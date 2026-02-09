明金成逝世4週年！妻獨養2寶發文：思念有重量…

娛樂中心／李筱舲報導



明金成過去曾演出經典戲劇《麻辣鮮師》和《我的秘密花園》，後期轉往幕後，執導過多部知名戲劇與電影。然而，他在2022年2月8日因心因性休克驟逝，留下了妻子Patty和一對剛出生不久的龍鳳胎。昨（8）日為明金成逝世四週年的日子，妻子Patty透過社群表達了深切的哀思。





《麻辣鮮師》男演員逝世4週年！愛妻堅強獨養2寶發文「原來思念是有重量的」

明金成在2022年因心因性休克驟逝，留下了妻子Patty和一對龍鳳胎。（圖／翻攝自臉書粉專《明金成導演+明太太的家》）

思念是有重量的：妻子Patty 悼念明金成逝世四週年

昨（8）日為已故導演明金成的忌日，妻子Patty在臉書發文寫下：「二月，總是特別安靜⋯2/8，是明哥離開我的日子。也是我第一次真正明白，原來思念，是有重量的。時間走了，但這一天，始終留在心裡。那是他離開我的日子，也是我開始一個人承擔生活的起點。」她表示，明金成離開的這些年，她學著一個人扛起生活，對丈夫的思念悄悄變成日常的一部份。她表示，自己沒有忘記、也不想忘記丈夫，「不是因為不痛，而是因為那份愛，太深了。於是，我把想念放在心裡，帶著他給我的勇氣，繼續走下去。想你了，明哥。你一直都在」。

廣告 廣告

《麻辣鮮師》男演員逝世4週年！愛妻堅強獨養2寶發文「原來思念是有重量的」

妻子Patty表示，這些年自己沒有忘記、也不想忘記丈夫。（圖／翻攝自臉書粉專《明金成導演+明太太的家》）

感人至深的告白：網友淚喊「妳的每一句都是愛」

貼文曝光後，網友們也湧入留言區，為Patty加油打氣：「我也想抱抱妳！給妳溫暖及勇氣，妳真的很棒也偉大」、「辛苦了，你好棒（抱抱），二個寶貝是你的動力」、「加油～妳很棒，相信金城哥用另一種方式守護妳和寶貝們」、「愛，化成不同形式同在，敬佩你，抱抱…」、「是的，一直都在的，靈魂不滅，他一定感到很欣慰」、「妳的每一句都是愛，深深感動」。

原文出處：《麻辣鮮師》男演員逝世4週年！愛妻堅強獨養2寶發文「原來思念是有重量的」

更多民視新聞報導

霍金長壽靠長生藥？他登「蘿莉島」駭人陰謀論曝光！

淫魔富豪打造嬰兒工廠播種？瘋狂繁衍計畫曝光！

脆上驚現「未來人」！他曝「2026是關鍵」

