明金成逝世4週年！愛妻堅強獨養龍鳳胎 發文「思念有重量」揭近況

導演明金成2022年2月8日因心因性休克驟逝，留下遺孀林沛締（Patty）以及一對龍鳳胎。在他逝世4週年的時刻，林沛締也在社群平台分享近況並吐露對丈夫的思念，吸引許多網友留言為她打氣。

明金成過去演出《麻辣鮮師》、《我的秘密花園》，後來重心放在幕後製作，執導過多部戲劇、電影。2017年他和圈外女友Patty登記結婚，不過2022年2月卻因心因性休克猝死，享年51歲，留下Patty及一對龍鳳胎。在他逝世4週年之際，林沛締在臉書粉絲專頁「明金成導演+明太太的家」曬出一段明金城的影片寫道：「二月，總是特別安靜⋯2/8，是明哥離開我的日子。也是我第一次真正明白，原來思念，是有重量的。時間走了，但這一天，始終留在心裡。那是他離開我的日子，也是我開始一個人承擔生活的起點。這些年，學著一個人扛起生活，在想他的日子裡，繼續往前走。原來思念不是偶爾出現，而是悄悄變成日常的一部分。」

明金成在龍鳳胎尚未滿月就因心因性休克驟逝。（圖／翻攝自明金成臉書）

林沛締表示，自己沒有忘記，也從來不想忘記，「不是因為不痛，而是因為那份愛，太深了。於是，我把想念放在心裡，帶著他給我的勇氣，繼續走下去。想你了，明哥。你一直都在」。這段影片吸引6.8萬次觀看，許多網友湧入留言為她打氣：「妳很棒，相信金城哥用另一種方式守護妳和寶貝們」、「愛，化成不同形式同在，敬佩你，抱抱」、「這些日子，看著倆寶貝慢慢長大，深知妳的不易，還是要為妳加油」、「是的，一直都在的，靈魂不滅，他一定感到很欣慰」、「思念永遠都在。他一直都在，守護妳跟壯壯亮亮，你們很棒，他一定笑著陪伴你們」、「妳的每一句都是愛，深深感動」。

