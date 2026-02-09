明金成逝世4週年！愛妻獨扛家計育龍鳳胎 吐心聲喊：想你了

知名導演明金成2022年2月8日因心因性休克驟逝，享年51歲，留下太太林沛締與一對年幼的龍鳳胎。8日適逢明金成離世滿四週年，林沛締在社群平台發文，分享近況，字字句句流露對亡夫的深切思念，令人動容。

知名導演明金成於2022年2月8日因心因性休克驟逝，享年51歲。（圖／翻攝FB 明金成導演+明太太的家 ）

林沛締在社群平台Facebook上發文，以「二月，總是特別安靜」開頭，訴說2月8日是丈夫離開她的日子，也是她第一次真正體會到「原來思念，是有重量的」。她感慨地表示，時間雖然持續向前，但這一天始終留在心裡，象徵著她開始獨自承擔生活的起點。

林沛締（右）在明金成逝世4週年發文吐露心聲。（圖／翻攝FB 明金成導演+明太太的家 ）

她在貼文中提到，這些年學著一個人扛起生活，在思念丈夫的日子裡繼續往前走，並深刻體會到思念並非偶爾出現，而是悄悄成為日常的一部分，「我沒有忘記，也從來不想忘記。不是因為不痛，而是因為那份愛，太深了。於是，我把想念放在心裡，帶著他給我的勇氣，繼續走下去。」

最後，林沛締深情寫下：「想你了，明哥。你一直都在。」字字句句流露出對丈夫的思念，讓不少網友看了鼻酸，也紛紛留言替她打氣，「加油，妳很棒，相信金成哥用另一種方式守護妳和寶貝們」、「這些日子，看著倆寶貝慢慢長大，深知妳的不易，還是要為妳加油」、「妳的每一句都是愛，深深感動」、「妳是最棒的媽媽，辛苦了」。

