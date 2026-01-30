明鋒面通過後冷空氣接力「週末轉濕冷」 直到這天才回暖

鋒面通過後冷空氣南下，週末轉濕冷，高山有降雪機會。（示意圖／劉耿豪攝）

中央氣象署表示，明（31）日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，白天仍溫暖，但下半天至晚間北部及宜蘭天氣轉涼，清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。中央氣象署預報員賴欣國也預估，這波冷空氣將會影響至下週二清晨，本島早晚低溫下探約13度，提醒民眾注意保暖。

賴欣國表示，週六（31日）開始台灣水氣明顯增加，降雨會影響至下週一（2月2日），週六鋒面通過，後續東北季風增強，週日、下週一則有華南雲雨區東移，週末中部以北、宜蘭全天有短暫雨，花東、恆春半島、南部山區有局部降雨，南部平地以多雲為主，也有機會飄雨。

賴欣國指出，下週一雨量會稍微減少，但水氣仍多，北部、宜蘭、花蓮、中部山區仍有局部短暫雨，中部平地、台東、南部山區有零星飄雨；週六到下週一，中部以北、東北部、東部3000公尺以上高山有機會降雪，想追雪的民眾要留意路況。

氣溫方面，賴欣國透露，週日（2月1日）至週二（2月3日）清晨低溫中部以北、宜蘭約13至15度，南部、花東、澎湖約15至17度，金馬約10、11度；週日中部以北、宜花整天冷，北部高溫約15、16度，中部、花蓮高溫約18至20度，南部、臺東高溫約20度以上。賴欣國表示，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升但早晚仍涼，下週天氣最好的時間點落在下週三至下週五，各地多雲到晴；預估2月7日後還有一波冷空氣南下，強度仍有待觀察。

另外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文表示，一道結構完整的鋒面，將於週六下午至週日凌晨間通過台灣上空，北部、東部、中部均有下雨機會，而南部位於鋒面尾端，屬於零星陣雨的型態；鋒面通過後，東北季風增強，強度接近冷氣團，週日、下週一北台灣特別濕冷，其餘地區濕涼稍冷。

