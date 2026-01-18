明開記者會 卓揆：說明關稅結果與後續發展

▲鄭麗君今日率領談判團隊凱旋歸國，卓榮泰一早特別前往接機。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅結果成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。行政院長卓榮泰今（19）日上午特別赴機場接機副院長鄭麗君，致詞時也預告，明日上午9時許將會在行政院舉行說明會，屆時會詳細、清楚讓國人了解整個談判過程、結果及後續發展的重要說明。

卓榮泰今日上午特別赴機場為鄭麗君接機，致詞時提及，鄭麗君領軍談判團隊在過程中非常辛苦，這已經是鄭麗君「第數次」從美國回來，其實自己每次都想來接機，只是不想讓副院長跟談判代表有太大時間上的壓力。

廣告

卓榮泰表示，此次談判獲得實質且有意義的進展跟結果。當然後續還會有辛苦的過程，談判團隊會持續的以國家利益、產業利益、國人健康跟糧食安全四大目標，完成所有總統跟國人所交付的責任。

卓榮泰說，今天不僅行政院秘書長張惇涵親自到入境的地方、空橋處，歡迎談判團隊。還有現場有很多百工百業、各行的先進理事長們，都不約而同地來到這裡，向副院長跟所有的談判團隊表達即時的一次感謝。

卓榮泰說也預告，明天上午9時，行政院將舉行正式說明會，屆時會詳細、清楚讓國人了解整個談判過程、結果及後續發展的重要說明。

