明「冬至」冷空氣南下！北台灣轉濕涼 平安夜再迎東北季風
持續受南方雲系影響，今（20）天全台水氣偏多，各地大多為多雲時陰、降雨機率高，而明天就是二十四節氣的「冬至」，有一波冷空氣南下，北部、東北部轉濕涼，短暫影響受氣溫回暖，預計24日平安夜又有另一波冷空氣逐漸南下，迎風面北部、東半部轉有局部雨「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降。
中央氣象署指出，今天台灣環境水氣多，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，截至清晨7點，降雨集中在中部山區、南部和東部地區，所幸整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高。
氣溫方面，各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度，大致感受舒適偏涼；離島天氣，澎湖多雲時陰短暫雨，19至22度，金門多雲短暫雨，16至22度，馬祖晴時多雲，15至19度。
12/20全台天氣預報。圖／中央氣象署
氣象專家吳德榮提到，明天「冬至」，東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；下週一、二季風漸轉乾，各地晴朗穩定、氣溫回升，預計等到下週三（24）開始又有另一波冷空氣逐漸南下，北台轉「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，20日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
