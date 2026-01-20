明、後天高山可能飄雪！ 平地破10度「挑戰寒流」

周三到周五清晨，是這波冷氣團最冷的時間。（圖／資料畫面）





今（20）日是節氣「大寒」，很應景，真的開始寒冷，而且還只是剛開始，氣象署預估會越晚越冷，周三到周五（21日至23日）清晨，是這波冷氣團最冷的時間，而且從明（21）日開始，高山就有機會飄雪。

白花花的雪隨風落下，慢慢堆積起來，陽光灑下就成超美的大景，這是先前捕捉的畫面。隨著強冷空氣逐漸南下，氣象署預估21日至23日清晨，為本波冷氣團最冷時段。

氣象署預報科長林秉裕：「周三到周四是影響最明顯時間，要注意保暖，高山是比較容易結冰，交通、登山要注意安全，防範霜害。」

低溫加上有足夠水氣，預估周三、周四有機會下雪。尤其在3000公尺以上高山，像是玉山、合歡山，機率最高，2000公尺左右高山，像是宜蘭太平山、桃園拉拉山，還有武陵農場，甚至低一點的司馬庫斯，都可以期待固態降水機會高。

中醫師吳明珠：「頸部有一些穴道，比如說風門，然後風府，一聽這個風就知道，風從這裡會灌進去，所以這個地方把圍巾戴起來，這個圍巾千萬不要細細的，厚一點、長一點。」

20日適逢節氣大寒，氣溫偏低，中醫提醒一定要做好保暖工作，頭、頸、腹部、腋下，除了用衣物包覆，也可以善用暖暖包，長輩還要多留意關節，多穿點或是熱敷。

中醫師吳明珠：「天氣冷的時候會讓我們血管收縮，我們的心包經這個地方，就是我們手指頭中指這地方延伸，所以會在我們腋下，這地方也要保暖，所以背心要穿，這地方也可以用暖暖包貼上來。」

周三起，有一波直逼寒流等級的冷氣團南下，民眾務必保暖，特別是要去追雪，務必務必穿暖，才能好好欣賞美景。

