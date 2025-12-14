明《財劃法》最後期限！綠委曝運作：政院不副署、立院可提倒閣

立委王定宇。資料照。李政龍攝



總統府依法15日應公布《財政收支劃分法》，總統12日與綠委便當會後，外傳府院已拍板不副署《財劃法》，引發藍白跳腳。民進黨立委王定宇今（12/14）立法院可以依照憲法授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案，如果總統選擇解散國會，人民用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式。

王定宇在臉書發文表示，依照憲法制度，處理現在的立法亂象，用法律授予的權力，去對抗毀憲亂政的嚴重失衡。立法院通過的案子，行政院長可以依照憲法不副署，該案便無法生效。立法院同樣也可以依照憲法授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案。這時候，總統同樣也是依照憲法賦予的權力，可以被動採取更換行政院長或是解散國會進行改選。

王定宇認為，如果總統選擇解散國會，人民依照憲法賦予的權力，用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式！

民進當立委賴瑞隆指出，針對《財政收支劃分法》修法爭議，支持中央政府依憲政程序審慎處理，包括評估是否採取不副署等作為。再次強調，相關修法內容涉及違憲，且財政分配機制存在「重北輕南」之虞，衝擊全國縣市間的財政公平性，使高雄、台南等南部縣市財政資源持續流失，進一步擴大區域發展落差。

民進黨立委許智傑也說，失控的藍白國會，架空行政、司法、監察權，把國會權力擴充到無限大，引發憲政危機，行政權也該有相對應的手段，撥亂反正，而非讓國會為所欲為；因此黨內有許多討論，未來「不副署」確實是可以考慮的選項。

