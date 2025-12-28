明2地防大雨！週五冷空氣南下「挑戰強冷氣團」探11度 1圖看降溫趨勢

週五（2日）另一波冷氣團南下，不排除達強烈冷氣團等級。（圖／方萬民攝）

大陸冷氣團昨天（27日）減弱，今天（28日）清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫回升，北部及宜蘭19至21度，中南部及花東約23至24度。氣象署表示，明天（29日）氣溫再回升，西半部低溫14～17度，週二（30日）東北季風增強，北部及宜蘭白天高溫下降，週五（2日）另一波冷氣團南下，不排除達強烈冷氣團等級。

氣象署指出，明天北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，臺中以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，尤其基隆北海岸、宜蘭降雨較廣泛。氣溫方面，西半部、宜蘭低溫14～17度，臺東及澎湖18～19度，金門、馬祖13～14度。

廣告 廣告

氣象署說明，週二至週四（1日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫下降，各地早晚稍涼，臺灣各地及澎金馬低溫14～19度；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五、週六（3日）大陸冷氣團南下，不排除達到強烈冷氣團等級，各地天氣明顯轉冷，西半部及東北部低溫11～15度，花、東約15～17度，澎湖15～16度，金門約11度，馬祖9～10度，下週日（4日）大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部天氣仍冷，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下週一至下週三（5日至7日）冷空氣持續影響，北部及東北部偏冷，其他地區早晚亦較冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

（圖／氣象署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜7.0強震！ 地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」召開記者會

強震撼全台！地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」開記者會 本人揭原因

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人