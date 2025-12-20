明3地整天溼答答！平安夜東北季風「接力影響5天」 1圖看降雨趨勢

氣象署表示，明天（21日）東北季風增強，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭整天有雨，有局部較大雨勢發生機率。（示意圖／CTWANT資料照）

今天（20日）上午南方雲系影響，各地雲量偏多，降雨集中在中南部、東半部地區及各地山區，整體雨勢在下半天逐漸趨緩，西半部地區轉為多雲到晴的天氣。氣象署表示，明天（21日）東北季風增強，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭整天有雨，有局部較大雨勢發生機率，下週三（24日）另波東北季風報到，預估一連影響5天。

氣象署指出，明天東北季風增強，新竹以北及東半部地區雲量增多，有零星或局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭整天容易下雨，有局部較大雨勢發生的機率，至於苗栗以南地區則是多雲到晴的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭高溫下降，氣溫19至21度，感受較為濕涼，各地早晚低溫為16至19度。

氣象署說明，下週一（22日）水氣稍減少，迎風面降雨區域縮小，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；東北季風影響，北臺灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，預估臺灣各地及澎湖低溫15～19度，金門13度，馬祖12度。

（圖／氣象署）

下週二（23日）東北季風稍減弱，環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週三、下週四（24日、25日）東北季風增強，水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週五、下週六（26日、27日）水氣稍減少，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，西半部及宜蘭低溫14～16度，花東及澎湖17～18度，金門、馬祖12～13度。28日、29日東北季風ˊ續影響，北部及東北部天氣較涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

