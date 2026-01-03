昏睡不醒！陸男嬰體內驗出安眠藥 保母遭逮堅稱「問心無愧」

大陸浙江省金華市公安局江南分局於1月2日發布警情通報，轄區居民徐某報警稱家中育兒保母鄒某某涉嫌給孩子餵食安眠類藥物，目前鄒某某已被公安機關控制，案件正在進一步調查中。

徐女士發現寶寶昏睡不醒後立即報警。（圖／翻攝《每日經濟新聞》）

徐女士接受《瀟湘晨報》採訪時表示，她在永康可依家政公司以7600元人民幣（約3萬4千元新台幣）26天的價格聘請育兒保母，照顧家中9個月大的龍鳳胎寶寶。她指出，育兒保母上門一個月後，寶寶開始出現異常嗜睡、尿量減少等症狀，身上還長出紅疹。

廣告 廣告

2025年12月30日晚上，徐女士發現龍鳳胎男寶昏睡不醒，她與家人察覺異常後立即報警，並帶寶寶前往醫院檢查。檢查結果顯示，寶寶的血檢、尿檢都被檢測出「唑吡坦」（zolpidem）成分。唑吡坦是一種短效鎮靜催眠藥，主要用於嚴重失眠的短期治療，被列為第二類精神藥品管控。

徐女士稱，事發後育兒保母否認「下藥」行為，並表示自己「問心無愧」。她強調自己一定會追究到底，目前已在聯繫律師。

對此，永康可依家政公司負責人表示，「不清楚具體情況，警方已介入調查，自己也在等結果」。該負責人並稱育兒保母向她透露，徐女士的寶寶因為生病一直在吃藥。

徐女士對此回應，寶寶因為尿道畸形在服用小劑量的安莫西林（抗生素藥物），「不可能接觸到思諾思（史帝諾斯，即安眠藥物）這種管控藥物」。

延伸閱讀

影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

甄嬛持槍掃射皇上？禁AI魔改經典名著 陸廣電總局出手嚴打