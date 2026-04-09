昏迷2度開腦搶命！王月術後首露臉嚇揭「最新病況」：差點要辦告別式

記者蔡維歆／台北報導

王月術後近照曝光。(圖／翻攝自臉書）

60歲王月去年底在家中不慎暈倒、當場昏迷，緊急接受開顱手術取出血塊，兒子更簽下生命急救同意書，狀況一度危急。歷經兩次開腦手術的她今過61歲生日，她發文曬出近照，寫下：「這一關，真的是把命救回來的。說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了⋯。」

王月去年底緊急接受開顱手術取出血塊。（圖／翻攝自王月臉書、資料照）

王月有感而發說：「目前一切安穩，四肢健全，言語清楚，記憶仍在。更記得那一份份為我祈禱與牽掛的心，滿懷感恩～也因為這一次的意外，收到這麼多人的關心與祝福，這段期間，我彷彿提前看見了自己的告別式—沒有離別的傷懷，只有來自朋友們不論遠近，滿滿的愛與不捨，讓我無比動容。」

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提到健康近況，她也透露腦部手術的恢復，和一般手術不同，需要多一點時間讓頭骨癒合、血流穩定，讓腦壓與神經慢慢回到平衡。「康復期約半年到一年，我相信，一切都會愈來愈好，現在我不宜獨居，與妹子同住，兒女給了我滿滿的照顧與陪伴。我會一步一步，好好恢復，好好生活，也學著安然接受生命帶來的每一次轉變。」

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