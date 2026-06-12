昏迷3年多！泰國長公主證實離世 王位繼承添變數

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泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）。（圖／美聯社）





泰國王室今（12）日正式對外證實，現年47歲的長公主帕差拉吉蒂雅帕（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）已於昨（11）日晚間辭世。長公主自2022年12月因心臟問題陷入昏迷後，經過長達3年多的醫療照護，最終仍因多重器官衰竭與感染惡化而宣告不治，也讓泰國王位繼承再添變數。

長公主突發心臟病倒下 與死神搏鬥3年多

據《CNN》報導，長公主於2022年12月前往東北部呵叻府探訪期間，在外出遛狗時，因心臟狀況突然失去意識，隨後由直升機緊急送往曼谷進行救治。當時醫療團隊診斷指出，其心臟感染黴漿菌並引發嚴重心律不整。

併發症纏身病情惡化 最終宣告不治

在隨後的3年內，長公主的健康狀況反覆不穩，不僅出現嚴重血液感染，肺部與腎臟功能亦大幅受損，需長期依賴生命維持系統及藥物輔助，並多次因併發症轉入重症監護治療。根據王室聲明，公主在近期因併發腹內感染、結腸炎、低血壓、心律不整及凝血功能障礙，導致病情急遽惡化，最終在醫院離世。

曾被看好為王位繼承人選 長公主學經歷一次看

帕差拉吉帝雅帕公主出生於1978年12月，是國王瓦吉拉隆功與首任妻子頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）的長女。在泰國民眾心中，她以積極投入公眾事務、改善女性囚犯處境以及活躍的外交經歷而廣受尊崇，也曾被看好為極佳王位繼承人選。

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在專業背景上，長公主擁有傲人的學術成就，她曾於美國康乃爾大學攻讀法律，並取得碩士與博士學位。2006年至2011年間，長公主曾在泰國總檢察長辦公室擔任檢察官，隨後於2012年至2014年派駐海外，擔任泰國駐奧地利、斯洛維尼亞及斯洛伐克的特命全權大使，之後返回曼谷總檢察長辦公室繼續服務。

除了法律與外交專業外，長公主也相當關注弱勢族群權益，不僅創立慈善機構推動女性受刑人的基本人權，特別是針對獄中懷孕女性的照顧，2017年更獲聯合國犯罪預防和刑事司法委員會任命為東南亞法治親善大使。她在2021年轉入軍職體系，獲封將軍軍銜，並擔任王室安全指揮部參謀長。

王位繼承再添變數

長公主身為國王3名擁有正式封號且符合憲法繼承權的子女之一，她的離世在泰國社會引發高度關注，也讓王位繼承再添變數。王室目前已規劃舉行相關喪禮儀式，預計泰國政府亦將宣布全國進入哀悼期，以表達對公主離世的哀悼與敬意。

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