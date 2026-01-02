易失眠、壓力大又常吃外食？5大缺「鎂」警訊要小心！營養師推薦8種補鎂食物、何時吃與誰該吃一次看 | ELLE

COPYRIGHT: Getty Images

根據國民健康調查，有高達七成的人鎂攝取不足，鎂不僅參與多項身體功能，更是放鬆身心、提升睡眠品質的關鍵營養素，但我們卻經常忽略「缺鎂」的警訊，因此檢視自己的身心狀態，並補充足夠的鎂十分重要，以下5大缺鎂警訊檢視自己是否需要補充鎂、如何補充及何時才是最佳時機。

「鎂」對身體有什麼好處？

「鎂」是人體不可或缺的礦物質之一，參與超過300種酵素反應，與新陳代謝、情緒調節密切相關，同時也影響骨骼發育、神經與肌肉傳導，以及睡眠品質。

容易缺鎂的族群1：外食族

高鹽高糖、高精製澱粉的加工食品，本身的「鎂」含量就偏低，若長期只攝取這類食物，便容易有缺鎂的風險，因此外食族需特別留意。

容易缺鎂的族群2：壓力大族群

壓力大時身體釋放壓力荷爾蒙，會增加鎂的流失與需求，當鎂不足時，情緒調節能力便可能隨吃下降，使大腦容易焦慮、憂鬱。

容易缺鎂的族群3：高強度運動者

從事高強度運動者因大量流汗與尿液排出，會增加鎂的流失，若補充不足，可能影響肌肉收縮與放鬆、心臟正常功能及骨骼代謝。

容易缺鎂的族群4：經常攝取咖啡或酒精者

咖啡因與酒精具有利尿作用，可能增加鎂的流失，其中酒精亦可能影響鎂在腸道中的吸收，長期攝取且未注意補充，容易提高缺鎂風險。

缺鎂常見症狀1：情緒波動大

人體在面對壓力時會分泌腎上腺素，加速能量消耗，而能量代謝過程需要鎂參與，使鎂的需求與流失同時增加。多項研究顯示，壓力會促進鎂的流失，而鎂不足又會提高對壓力的敏感度，形成惡性循環。

缺鎂常見症狀2：失眠、睡眠品質差

鎂有助生成血清素與褪黑激素，放鬆肌肉、穩定神經並調整生理時鐘，進而提高睡眠效率。缺鎂時，深層睡眠時間減少，身體無法充足修復一天的疲勞，使隔天精神也容易不佳。

缺鎂常見症狀3：注意力不集中

鎂參與三大營養素（醣類、脂肪、蛋白質）的代謝、合成與利用。若體內鎂不足，食物中的能量難以有效利用，而大腦是消耗能量最多的器官，因此鎂缺乏容易導致記憶力下降與注意力不集中。

缺鎂常見症狀4：容易肌肉抽筋

鎂是製造細胞能量的重要關鍵，缺乏時會導致能量不足，肌肉功能受影響，使肌肉難以放鬆，導致抽筋。

缺鎂常見症狀5：骨質疏鬆

鎂是骨骼健康的重要礦物質，幫助骨骼吸收鈣質、維持骨骼密度。若體內鎂不足，鈣質吸收效率會下降，骨密度逐漸降低，長期下來可能增加骨質疏鬆和骨折的風險。

富含鎂的食物1：南瓜籽

南瓜籽是營養密度高的種子類食物，100克的南瓜籽中大約有500毫克的鎂含量，是作為補鎂食物的良好選擇！加在優格上當早餐，或作為下午的小零食，都是輕鬆補鎂的小方法。

富含鎂的食物2：綠豆

綠豆每100克中約含有172毫克的鎂，是全穀雜糧類中鎂含量最高的食材。綠豆營養價值豐富， 有膳食纖維，幫助排便、降血脂並消熱解暑，夏天來一碗綠豆湯不僅清涼解渴也一同補充鎂。

富含鎂的食物3：魩仔魚

在海鮮類食材中，魩仔魚也是補鎂的好選擇，100克中約含有70毫克的鎂，還有豐富的鈣質與蛋白質，也因此成為老一輩人喜歡加入清粥或各類小菜的傳統食材。不過選購時建議挑選低鹽標示，並適量攝取，才能吃得安心又健康。

富含鎂的食物4：酪梨

金氏世界紀錄中，被譽為世上最營養最豐富的水果──酪梨，也是補鎂的好幫手，100克中大約含有24毫克的鎂，低醣類高能量並含有豐富的維生素，不論單吃或自己製作一杯酪梨牛奶，都能讓身體補充到營養，難怪是人人愛不釋手的水果。

富含鎂的食物5：70%以上黑巧克力

黑巧克力也是榜上有名的補鎂食材！100克中約含有286毫克的鎂，同時富含抗氧化物，並提升好心情，抗憂鬱效果加分，選購時要注意選擇70%以上，純度越高營養價值越高。

富含鎂的食物6：白芝麻

每100克白芝麻中約有415毫克的鎂含量，是堅果種子類中鎂含量名列前茅的食物。此外它也是優良的植物性蛋白質來源，對素食者來說是補鎂、補蛋白質的良好選擇。

富含鎂的食物7：菠菜

在蔬菜類中鎂含量極高的菠菜，每100克中大約含有141毫克，且還有大量纖維，幫助維持腸道健康，還可以提升免疫力，是日常補鎂、預防流行性病毒的好食材。

富含鎂的食物8：香蕉

吃香蕉好處多！香蕉不只含鎂，還富含鉀離子，兩者有助調節血壓、維持電解質平衡，並幫助預防肌肉抽筋。當作早餐或小點心，一天一根，是輕鬆補鎂的好選擇。

補鎂的最佳時機

最推薦在睡前補充鎂，可以調解神經與肌肉機能，幫助身心放鬆進入休息狀態，有助於提升睡眠品質。

