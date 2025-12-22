北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！

保全因龍眼爭執報警 張文遭控恐嚇離職。

27歲張文日前犯下北車、中山隨機攻擊案，造成4死11傷的重大社會案件，其身份背景逐漸被揭露。張文4年前曾是空軍志願役士兵，因酒駕遭國軍汰除。退伍後，他曾在台中一處社區擔任晚班保全，但因工作態度不佳且與同事發生衝突而離職。住戶表示，張文在任職期間鮮少與人交談，多半時間在玩手機，甚至忽略基本工作如澆花等職責。更引人注目的是，他曾因住戶送龍眼而未分到，與白班保全發生嚴重爭執，導致對方報警提告恐嚇。

易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職。

張文在保全公司的工作僅維持短暫時間，約從2023年6月至2024年6月，月薪約3萬9000元，加上加班與津貼可超過4萬元。然而，因龍眼事件鬧上警局後便離職。社區住戶回憶，張文當時「沈默寡言，不會跟人家打招呼，在那邊玩手機，然後沒有澆花啦，就一些保全該做的事沒有做，就沒在講話，只有交班白班保全跟他有互動。」住戶還提到，張文在龍眼爭執中曾嗆聲白班保全「你給我試試看」、「走著瞧」之類的話，讓對方心生畏懼而報警。

易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職。

更值得注意的是，張文在犯案前長達一年多時間沒有任何薪資申報紀錄，僅靠母親偶爾提供零用錢維生。儘管他家境不錯，父親是工程師，母親是工廠會計，但他與家人關係疏離，2年多未與父母聯繫，與住在高雄的哥哥更是5年未見面。此外，張文今年因未依規定參加教召，涉嫌妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。警方目前正持續掌握金流，逐一拼湊案件細節，但仍有許多疑點待解。

保全因龍眼爭執報警 張文遭控恐嚇離職。

住戶觀察到，張文似乎對被忽略或不公平對待特別敏感，情緒容易被點燃，展現出易怒型加上邊緣敏感型的人格特質。一位住戶表示：「我們這邊半夜完全沒人，寧靜，你想要怎麼弄，其實沒人會注意。」這些細節或許能為調查人員提供更多了解兇嫌心理狀態的線索。

