易怒、焦躁竟是營養不足？ 營養師：速補「3物」甩焦慮！

生活中心／林依蓉報導

在現代生活壓力下，許多人常感到情緒起伏不定、容易暴怒或陷入低落。這不僅是單純的情緒控制問題，也可能與身體缺乏特定營養素有關。營養師李婉萍於臉書粉專發文提醒，生活中不免會有讓人動怒的時候，但透過補充關鍵營養素，能有效降低易怒機率、預防情緒失控。她特別指出，特定的維生素B群是維持神經系統運作、穩定情緒的「神隊友」。因此，民眾除了調整生活作息，更應從日常飲食中補對這些關鍵營養素，才能從內而外有效穩住情緒，擺脫壞心情。

營養師李婉萍表示，特定的維生素B群是維持神經系統運作、穩定情緒的「神隊友」。（圖／翻攝自臉書李婉萍營養師）





在生活壓力下難免有讓人動怒的時候，但補對關鍵營養素可以有效降低易怒機率、預防情緒失控。營養師李婉萍於臉書粉專發文表示，特定的維生素B群是維持神經系統運作、穩定情緒的「神隊友」，日常飲食應特別多攝取這幾種關鍵維生素B群，有助於穩住情緒、擺脫壞心情：



1.維生素B1

號稱「精神性維生素」，有助維持神經傳導系統正常運作。若身體缺乏B1容易讓系統運作不順，進而引發憂慮、焦躁等狀況。日常食材可補充如全榖雜糧類、糙米、胚芽、豆類、花生、芝麻等。

2.維生素B3

菸鹼酸為輔酶的合成原料，先前曾有研究指出，憂鬱症患者補充菸鹼酸後，可有效改善憂鬱、焦慮症狀，幫助放鬆身心、改善睡眠。常見食材如：馬鈴薯、番茄、香菇、紫菜、鮭魚、鮪魚等，均含有此營養素。

3.維生素B6

幫助色胺酸轉換成菸鹼酸，在B群中對情緒影響最大。尤其針對女性先前被用來當作經前症候群的輔助治療。此外，好好睡眠也很需要它。常見食材如：香蕉、大蒜、南瓜、菠菜、堅果等均富含。





營養師分享了「超商急救法」，她感到生氣時會衝到便利商店購入香蕉與胚芽牛奶。（圖／翻攝自臉書農傳媒）

營養師建議，想培養抵禦壞心情的體質，應從日常飲食著手。主食可選擇糙米飯或紫米飯糰，飲品則推薦豆漿、牛奶、或芝麻麥片。在配菜與湯品方面，應多攝取燙或蒜炒菠菜，以及紫菜蛋花湯。若有聚餐需求，南瓜濃湯、日料中的鮭魚生魚片或鮪魚生魚片（可補充維生素B3）都是不錯的選擇。此外，營養師也分享了「超商急救法」，當下感到生氣時，她會衝到便利商店購入香蕉與胚芽牛奶，牛奶中的鈣離子能穩定情緒，而香蕉中的鎂則能幫助全身放鬆。





