易感冒、疲倦、過敏加重，皆免疫力下降症狀，教你提升身體防禦力

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

本文摘自<常春月刊>515期

文／郭岳潭

春天氣候多變，忽冷忽熱，容易造成身體的防禦力下降，春季常見的免疫力下降症狀，如易感冒、疲倦、過敏加重，此外，還有哪些狀況容易在春天發作？如何透過生活作息、保暖與調整生活節奏，來維持免疫力。

中醫師徐瑋憶指出，春季免疫力下降與氣候變化，使得生理調節壓力、免疫系統調節，以及內分泌節律改變受到影響。

首先，春季氣溫變化劇烈、忽冷忽熱、早晚溫差大，人體需頻繁啟動體溫調節與自律神經系統。

廣告 廣告

徐瑋憶表示，從生理學與免疫學機轉來看，春天對免疫系統的影響主要體現在環境變化引發的「神經-內分泌-免疫調節重整」，並非免疫功能單向增強或減弱，而是一段適應與轉換的過程。

春季免疫力下降，當心疾病找上門

徐瑋憶說明，春季氣溫回升，但波動劇烈，人體需頻繁啟動體溫調節機制，交感神經反覆活化，促使腎上腺分泌腎上腺素與皮質醇，其中皮質醇具有抑制發炎與免疫細胞活性的作用，短期內可能降低淋巴球增殖與自然殺手細胞功能，使對病毒與細菌的防禦力暫時下降，感冒或上呼吸道感染，也更容易找上門。

其次，春天日照時間延長，會影響「下視丘-腦垂體軸」，也稱為「晝夜節律」。徐瑋憶表示，春天日照變多，白天更長、日落更晚，生理時鐘容易被打亂，當褪黑激素分泌減少、睡眠時間又未同步調整時，會干擾免疫細胞的修復、增生，並削弱原本的免疫調節與抗氧化作用。換句話說，睡眠不足會讓免疫功能下降，因而更容易感染上呼吸道疾病、增加感冒風險。

再者，春季是過敏原大量增加的季節，如花粉、塵蟎和黴菌孢子。徐瑋憶解釋，免疫系統為因應外界刺激，會傾向活化Th2型免疫反應，促進IgE抗體生成，並釋放組織胺與各種發炎介質，引發鼻炎、皮膚癢等過敏症狀。

在免疫反應偏向過敏的同時，對抗病毒與細菌的Th1型免疫反應，可能相對被削弱，形成免疫資源重新分配的現象；換句話說，免疫忙著處理過敏原，對病原體的防禦反應就可能下降，讓感冒或感染風險上升。

此外，徐瑋憶提到，一般來說，光線照射至眼睛，傳達至下視丘，進而調節生理時鐘，讓血清素分泌上升、褪黑激素下降，通常有助於提升清醒度與情緒穩定；然而，春季日照變化太快，身體的晝夜節律還來不及適應，就可能出現情緒起伏、焦躁或特別疲倦等狀況，形成神經內分泌調節的過度反應。

徐瑋憶也提醒，春季氣候回暖後，如果人體活動量增加、出汗變多，但水分與營養補充不足，可能導致微量元素攝取不足，進而影響免疫細胞訊號傳遞與抗氧化能力；當身體適應不良時，就可能表現為免疫力下降、疲倦感加重，甚至讓過敏症狀更容易惡化。

春季好發疾病，慎防過敏以及血壓波動

春季對人體而言，是從冬季收斂狀態轉入活躍期的重要過渡階段，如果此時調節不當，容易出現疲倦、過敏、感冒、腸胃不適或情緒波動、心血管等問題。

徐瑋憶指出，當自律神經尚未適應環境變化時，容易出現免疫力短暫下降，增加上呼吸道感染的風險。同時，氣候轉暖也促使病毒與細菌更加活躍，使感冒、腸胃炎等傳染病，較容易流行。

春天日照時間延長，生理時鐘逐漸改變，褪黑激素分泌減少、清醒時間拉長，如果生活作息沒有同步調整，可能出現睡眠品質下降、白天精神不濟，進而影響內分泌與免疫功能。

此外，花粉、塵蟎等過敏原在春季大量增加，免疫系統長期處於過度反應狀態，容易引發過敏性鼻炎、氣喘或皮膚搔癢等症狀。

在心理層面，春季常伴隨情緒波動。徐瑋憶表示，日照增加雖可促進血清素分泌、改善心情，但是神經傳導物質與荷爾蒙調節過快，可能出現焦躁、易怒或情緒起伏；如果再加上生活壓力與睡眠不足，心理與生理不適會產生交互影響。

春季日夜溫差大，人體頻繁調整體溫與循環功能，對心血管與免疫系統容易造成負擔。徐瑋憶提醒，當血管反覆收縮時，容易造成血壓波動，出現心悸、胸悶或心律不整，對已有高血壓、動脈硬化或心臟病史的人而言，可能誘發心絞痛、心肌梗塞或腦中風發生。

中醫春季養生6建議

中醫強調「順應時令、調和臟腑」。徐瑋憶指出，春季萬物生發，人體也從冬季的「藏」轉入「生」的狀態；但是不少人反而出現疲倦無力、容易感冒或精神不濟的情況。從中醫觀點來看，這多與肝氣調達不暢、脾氣不足與正氣未復有關。徐瑋憶提供6招中醫春季養生建議，提升精力與免疫力：

❶疏肝理氣

中醫五行中，「春屬木，對應肝臟，肝主疏泄、調暢氣機」。冬季活動少、情緒鬱積，容易使肝氣鬱結，表現為倦怠、胸悶、情緒低落或易怒。中醫常用疏肝理氣的方法，如適度伸展、太極拳、八段錦，有助氣血流暢。飲食上可選擇玫瑰花、佛手等入肝理氣之品，泡茶飲用，能幫助精神舒展。

❷健脾益氣

中醫認為「脾為氣血生化之源」，脾氣不足則氣血生成不足，免疫力自然下降。春季常因飲食不節、濕氣偏重而傷脾，建議飲食清淡溫和，避免過甜、油膩與冰冷食物，可適量食用山藥、薏仁、蓮子、蓮藕等健脾食材，或是以四神湯、小米粥調養脾胃，幫助氣血生成，提升體力與抗病能力。

❸補養正氣

中醫所說的免疫力，屬於「正氣」範疇，與肺、脾、腎三臟關係密切。徐瑋憶觀察發現，春季疲倦者多屬氣虛體質，可在醫師評估下使用黃耆、人參、黨參等補氣藥材，增強衛氣，減少反覆感冒；平時也可透過簡單穴位按摩，如足三里穴、關元穴、氣海穴，來促進氣血運行，扶助正氣，提升防禦能力。

❹順時作息

《黃帝內經》指出，「春三月，夜臥早起」，強調順應日照變化。徐瑋憶表示，早睡早起有助肝血充足，精神自然恢復，熬夜則容易耗傷肝血，使人白天疲勞、免疫力下降，建議春季避免過度用腦與長時間滑手機，要給肝與神經系統有足夠的休息時間。

❺調暢情志

「肝主情志」，情緒抑鬱會直接影響氣血運行與免疫功能。春季特別要注意情緒調節，建議透過戶外活動、曬太陽、深呼吸、靜坐冥想，能疏解壓力，使氣機順暢，精力自然提升。

❻適度運動

春季適合溫和、舒展的運動，適度運動可促進陽氣升發、氣血流通，但不宜大汗淋漓，以免耗氣傷津。建議每日散步、慢跑或伸展操，能逐步喚醒身體能量，提升整體免疫狀態。

春季運動好處多，身體更健康

徐瑋憶認為，春季是人體從冬季相對靜態狀態，轉入活躍期的重要過渡季節，此時透過規律且適度的身體活動，不僅能提升體能，更可協助免疫系統重新調整，增強對疾病的防禦能力，是順利適應季節轉換、維持健康的重要關鍵。

首先，運動能促進血液循環與淋巴回流更順暢，使免疫細胞在體內的移動效率提升。徐瑋憶表示，運動後白血球、巨噬細胞與自然殺手細胞等免疫細胞的活性會短暫提升，有助於更快辨識並清除入侵的病毒、細菌，進而降低感冒與感染性疾病的發生率，這種「免疫喚醒」效應，在春季氣候多變時尤為重要。

其次，規律運動可有效調節自律神經與內分泌系統，讓身體更能適應春季氣溫、日照忽冷忽熱帶來的節律波動，降低長期壓力所引發的皮質醇過度分泌，減少對免疫功能的抑制作用。同時，運動也能促進血清素與腦內啡釋放，幫助穩定情緒、提升睡眠品質，間接強化免疫細胞的修復與再生能力。

此外，春季運動有助於降低慢性低度發炎反應，適量運動能調整發炎因子平衡，對春季常見的過敏性疾病具有保護效果。值得一提的是，運動可改善新陳代謝與營養利用率，有利免疫細胞正常運作，建議搭配充足水分與均衡飲食，能避免因活動量增加，而產生的免疫負擔。

春季養生先保暖，中醫有妙方

中醫觀點認為，春天屬「風」為主氣，《黃帝內經》也提到「風為百病之長」。徐瑋憶指出，風邪的特性是「善行而數變」，也就是來得快、變化也快，還常常挾帶寒或濕侵襲人體，因此症狀容易多樣化，像是忽冷忽熱、頭痛、肌肉痠痛，甚至關節覺得不太舒服等，都可能在春天特別明顯。

徐瑋憶表示，春季雖然氣溫逐漸回升，但是人體內的陽氣仍屬初生階段，如果保暖不夠、吹風受寒，寒邪容易從皮毛趁虛而入，影響肺氣與衛氣，導致感冒、鼻炎、咳嗽等呼吸道不適反覆發作。

中醫認為「春屬肝，肝主疏泄、藏血」。徐瑋憶說明，如果寒邪入體，會使氣血收縮、運行不暢，連帶影響肝氣升發，出現疲倦、情緒低落、筋骨僵硬等問題。同時，中醫也常說「寒亦易困脾」，身體受寒會影響消化吸收，導致氣血生化不足，免疫力自然下降。

徐瑋憶提醒，對體質偏虛、慢性病患者而言，春季受寒特別容易誘發舊疾，如氣喘、過敏性鼻炎、腸胃不適、關節痠痛或心血管問題，因此保暖不只是防感冒，更是防止舊疾反覆發作的重要策略。

❶頸腹背足要保暖

春季保暖重點在於頸、腹、背、足，頸部是風邪易入之處，可用薄圍巾或高領衣物防風；腹部保護脾胃與腎氣，避免露肚或穿低腰衣褲；背部為「陽中之陽」，特別怕風寒，外出可加薄外套；足部也要顧好，避免赤腳、穿涼鞋。

❷早晚保暖要確實

春天雖回暖，但是早晚氣溫低，寒邪易侵入，早晚要注重保暖，中午適度減衣，春天不宜過快換成單薄衣物，避免出汗後受風著涼。

❸飲食宜溫

春季飲食宜溫不宜寒，避免冰飲、過多生冷水果與涼性食物，以免損傷脾陽，建議多選擇溫熱食材，如薑、蔥、山藥、糙米，有助驅寒、扶正氣。

❹溫熱水泡腳

每日用溫熱水泡腳10～15分鐘，可溫腎助陽、促進血液循環，對怕冷、疲倦者特別有益。

❺腰腹熱敷

腹部或腰部輕度熱敷，能幫助緩解寒氣滯留帶來的不適。

❻適度活動

適度活動能促進氣血運行、提升陽氣，像是散步、伸展操、太極、八段錦，都很適合春季進行，也能避免因久坐，導致寒氣內生。

❼穴位保暖

輕揉以下穴位，每次揉按30秒，早晚各5～10分鐘，可保暖、提升防禦力。

大椎穴：位在後頸與上背交界處，低頭時脖子後方最突出的骨頭（第七頸椎）下方的凹陷處，可提升陽氣、預防感冒。

足三里：位在小腿外側，膝蓋下方約四指幅，再往外側一指左右、摸得到脛骨外側旁的凹陷處，可健脾補氣、增強免疫。

關元穴：位在肚臍正下方約三指幅的正中線上，能溫補元氣、提升抗寒力。

氣海穴：位在肚臍正下方約兩指幅的正中線上，位置在關元穴上方，可扶正祛邪、增強免疫力。

春季養好底，作息飲食睡眠都到位

春天萬物生發、陽氣升騰，中醫稱「春生」。徐瑋憶指出，春季是人體從冬季的收藏狀態，轉入活躍期的關鍵季節，養生強調順應自然，重點在疏肝理氣、健脾補氣、調神安志、適度運動與保暖。

建議透過規律作息、均衡飲食、充足睡眠及情志調適，不只能讓精神更有力，也能維持免疫系統的穩定，幫助身體更順利度過春季氣候多變的挑戰。

❶順應日出而起、日落而息

中醫《黃帝內經》指出，春天「夜臥早起」，建議早睡早起，順應春日陽氣升發，早起曬太陽能促進褪黑激素下降與血清素分泌，幫助調節生理時鐘與情緒，同時促進維生素D合成，有助免疫功能。

❷逐步增加活動量

春天氣溫回升，建議從冬季較低的活動量開始，循序漸進增加日常運動，例如：散步、慢跑、太極或八段錦，每天20～30分鐘即可。適度活動不只能促進氣血運行、活化免疫細胞，也能避免一下子運動量暴增，反而造成免疫力短暫下降。

另一方面，春季肝氣生發，透過運動與伸展來疏肝理氣，也有助降低肝氣鬱滯引起的倦怠、胸悶、頭暈等不適，讓精神與防禦力更加穩定、預防免疫力下降。

❸保持規律飲食與定時進餐

中醫認為「脾為氣血生化之源」，春季脾胃容易受到氣候變化影響，建議三餐定時、採少量多餐，避免暴飲暴食或吃太多生冷食物，脾胃運化順了，氣血就充足，身體防禦力也更穩定。

春季脾胃較脆弱，飲食原則以溫和、清淡、好消化為主，建議可適量選擇山藥、紅棗、蓮子、薏仁、糙米等健脾益氣的食材，幫助氣血生成、把身體的正氣養起來。

❹充足睡眠

睡眠是免疫細胞修復與更新的重要時間，春季氣溫變化大，容易影響睡眠品質，應保持每晚7～8小時規律睡眠，避免熬夜。

❺情緒調適

中醫認為「春屬肝」，肝主疏泄、也負責調暢情志；一旦情緒長期抑鬱、急躁或焦慮，就可能讓氣血運行卡卡，連帶影響免疫功能。

建議透過戶外走走、深呼吸、冥想或簡單伸展，來疏肝解鬱，讓氣機更順，尤其春季情緒起伏，容易拖累免疫力，更要刻意把心放平，多接觸自然光、增加戶外活動，有助改善睡眠與情緒，讓肝氣舒暢、正氣也更充足。

❻戒菸、戒酒

春季肝氣旺，如果抽菸、喝酒過量，又常吃辛辣等刺激性食物，容易損肝傷陰，影響氣血運行，有損免疫系統功能。

（圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

.<常春月刊>2月號搶先報:迎接春光也要顧免疫力：春季養身 4 重點，找回一整季元氣

.生吃蔬菜好還是熟吃好？營養師教你正確吃法ft程涵宇營養師