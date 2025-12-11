易控智慧攜英特爾研華信驊助陣eHome 方案！無懼房市寒冬智慧建築方案逆勢看漲

易控智慧攜英特爾研華信驊打造智慧建築軟硬體整一條龍方案。陳俐妏攝



智慧建築方案無懼房市寒冬！台灣智慧建築第一品牌易控智慧今天攜手英特爾、建碁、研華、信驊、施耐德電機國內外科技大廠打造獨特開放式架構與一條龍服務eHome 方案。易控智慧執行長周世泰表示，易控擁有強大軟體整合能力，能將能源管理、安全監控、物業與住戶服務整合於單一平台，英特爾的邊緣AI和研華的工業電腦，家上信驊360度相機，讓易控軟體聰明，硬體強捍，加上影像眼睛，讓建築物活起來，房市雖不佳，但建商更願意加碼提升內容，目前在手訂單已近3億元到明年，明年養生村APP也將上陣。

台北國際建築建材暨產品展今天在台北登場，易控連續三年參展，今年更大秀智慧建築/機器人/沉浸式360度圖控系統/生成式AI/3D圖控/BIM，包括英特爾、建碁(3046)、研華(2395)、信驊(5274)、施耐德電機國內外科技大廠高階主管皆前來站台，力挺易控的智慧建築解決方案。

周世泰指出，「AI」、「機器人」、「360圖控」將是推升易控智慧未來成長的三大引擎，以AI為例，智慧家庭與智慧辦公室等AI背後由搭載英特爾處理器、內建GPU和NPU的工業電腦，運用邊緣AI運算達成智慧操作，而易控已取得Intel IoT Market Ready Solutions(MRS)認證，所打造的智慧家庭有著「Intel Inside」的嶄新概念，也讓易控能在家戶快速部署、居家體驗大幅升級，透過手機1個App ，易控就能整合操控所有家居功能，達成0.15秒實時反應。

市場關注eHome 方案導入門檻和房市景氣不佳的影響，周世泰說明，建築展期間推出eHome 3.99萬專案，但事實上要看物件來評估，最高物件導入也有達1200萬元，如一般民眾導入因需要硬體需求，約為50萬元成本，但在房市景氣不佳下，建商願意讓利給住戶，平均住戶約需30萬成本即可，因此雖然eHome 一年總量約200戶沒有太多增幅，但價格價值已從單純家居硬體升級至智慧家居方案，因此目前手上訂單到明年已達2~3億元。

周世泰指出，易控從研發、系統整合，到施工執行、售後服務與標章顧問，能夠真正做到一條龍服務；掌握2024最新智慧建築取分標準、擁有EMS充電管理專利與智慧建材的標章認證，並與英特爾、施耐德電機、信驊、研華、建碁等國際夥伴協同，替建商創造可量化的節能、安心與永續價值指標。

信驊科技營運長暨酷博樂(Cupola360 )總經理謝承儒表示，信驊專做遠端管理 BMC晶片，另一個產品線就是酷博樂360寶境遠端管理，達成全時全景，克服盲區，更能達成虛擬機器人的大腦，這次攜手易控，整合Cupola360全時全景相機與易控智慧的安全管理系統，可共同打造智慧建築的視覺化管理方案，Cupola360全時全景相機搭配移動式腳架，可提供零死角的720度即時現場實景影像，並結合第三方AI與IoT技術，運用於建築工地與智慧物業遠端管理等場域。

謝承儒指出，相較於傳統固定式監控設備，此方案讓管理人員能以第一人稱視角的數位分身巡檢及管理場域，大幅提升工安及工程進度追蹤的管理效率，這次合作不僅加速視覺化智慧管理在建築領域的落地，也協助管理單位強化施工安全、提升工程品質控管並推動營運智慧化，攜手促進建築產業的數位轉型。

