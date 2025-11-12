易斯達航空砍航班！旅客險被迫多花萬元 返台行程全亂了
易斯達航空突然取消多個台北往返釜山航班，導致旅客不得不臨時改變行程並多花旅費，引發質疑與不滿。有旅客原定11月26日晚上搭機返台，卻在出發前兩週被告知航班取消，最終不得不先坐火車到大邱再轉搭其他廉航，每人多花200元並增加1小時車程。易斯達航空目前未見大量取消航班消息，但機票達人指出，廉航以經濟效益為優先，旅客承擔風險相對較大！
洪先生表示，他們一行四人原定於11月22日搭乘易斯達航空前往韓國清洲，去程沒有問題，但11月26日晚上10點從釜山返台的航班卻在11日被機票訂購網站通知取消。洪先生感到相當困擾，因為他們只能臨時購買當下可見的機票，價格比原先預設的貴了3千多元。由於原本機票僅3286元，而同時段已無其他廉航可搭，他們最終決定先從釜山坐火車到大邱，再搭其他廉航返台。洪先生強調，由於這類情況保險公司不理賠，他們只能盡量減少損失。
值得注意的是，易斯達航空不僅取消了洪先生搭乘的班機，根據公告，包含11月19日、20日、26日、27日共四個架次的台北往返釜山航班全數取消。有網友質疑這是否為大規模取消行動，因為查看官網發現，12月每週三、12月12日、1月7日以及2月的週一、週二、週三部分航班都無法預訂，直到3月份航班才恢復正常。對此，易斯達台北辦公室表示，因在台灣沒有對外發言人，所有訊息以韓國官方及官網公告為準，目前未見大量取消航班的消息。
機票達人布萊N解釋，廉航通常沒有多餘的航班可供調度，若訂票情況未達到他們滿意的狀態，可能會臨時取消該時段的航段。他指出，雖然從台灣出發前往韓國的航班不是每天都有，但目前仍能預訂到明年3月份的機票。布萊N強調，廉航以經濟效益為優先考量，雖然機票價格較便宜，但旅客承擔的風險也相對較大。
更多 TVBS 報導
颱風攪局航班大亂！立榮宣布週三停飛 金門旅客驚險降落
關門40天有望落幕！美單日破萬航班延誤 食物銀行仍擠爆
娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏
修車廠內偷賓士撞人肇逃「連環犯案」 60歲騎士重傷命懸一線
其他人也在看
馬太鞍溪水淹明利村 明利教會設收容中心
受到鳳凰颱風帶來的豪雨影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，湍急的溪水衝進萬榮鄉明利村，許多民宅與農田都被淹沒，鄉親們心痛又無奈。下午，明利教會臨時開放成為收容中心，慈濟志工也趕到現場關心，帶來棉被、枕頭，...大愛電視 ・ 14 小時前
鳳凰颱風晚間登陸恆春半島 深夜將降為TD
鳳凰颱風持續減弱，暴風圈略為縮小到80公里，目前颱風位在鵝鑾鼻近海、持續向東移動。氣象署預估稍後就會通過屏東或是掠過鵝鑾鼻，今天晚上到深夜將會在台東、屏東一帶出海。氣象署提醒，颱風向東移的過程中，...大愛電視 ・ 14 小時前
「鳳凰」水炸蘇澳 全球唯一計程車博物館水淹輪胎高
地方中心／王云宣 陳聖翰 宜蘭報導位於宜蘭蘇澳，全球唯一的計程車博物館，同樣在颱風天，傳出淹水災情，幸運的是，淹水高度只到輪胎，並未淹進車子裡，博物館所珍藏的遭復興航空擦撞的計程車，同樣躲過水災，沒被淹到，倒是一些值得珍藏的老照片和海報，因為泡在水裡出現破損，損失恐怕無法用金錢估計。小朋友不停掃水，隨著積水退去，部分計程車上，輪胎與保險桿上，覆蓋一層黃色塵土，一共二十四輛，來自世界各地計程車，就展示在宜蘭蘇澳，全球唯一的計程車博物館中，鳳凰颱風攪局，蘇澳傳出淹水災情，所幸展示的計程車，車內並未淹水，讓館方感到欣慰。計程車博物館長李濟成表示「稍微好一點我覺得大概就是底盤，比較矮的幾台這幾個老外高的比較沒問題，可是台灣這幾個比較可愛比較矮小，它的地毯日本也有（淹）到地毯濕的，我覺得我們現在美容跟維修團隊，都是準備要衝過來的狀態，跟錢都沒有關，是大家想要把它救好這個心情很棒。」２４輛古董計程車車內並未淹水 部分海報老照片泡水破損館方心疼（圖／民視新聞）回顧11日晚間七點左右，蘇澳降下爆雨，雨水宣洩不及，通通灌進博物館中，還好水深高度只到輪胎，就沒有再往上淹，稀有珍貴的計程車內部零件，因此沒有遭受波及，而博物館所收藏，遭到復興航空擦撞的計程車，同樣逃過這次的水災，倒是部分海報和老照片泡水破損，館方很心疼。計程車博物館長李濟成表示「照片或是勞勃狄尼洛的海報，跟原版的劇照TAXI照片，這些都泡爛掉了，這些東西的復原狀況，我想不會是太樂觀，這些東西我想說即使破爛即使是碎掉，我們還是（用）"屍體"的方式呈現。」遭復興航空擦撞計程車 未受淹水波及（圖／民視新聞）就怕淹水，博物館特地墊高土地，還是有部分珍藏物品，受到影響，工作人員忙進忙出，整理環境，希望趕在周日恢復營運，重現計程車的歷史與文化。原文出處：損失難估計！「鳳凰」水炸蘇澳 全球唯一計程車博物館水淹輪胎高 更多民視新聞報導蘇澳暴雨! 煙波飯店B1數十車泡水 業者:將補償蘇澳冷泉變"泥泉"! 白米溪暴漲驚險搶救住戶共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園民視影音 ・ 14 小時前
男同志國外代孕四胞胎惹爭議 純女社群創辦人嘆「子宮不該被當交易」
【緯來新聞網】近日台灣一對男同志伴侶透過社群媒體分享他們透過代理孕母迎來四胞胎的消息，掀起熱議，也再緯來新聞網 ・ 22 小時前
美國敦促土耳其等北約盟國停止購買俄羅斯能源，協助結束烏克蘭戰爭
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國方面敦促北約盟國停止購買俄羅斯能源，以協助結束烏克蘭戰爭，這給土耳其等成員國施加了壓力，儘管這些國家已經減少了購買量。美國國務院週一在聲明中表示，副總統范斯和國務卿盧比奧在與土耳其外交部長菲丹(Hakan Fidan)的會晤中傳達了這一訊息。土耳其是繼中國和印度之後俄羅斯石油的第三大買家。根據外電上週報導，在美國制裁俄羅斯兩大石油生產商之後，土耳其煉油廠最近開始減少採購俄羅斯原油，但該國並不打算完全停止。俄羅斯也是土耳其最大的天然氣供應國，雙方目前正在談判簽訂長期合約，現有合約將於年底到期。川普上週授予北約盟國匈牙利購買俄羅斯石油的制裁豁免，這對匈牙利總理維克多(Viktor Orban)來說是一項重大勝利。財訊快報 ・ 1 天前
大馬警方認證！黃明志、謝侑芯「不只是朋友」 再揭命案內幕：有人冒領遺體
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，日前被大馬警方二度延扣，今（11日）案件有新進度，吉隆坡總警長拿督法迪爾受訪表示，據警方調查發現黃明志與謝侑芯有「超友誼的親密與特殊關係」，而黃明志是否會被援引謀殺罪提控？也即將在週四有答案。鏡報 ・ 1 天前
Fed波斯提克明年2月退休 促慎防過早寬鬆重燃通膨風險
根據《彭博》周三 (12 日) 報導，美國亞特蘭大聯準銀行 (Federal Reserve Bank of Atlanta) 總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 宣布將於任期屆滿後退休，並警告當前通膨仍是經濟面臨的「更明鉅亨網 ・ 6 小時前
加州機車騎士闖紅燈撞汽車「炸出火球」！女駕駛才買一週全燒沒
美國加州薩利納斯市10月30日發生一起嚴重車禍，一名機車騎士闖紅燈撞上女駕駛瓦格斯（Brianna Vargas）的汽車油箱，引發爆炸火球。騎士當場被烈焰灼傷，但經送醫治療後無生命危險。現場畫面在網路瘋傳，引起大批網友關注。中天新聞網 ・ 7 小時前
三重小吃攤「豬腸堆地」！ 客直擊怒：旁邊放垃圾
新北市三重區有小吃攤，主打豬腸湯、豬腸冬粉，由阿嬤一個人顧攤，許多老三重人從小吃到大，不過卻被目擊阿嬤疑似把豬腸堆地上，讓饕客嚇壞了，阿嬤則強調豬腸跟地面有隔著塑膠袋，如今也有改善流程，但專家示警可能還是有食安風險，而衛生局將派員稽查。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
高鐵「全車自由座」每小時3班擠爆！傍晚緊急加開4班
因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵今（12）日調整全天營運班表，每小時雙向各發3班全車自由座列車，不過仍有民眾依舊擠不上車，月台擠爆。高鐵公司為此宣布，今晚17時30分至18時30分再增開4班次南港至台中之南下列車。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 1 天前
普發1萬入帳！雙11返場優惠別錯過！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找 飯店、一日遊限時瘋降 順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷。這篇教你找划算的便宜機票，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台！國籍航班異動一次看 旅客出門注意資訊
鳳凰颱風逼近台灣，今清晨5點已發布陸上颱風警報，航班多架次受到影響。華信航空、立榮航空與中華航空陸續取消部分航線，旅客出門前應留意航班資訊，避免旅程受到影響。太報 ・ 1 天前
麗星郵輪雙首航回歸高雄！有泳池、劇院、亂打秀 航程詳情一次看
麗星郵輪今（2025）年以「雙首航郵輪模式」重磅回歸高雄港！繼旗下領航星號（Star Voyager）於6月30日首航掛靠高雄港，並於10月30日結束本年度航程後，接力登場的探索星號（Star Navigator）將於11月16日首航啟航，成為高雄港今年迎接的第7艘首航郵輪，也是唯一以母港運作的郵輪，象徵高雄郵輪母港再啟新頁。高雄母港新主力 啟動多元東亞航線......風傳媒 ・ 11 小時前
颱風來襲 高鐵11/12每小時雙向各3班、全車自由座
（中央社記者陳婕翎台北11日電）颱風鳳凰逼近台灣，台灣高鐵公司經整體評估旅運需求，調整明天全天營運班表，自上午6時起，每小時自南港站南下及左營站北上，各發3班每站停靠、全車自由座列車。中央社 ・ 1 天前
颱風鳳凰襲台 航班異動多
（中央社記者余曉涵台北11日電）受到颱風鳳凰影響，中華航空、華信航空及立榮航空今天紛紛宣布今天晚間或明天的部分航班取消、提前或延後異動，提醒旅客搭機前要留意航班資訊。中央社 ・ 1 天前
仁川-花蓮包機每周2班明起首航 觀光署提供獎助力拓韓客來台
觀光署今 (12) 日表示，韓國可依航空 (Aero K) 看準花蓮豐富多元的觀光資源，於明 (13) 日開闢「仁川 - 花蓮」首航直飛，並提供包機獎助作為實質支持，預計每周營運 2 班。鉅亨網 ・ 18 小時前
開拓韓國市場 仁川-花蓮直飛包機11月13日首航、每周2班
韓國可依航空公司（Aero K）看準花蓮豐富多元的觀光資源，於11月13日開闢「仁川-花蓮」首航直飛包機。為全力協助花蓮災後觀光推動國際宣傳，交通部觀光署也同步提供包機獎助作為實質支持。中時財經即時 ・ 19 小時前
觀光署力拓韓國市場 仁川－花蓮包機明首航
記者古可絜／綜合報導 為迎合韓國旅客追求「療癒旅行」及「即興旅行」的旅遊習性，交通部觀光署持續提供豐富、即時的旅遊資訊，打造更便捷的旅遊體驗，此次韓國可依航空青年日報 ・ 1 天前
澎湖啟動「保留機位」服務 解決鄉親就醫返鄉一位難求
【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】為解決澎湖鄉親在緊急醫療、奔喪及急需返鄉等情況下「一位難求」的困境，澎湖縣互傳媒 ・ 1 天前