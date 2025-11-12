易斯達航空砍航班！旅客險被迫多花萬元 返台行程全亂了

易斯達航空突然取消多個台北往返釜山航班，導致旅客不得不臨時改變行程並多花旅費，引發質疑與不滿。有旅客原定11月26日晚上搭機返台，卻在出發前兩週被告知航班取消，最終不得不先坐火車到大邱再轉搭其他廉航，每人多花200元並增加1小時車程。易斯達航空目前未見大量取消航班消息，但機票達人指出，廉航以經濟效益為優先，旅客承擔風險相對較大！

洪先生出發前兩週突然被告知航班取消，只能緊急尋找替代方案。（圖／TVBS）

洪先生表示，他們一行四人原定於11月22日搭乘易斯達航空前往韓國清洲，去程沒有問題，但11月26日晚上10點從釜山返台的航班卻在11日被機票訂購網站通知取消。洪先生感到相當困擾，因為他們只能臨時購買當下可見的機票，價格比原先預設的貴了3千多元。由於原本機票僅3286元，而同時段已無其他廉航可搭，他們最終決定先從釜山坐火車到大邱，再搭其他廉航返台。洪先生強調，由於這類情況保險公司不理賠，他們只能盡量減少損失。

部分網友懷疑易斯達航空是否大規模取消航班，但實際上官網購買，機票售票系統仍正常運作，到明年3月的機票都正常販售。（圖／翻攝易斯達航空官網）

值得注意的是，易斯達航空不僅取消了洪先生搭乘的班機，根據公告，包含11月19日、20日、26日、27日共四個架次的台北往返釜山航班全數取消。有網友質疑這是否為大規模取消行動，因為查看官網發現，12月每週三、12月12日、1月7日以及2月的週一、週二、週三部分航班都無法預訂，直到3月份航班才恢復正常。對此，易斯達台北辦公室表示，因在台灣沒有對外發言人，所有訊息以韓國官方及官網公告為準，目前未見大量取消航班的消息。

易斯達航空訂票系統仍正常運作，航空公司強調，一切以韓國官方以及官網公告為主。（圖／TVBS）

機票達人布萊N解釋，廉航通常沒有多餘的航班可供調度，若訂票情況未達到他們滿意的狀態，可能會臨時取消該時段的航段。他指出，雖然從台灣出發前往韓國的航班不是每天都有，但目前仍能預訂到明年3月份的機票。布萊N強調，廉航以經濟效益為優先考量，雖然機票價格較便宜，但旅客承擔的風險也相對較大。

