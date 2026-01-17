易映光教授領軍 退休學員彩墨聯展展現藝術生命力

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】由大學造型藝術系退休教授易映光帶領的彩墨創作團體「聚雅軒」，日前於員林演藝廳展覽室舉辦師生聯展，展出巫碧琴、莊震、黃美蓮、賴玉瑞、黃淑霞、魏慧芬、林麗雲、林晏竹八位創作者多年來累積的彩墨成果，讓各界看見樂齡學習在藝術道路上的深厚底蘊與精彩心血結晶。易映光教授長年投入彩墨教學，十多年前即於大葉大學附設長青大學授課，與一群來自不同職場、已退休的學員朝夕相處，在不斷創作與切磋中精進技法。

大葉大學造型藝術系教授易映光在退休後沒放棄教學，繼續帶領長青大學的學員持續精進。（圖／記者周厚賢攝）

易映光退休後，師生相約延續課程，改於縣議員曹家豪的服務處開班上課，時間與內容皆維持不變，在自在無垠的創作環境中，依個人專長發展出各具特色的彩墨風貌。本次聯展開幕式中，以場地方身分出席的縣議員曹家豪感性表示，一般人對民意代表服務處的印象，多半是充滿協調與紛爭的緊張場域，然而在得知易映光老師與學員的學習需求後，便毅然撥出特定時段提供作為研習空間。沒想到濃厚的藝術氛圍不僅感染了服務處的氣場，許多師生作品更長期懸掛於室內，讓前來洽公的民眾感受到濃郁的藝術芬芳，也因此他十分推崇並全力支持易映光師生長期的研習課程。

身為教學場地的屋主，縣議員曹嘉豪感受與推崇師生醉心藝術的真情。（圖／記者周厚賢攝）

「別看這八位學員都已退休，甚至有年逾八旬的長者，每個人的創作風格卻鮮明獨特。」易映光教授表示，他在教學上從不要求學生依循自己的創作軌跡，而是鼓勵朝向自我風格發展。因此，在此次「墨香流韻」師生聯展中，觀眾可見寫意、工筆等多元表現形式，件件作品皆展現創作者最具個性的藝術品味，也為樂齡學習寫下動人篇章。