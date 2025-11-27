易服社會勞動制度上路滿16年 桃檢開辦機關訓練研習強化執行品質

「114年度易服社會勞動機關訓練研習暨業務推動執行小組會議」邀請轄內共22個社會勞動執行機關參與。圖：桃園地檢署提供

易服社會勞動制度自98年9月1日上路至今已滿16年。為持續提升社會勞動案件之執行品質，並強化各執行機關之協作效能，桃園地檢署每年均定期辦理機關訓練及業務推動會議，今年則於今(27)日在一樓法治教育中心舉辦「114年度易服社會勞動機關訓練研習暨業務推動執行小組會議」，邀請轄內共22個社會勞動執行機關參與。檢察長戴文亮並親臨致意，向所有執行機構表達誠摯謝忱。

桃園地檢署每年均定期辦理機關訓練及業務推動會議。圖：桃園地檢署提供

戴文亮表示，易服社會勞動制度運作多年，成果斐然。依該署之統計資料，113年至114年期間，共執行3153件社會勞動案件，累計履行時數達49萬178小時；若以最低工資時薪190元換算，已為社會創造近9314萬的產值。同時，對於因經濟條件不佳，無力繳納罰金而取得易服社會勞動機會的輕罪受刑人而言，透過妥善的時間安排，不僅得以避免入監對個人及家庭生活帶來衝擊，也能在回饋社會的過程中重建自我價值。以上成果皆有賴該署與執行機關之密切合作與共同努力。

廣告 廣告

此次研習特別邀請桃園市勞動檢查處技正張雅芬授課，針對社會勞動期間之勞工安全衛生教育與職災預防進行專題說明，並就執行機構在面對社會勞動人意外事件時的因應配套提出具體建議。隨後由主任檢察官陳錦宗主持業務推動會議，各執行機構代表積極交流意見，無論在課程內容或座談討論方面，均表示收穫豐富、受益良多。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園表揚15位優良地政人員 張善政：城市建設不可或缺的重要力量

企業暖心相挺！新北市節能家電公益成果亮眼