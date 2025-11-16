易烊千璽奪金雞影帝！後台被問戀愛問題「大翻白眼」 現場尷尬反應曝光
記者王培驊／綜合報導
第38屆中國電影金雞獎在昨（15）日晚間落幕，22歲的易烊千璽憑藉《小小的我》中「劉春和」一角，奪下最佳男主角，成為00後首位金雞影帝。不過比起正經感言，他在後台的「翻白眼名場面」更登上微博熱搜。典禮安排互寫問題、盲抽作答的「砸金蛋」環節，他抽到邵藝輝出的提問：「最近想不想談戀愛？」問題一念完，旁邊的宋佳笑到不行，易烊千璽則直接愣住，無奈笑笑並翻了白眼，讓全場爆笑。
他當場被嚇到結巴：「這個…看緣分……沒辦法……」一臉想逃離現場的表情被網友狂截圖，直呼「影帝也有害羞的時候」。網友笑瘋留言：「第一次看到他翻白眼！太可愛了」「不談戀愛沒關係，我們可以看別人談」「史上最年輕影帝也是最害羞影帝」。
回顧易烊千璽演藝生涯，他從12歲以 TFBOYS 成員出道至今滿12年，站上領獎台時感性回顧：「這12年一直在高關注度、高壓的環境下走過，希望未來能靠作品贏得觀眾真正的尊重。」最後不忘推新片《狂野時代》，笑稱是一部「很美的電影」。
