易烊千璽奪金雞獎影帝 24歲獲獎打破紀錄親吐心聲：感謝所有際遇
【緯來新聞網】第38屆中國電影金雞獎於11月15日晚間正式落幕，本屆焦點集中在影帝與影后兩大獎項。年僅24歲的易烊千璽以電影《小小的我》奪下最佳男主角，不僅首次問鼎成功，更改寫2004年劉燁創下的紀錄，成為金雞獎歷來最年輕的影帝，締造新紀錄。影后方面，由宋佳憑藉《好東西》再次封后，這是她睽違13年後第2度獲得此殊榮。
易烊千璽奪金雞獎影帝。（圖／翻攝微博）
易烊千璽這次是第4次入圍金雞獎，他在《小小的我》中挑戰飾演罹患腦性麻痺的角色，細膩演出獲評審一致肯定。他在得獎感言中表示，該片拍攝團隊規模不大，彼此就像家人一樣攜手度過許多難關，因此得獎格外有意義。他也提到，自12歲踏入演藝圈至今滿12年，感謝這段路上的一切際遇，未來將繼續以作品回報觀眾，並呼籲大家多多支持他的新戲。
而45歲的宋佳則以電影《好東西》榮獲最佳女主角，她情緒激動地在台上表示，這份榮耀屬於整個劇組，「演員是一齣戲的一部分，而非單打獨鬥。」她特別點名多位合作演員，表達誠摯謝意，讓台下不少演員感動落淚。
宋佳回顧自己在2006年首次入圍金雞獎，並感性說道，每個角色與合作夥伴都讓她成長。她也感謝願意走進戲院支持電影的觀眾，並提到今年恰逢中國電影發展120周年，能在這個特別的時刻獲獎，意義更加非凡。她期許業界持續努力，讓華語電影走得更遠。
