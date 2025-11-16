易烊千璽獲封最年輕金雞影帝 《哪吒2》得獎沒人領引爭議

易烊千璽獲得金雞獎最佳男主角。（圖／Getty）

第38屆中國電影金雞獎15日舉行頒獎典禮，易烊千璽以《小小的我》獲得最佳男主角，他以24歲11個月的年齡打破劉燁保持21年的紀錄，成為該獎項史上最年輕影帝。不過《哪吒之魔童鬧海》獲得最佳美術片卻沒人到場領獎，一度在微博引起正反討論。

易烊千璽先前曾憑《少年的你》、《送你一朵小紅花》、《奇蹟·笨小孩》提名金雞獎最佳男主角，如今終於以《小小的我》的腦癱少年得獎，他聯想到自己12歲出道至今，「一直在高關注度、高壓的工作下生活。我很榮幸能夠接觸到演員這個行業，未來道阻且長，我希望能夠通過我自己的努力和作品，贏得觀眾們發自內心的尊重。」

《哪吒之魔童鬧海》全球總票房超過159億人民幣（684.2億新台幣），成為全球票房最高的非英語片、全球票房最高的動畫片，但本片在金雞獎榮獲最佳美術片，導演和製作方皆缺席，也沒有人帶領。主持人蘇有朋特別解釋，製作團隊在拚命製作下一部影片，不能到現場領獎，官方會再寄給劇組。

但此解釋不被網友接受，部分聲音認為是劇組的無聲抗議，因不滿金雞獎的賽制，《哪吒之魔童鬧海》是動畫片，僅能入圍最佳美術片，未能提名最佳影片、導演以及其它技術類獎項，認為動畫電影被邊緣化。

《哪吒之魔童鬧海》榮獲金雞獎最佳美術片。（圖／翻攝自官方微博）

