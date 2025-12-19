易烊千璽音樂總監推個人專輯！合作吳青峰溫暖歌聲曝光

劉胡軼為許多知名歌手擔任製作人。（劉胡軼提供）

音樂創作人劉胡軼19日推出原創鋼琴演奏專輯《須臾之橋 Out of Service》，全輯收錄10首鋼琴作品，以純粹的旋律線條回歸內在感受。其中，與吳青峰共同創作的〈家園 Home〉成為專輯中特別訂製之作，也是唯一加入人聲的曲目，為整張作品注入溫柔而深刻的情感層次。

劉胡軼5歲開始學琴，出生於武漢的他一路從武漢音樂學院附中作曲系，念到本院作曲系，奠定深厚古典底蘊。多年來，他也為吳青峰〈我在原地等你〉、楊千嬅〈未晚〉、張碧晨〈曾經守候〉等作品作曲，並擔任吳青峰、易烊千璽、王俊凱、毛不易等歌手的製作人與演唱會音樂總監，持續在華語樂壇輸出個人美學。

為了追求最理想的鋼琴音色，劉胡軼對錄音細節極為講究。2022年他在北京錄下前4首作品，使用的是一架擁有140年歷史的史坦威鋼琴；之後因緣際會，2025年再度赴台北，在熟悉的錄音室一口氣完成多首錄製。專輯中也融入音樂實驗精神，〈兩個我 Now, Both of Me〉、〈思緒，風 Minds, Winds〉透過層層疊加的演奏方式，營造出多重自我對話的聽感。〈阿怪 For A-Guai〉則是他為一位已逝的台北好友即興彈奏、一次完成的作品，用唯一的當下留下致敬。

專輯尾聲的〈家園 Home〉源於三年前的鋼琴獨奏版本。劉胡軼將作品分享給吳青峰後，觸動了對方對人與人彼此牽掛的感受，於是吳青峰提筆寫下5句歌詞，隔空完成合作。吳青峰溫柔內斂的嗓音，唱出人只是生命中的過客，與鋼琴旋律相互映照，讓作品從個人情感延伸至更寬廣的共感。《須臾之橋 Out of Service》專輯數位版本已於各大音樂串流平台全面上架。

