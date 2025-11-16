易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！出道12年真心話：盼未來贏得觀眾們的尊重
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
中國第38屆金雞華語電影之夜，於昨（15）日晚間在廈門舉行頒獎典禮，各大演員齊聚一堂，最佳男女主角獎項成為本屆萬眾矚目的焦點，最終由年僅24歲的易烊千璽憑藉電影《小小的我》飾腦麻少年劉春和一角，榮獲最佳男主角，成為金雞獎史上首位「00後影帝」傳奇；影后則由宋佳以《好東西》奪下，是她繼2013年《蕭紅》再度封后。
易烊千璽過去曾以《少年的你》、《送你一朵小紅花》、《奇蹟·笨小孩》三度入圍，可惜都與男主角獎擦身而過，如今終於不負眾望抱得影帝榮耀。這次他在電影《小小的我》中飾演腦麻少年，放下偶像包袱形象，用心投入詮釋角色，不僅演技榮獲評審青睞，更觸動許多觀眾情緒。
易烊千璽上台發表獲獎感言時表示，感謝劇組辛苦的付出，《小小的我》劇組人員如同家人般，一起度過許多難關，這部作品獲獎對他來說格外有意義。
易烊千璽自12歲踏入演藝圈，如今正好出道滿12年，從青澀男孩到成為實力派偶像，他吐露真心話：「我很榮幸能夠接觸到演員這個行業，未來道阻且長，我希望能夠透過我自己的努力和作品，贏得觀眾們發自內心的尊重。」他期許未來能以更多作品回饋觀眾，最後他宣傳即將上映與舒淇主演的新電影《狂野時代》，邀請觀眾進戲院觀賞。
更多FTNN新聞網報導
中日關係緊張！中國照樣看爆《鬼滅》奪票房冠軍 「別被洗腦」引正反網友戰翻
金馬62頒獎嘉賓出爐！影帝后雲集 李安也現身力挺
今年3度傳出死訊！吳亦凡再傳「獄中被關小黑屋」身亡 死訊登熱搜又被消失
其他人也在看
謝侑芯火化…父母「視訊痛哭送別」全場鼻酸！骨灰將運回台灣
娛樂中心／周希雯報導31歲「台灣護理女神」謝侑芯上個月到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，還牽扯出大馬歌手黃明志人在現場，被搜出毒品也有陽性反應；不過警方現階段暫未找到涉案的證據，黃明志13日口頭保釋外出，若有新進展將再次提押黃明志。隨著解剖調查程序完成，謝侑芯遺體今（16日）已完成火化，骨灰也將由家屬帶回台灣，祂也在時隔1個月後，終於能回到家鄉安眠。民視 ・ 23 小時前
120個顱顏家庭相聚台南 羅慧夫顱顏基金會支持從醫療到自信養成
羅慧夫顱顏基金會16日上午，在台南市永康區社教中心演藝廳舉辦「2025南部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金」頒獎，現場有120個顱顏家庭齊聚台南，共320人參與。活動以一場別具意義的薩克斯風演湊揭開序幕，表演者是屏東大學音樂系20歲唇腭裂青年邱信嘉與其同學。他展現了兒時因練習咬合而學習薩克斯風所獲得的非凡成果與堅毅精神，高雄長庚醫院賴瑞斌醫師到場力挺。「得福獎助學金」今年共鼓勵南部56位顱顏青少年。20歲的獲獎者邱信嘉分享：「謝謝得福獎助學金，鼓勵我在音樂的領域上努力學習。」同時，15歲小耳症女孩周筠恩在接受外耳重建後，自信心大幅提升，不僅積極參與基金會各項活動，此次也登台舞台，參與戲劇表演，以實際行動展現蛻變。羅慧夫顱顏基金會1996年成立南部分會，深度服務台南、高雄、屏東、台東與澎湖地區的顱顏患者與家庭30年，累計至今服務南部地區4,242個顱顏患者家庭，提供74,591次社工服務。樂觀面對缺陷，音樂開啟夢想序章。唇腭裂從未阻礙邱信嘉追逐夢想的旋律。今年20歲的他，目前就讀屏東大學音樂學系，是一位樂觀開朗的大學生。他回憶童年，家人曾擔心他因唇腭裂在校園遭遇霸凌，但邱信嘉天性樂觀、善於台灣好新聞 ・ 1 天前
北港朝天宮媽祖南巡入境鹽水 黃偉哲接駕祈求國泰民安
記者翁聖權／鹽水報導 雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」傳統，循古禮至台南府城展開遶…中華日報 ・ 1 天前
Andy老師入行10年！首度拿下走鐘獎 淚喊：今年是人生很大的轉折
第7屆走鐘獎昨（15）日圓滿落幕，今年競爭也依舊激烈，Andy老師在YouTube圈耕耘10年，今年首度入圍走鐘獎，拿下大獎「年度個人創作者獎」，讓他非常感謝一路給予他支持的人，「有你們的陪伴，才讓我站得更穩，路走的更長」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
教唆友人龍山寺外買個資！ 主嫌只為電玩店5000元點數
11月3日有網友在社群發文，指稱龍山寺有人買賣個資，引發收個資當詐團人頭爭議。警方接獲3名被害人提告後展開調查，起初到案的黃姓男子辯稱是宮廟發放1000元紅包，為避免重複領取才需影印證件。黃男對於「宮廟」的具體細節交代不清，言詞閃爍，讓警方懷疑案情並不單純。警方...CTWANT ・ 1 天前
集結40位地勤榮民生命史 《空軍地勤榮民生命史》致敬無名英雄
空軍航技校友總會今日推出《空軍地勤榮民生命史》，集結40名校友的專業軌跡與服務故事，完整呈現地勤人員跨越數十年的技術傳承與心血，將其服務空軍的生命史彙編成冊。今年適逢對日作戰勝利80週年、迎接空軍航空技術學院明年90週年，這場在新北市政府舉行的新書發表會，致敬默默守護國防的無名英雄。自由時報 ・ 23 小時前
NBA/東契奇作客轟41分！力壓字母哥 湖人收2連勝
湖人今(16)日客場挑戰公鹿，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）表現出色，全場狂轟41分、9籃板及6助攻，成功壓制「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的32分10籃板，帶領湖人以119:95大勝公鹿，收下2連勝。中天新聞網 ・ 1 天前
登山、野溪溫泉到懶人露營全上榜 Z世代最愛療癒玩法一次看
以「健康出遊」為核心的風潮，鼓勵更多人走出戶外、體驗自然，也讓 #登山 成為TikTok上熱度持續攀升、累積逾6萬則貼文的熱門話題。創作者舒伯特戶外（@super_outdoor123）以親民、有趣的風格分享登山路線與過程，從台灣百岳到國外步道，帶領觀眾一同感受自然的壯麗與療癒。同...styletc ・ 3 天前
龍井圖書館台中婦邁大門 腳背一陣痛竟遭眼鏡蛇咬傷
（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中41歲婦人今天上龍井區龍井圖書館，要走出大門時，突感右腳背一陣痛，發現竟遭眼鏡蛇咬傷；消防局救護車送醫在院治療、生命徵象穩定。現場捕獲1條30公分眼鏡蛇。中央社 ・ 1 天前
館長遭心腹爆黑料！業界稱他「統戰人選」5特質曝光
娛樂中心／楊佩怡報導網紅館長（陳之漢）14日先是透過直播透露自己遭勒索恐嚇，沒想到事後元老級員工「大師兄」李慶元火速在臉書開直播進行「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，甚至涉嫌性騷擾；而館長則在直播中否認所有指控。對此，編劇與製片人萬君玲特別發文點出館長「5大特質」，直言這類人就是最容易成為「統戰部門眼中的完美人選」。民視 ・ 23 小時前
金雞獎》易烊千璽獲史上最年輕影帝！宋佳獲2度封影后
大陸影視人年度盛事第38屆金雞獎，15日晚間圓滿落幕，最終由易烊千璽憑藉《小小的我》摘下影帝，也成為史上最年輕的金雞獎影帝；影后則由宋佳《好東西》抱走。中時新聞網 ・ 1 天前
蘇澳永春里鳳凰受災戶土石堆積半層樓高 清理4天仍未清完
鳳凰颱風為宜蘭縣蘇澳鎮帶來暴雨，造成永春里野溪暴漲爆發土石流，許多住戶土石堆積半層樓高，現場滿目瘡痍，國軍及啟德機械起重工程團隊救災工作進入第4天，今天（16日）持續到場清除土石，協助受災戶清理家園。本月11日上午，蘇澳鎮永春里被列入紅色土石流警戒區，里長張盛國配合蘇澳鎮公所針對里內保全戶啟動疏散撤自由時報 ・ 1 天前
影印店員工不滿遭佔車位 持木製武士刀闖鴨肉店理論爆衝突 警方介入偵辦
屏東市日前發生1因「停車糾紛」引起的暴力攻擊事件；建豐路上1家鴨肉店與影印店相鄰已久，但鴨肉店生意熱絡，他家顧客常將汽機車停在影印店門口，造成影印店出入口被堵，埋下衝突種籽，事發當時，影印店邱姓員工不滿門口車位又被佔了，一時抓狂，持木製武士刀攻擊鴨肉店女員工。。鏡報 ・ 1 天前
真實事件改編！15年前香港倒塌慘案成劇情 佘詩曼竟加戲搏命拍攝
【緯來新聞網】由佘詩曼在主演的《新聞女王2》中，首集竟親自登上直升機，飛上8樓高的空中報導塌樓事件，緯來新聞網 ・ 23 小時前
影／館長遭爆「要員工睡館嫂」陷爭議 黃國昌自稱外人：不適合多做評論
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨民眾黨主席黃國昌16日上午現身公開活動時被問到，館長被員工爆料「要求特助與老婆發生關係」的爭議。對此他自稱外人，並表示不...FTNN新聞網 ・ 1 天前
SJ登大巨蛋慶20週年 E.L.F.超強應援感動全場
台北市 / 綜合報導 超人氣韓團Super Junior在台北大巨蛋連唱3天，9位團員賣力演出回饋粉絲，台灣 一路相伴的粉絲 E.L.F.們的應援，再度給他們驚喜，彩虹燈海讓成員們不斷CUE鏡頭拍台下全景，唱「至少還有你時」，東海望著燈海，忍不住落淚。而日前捲入爭議話題的始源，也在台上向粉絲喊話，「請再相信我一次」，也觸動台下不少粉絲，要幫他加油打氣。每當站上舞台總是活力滿滿，帶給粉絲們歡笑與感動，而每回粉絲們準備的應援，都是給他們的一大驚喜，是什麼讓歐巴們這麼興奮，指揮鏡頭別再拍他們。 原來是台下這一片彩虹 ，讓成員們趕緊掏出手機拍下這一幕，透過應援讓他們感受到E.L.F們滿滿的愛，而SS10台灣場Day2， 為粉絲們送上 逆應援。Super Junior「至少還有你」說：「全世界我也可以忘記，至少還有你值得我去珍惜。」不只逆應援，要送給粉絲們的禮物，還有中文經典歌曲「至少還有你」，唱到一半東海望著台下整片燈海，忍不住落淚一度哽咽到唱不下去，演唱會中觸動人心的不只這一幕，始源說再相信我，而在演唱會前，捲入爭議話題的始源，談話環節向大家喊話，「請再相信我一次」，觸動了不少人留下眼淚，也繼續他加油打氣。 唱著Super Man ，粉絲自發性聚會擺出「手燈魔法陣」，讓屬於Super Junior的寶藍手燈，從場內閃耀到場外。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
易烊千璽奪金雞獎影帝 24歲獲獎打破紀錄親吐心聲：感謝所有際遇
【緯來新聞網】第38屆中國電影金雞獎於11月15日晚間正式落幕，本屆焦點集中在影帝與影后兩大獎項。年緯來新聞網 ・ 1 天前
Andy剛奪走鐘獎！家寧突上架「超赤裸片」：每天都重新愛上自己
YouTuber Andy在第七屆走鐘獎拿下年度最大獎「年度個人創作獎」，他昨在典禮上激動泛淚，感謝一路支持自己的粉絲與家人，真摯道出創作多年來的心路歷程，讓現場與螢幕前的觀眾都相當動容。他提到自己打造過兩個破 200 萬訂閱的頻道，如今終於迎來第一座走鐘獎，感性表示：「我媽說人要懂得感恩，我記在心自由時報 ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前