易烊千璽《小小的我》奪金雞影帝！出道12年真心話：盼未來贏得觀眾們的尊重

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

中國第38屆金雞華語電影之夜，於昨（15）日晚間在廈門舉行頒獎典禮，各大演員齊聚一堂，最佳男女主角獎項成為本屆萬眾矚目的焦點，最終由年僅24歲的易烊千璽憑藉電影《小小的我》飾腦麻少年劉春和一角，榮獲最佳男主角，成為金雞獎史上首位「00後影帝」傳奇；影后則由宋佳以《好東西》奪下，是她繼2013年《蕭紅》再度封后。

易烊千璽期許未來能夠透過自身的努力和作品，贏得觀眾們發自內心的尊重。​​​​

（圖／微博@易烊千玺JacksonYee工作室）

易烊千璽過去曾以《少年的你》、《送你一朵小紅花》、《奇蹟·笨小孩》三度入圍，可惜都與男主角獎擦身而過，如今終於不負眾望抱得影帝榮耀。這次他在電影《小小的我》中飾演腦麻少年，放下偶像包袱形象，用心投入詮釋角色，不僅演技榮獲評審青睞，更觸動許多觀眾情緒。

易烊千璽上台發表獲獎感言時表示，感謝劇組辛苦的付出，《小小的我》劇組人員如同家人般，一起度過許多難關，這部作品獲獎對他來說格外有意義。

易烊千璽憑藉電影《小小的我》飾腦麻少年劉春和一角，榮獲​​​​​第38屆金雞獎影帝。

​​​​（圖／微博@易烊千玺JacksonYee工作室）

易烊千璽自12歲踏入演藝圈，如今正好出道滿12年，從青澀男孩到成為實力派偶像，他吐露真心話：「我很榮幸能夠接觸到演員這個行業，未來道阻且長，我希望能夠透過我自己的努力和作品，贏得觀眾們發自內心的尊重。」他期許未來能以更多作品回饋觀眾，最後他宣傳即將上映與舒淇主演的新電影《狂野時代》，邀請觀眾進戲院觀賞。

