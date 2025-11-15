易烊千璽4度叩關成金雞獎最嫩影帝 吳慷仁盼以入圍者身分重返舞台

吳慷仁今年以金雞華語電影推介人的身分參加金雞獎，金馬獎則沒有出席計畫。（吳慷仁工作室微博）

第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮今（15日）在廈門舉辦，除了蘇有朋受邀為主持群之一外，林依晨、吳慷仁也雙雙擔任了金雞華語電影推介人，攜手陳沖、梁家輝、段奕宏等影人推廣華語電影。從偶像順利轉型實力派演員的易烊千璽，在第四次獲金雞提名終於以《小小的我》的腦麻少年角色稱帝，同時他也打破紀錄，成為金雞獎最年輕的影帝。《好東西》抱走最佳故事片大獎。

易烊千璽過往陸續憑藉《少年的你》《送你一朵小紅花》《奇跡·笨小孩》三度提名金雞影帝，終於在第四次提名後獲獎。為演好腦癱患者「劉春和」，易烊千璽提前3個月入住特殊教育機構觀察患者動作，設計肢體顫抖、呼吸節奏等細節；拍攝期間他每日需做筋膜覆健，上次快閃來台參加兩岸電影展時，也提到殺青後角色行為模式滯留長達半年（如仰頭大笑、異常握姿等），好不容易才矯正回來。

廣告 廣告

易烊千璽以不到25歲之齡，以扮演腦麻少年成為對岸金雞獎最年輕影帝。（易烊千璽工作室微博/電影小小的我官博）

發表得獎感言時，易烊千璽強調自己要用作品說話，12歲時被選中出道，到今年剛好也是12年，「24歲的易烊千璽成為了金雞獎最年輕的最佳男主角。回望來時路，步步都算數。」

外界對易烊千璽是否能稱帝相當重視，因為2000年11月28日出生的他，得獎年齡是24歲11個月，打破了高懸了21年，於2004年劉燁在26歲時憑《美人草》寫下的紀錄。易烊千璽更是中國大陸第一位00後影帝。

《好東西》不僅拿下最佳故事片，也包辦最佳女主、女配角獎。（電影好東西官博）

影后由宋佳憑《好東西》二封，該片改編自「50歲阿姨自駕遊」真人實事，她飾演一位單親媽媽王鐵梅，面臨了職場轉型與育兒困境。該片除了宋佳封後外，女星鍾楚曦也斬獲了最佳女配角獎，她在片中大膽突破素顏演出，評審也稱讚她「表演突破自身局限，實現對當代女性形象的多維詮釋。」然而不久前她才在Vogue雜誌的活動上被網友嘲諷「搶C位」，這次得獎，不少網友更開始質疑起她的演技。

今晚主持群包括繼2023年後2次擔任金雞獎主持人的蘇有朋，吳慷仁與林依晨則雙雙擔任金雞華語電影推介人，其餘人包括陳沖、梁家輝、段奕宏等人。他們的任務包括推薦14部華語新片，涵蓋港台地區及新馬作品等。

兩人此前也一同出席了2025年9月在福建平潭舉辦的IM兩岸青年影展，吳慷仁擔任「生生不息成長計劃」年度決策人，林依晨獲頒「青年影像人物」稱號，吳慷仁今晚受訪時更期待未來以入圍者身份重返金雞獎，看來應該會在對岸持續深耕。

更多鏡週刊報導

民歌開唱！施孝榮憂髮線變高 趙詠華瘦8公斤登場

侯彥西搞笑還要講法語 嚴正嵐參考老公幽默上戲

《看看你有多愛我》大結局週日登場！網紅綁架案弄假成真 楊謹華直播自白：我不是好媽媽