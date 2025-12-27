易而安生醫捐復康巴士與物資 助桃園完善社會安全網

桃園市副市長蘇俊賓前往中壢區出席「易而安生醫復康巴士暨物資捐贈儀式」。圖：市府提供

桃園市副市長蘇俊賓今(27)日上午前往中壢區出席「易而安生醫復康巴士暨物資捐贈儀式」，易而安生醫在年終感恩時刻，捐贈復康巴士1輛及價值新臺幣60萬元的物資給桃園市安家實物銀行，蘇俊賓表示，一家企業能在年終尾牙犒賞員工之餘，不忘照顧社會需要，將經營成果回饋社會，正是企業最珍貴的價值展現。市府也將妥善運用這些友善資源，持續完善社會安全網，並期盼更多企業攜手市府，共同為桃園打造更有溫度的城市。

蘇俊賓指出，復康巴士是市府重要的社福服務之一，近年需求持續攀升，去年服務次數已接近40萬次，服務量成長百分之7.5，今年預估仍將再成長約百分之5。此次易而安生醫捐贈復康巴士，正好補足服務量能缺口，對市府推動身心障礙照顧政策助益良多，也讓更多有需要的市民能安心外出、便利生活。

社會局表示，易而安生醫本次捐贈1輛復康巴士及60萬元的民生物資。市府除了繼續擴大復康巴士的服務量能外，也會透過安家實物銀行，進行媒合與運用所捐贈的物資，協助有需要的市民度過難關。截至今年11月，已累計發放物資予9,516戶弱勢家戶。市府將持續號召更多企業與市民朋友加入發揮愛心的行列，並精進資源整合與服務網絡，讓桃園處處充滿溫情。

