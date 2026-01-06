【易誤解】健保卡背面藏著黃金密碼？符合3種條件就每年補助幾千元？各項措施之細節有誤

網傳「健保卡別只拿來看病」「背面藏著黃金密碼」的影片。經查證，衛福部的確有推出成人預防保健、癌症篩檢、健保自負額補助、居家照護服務等社會福利措施，但並非年滿一定歲數就可以申請，還須符合其他條件，比如中低收入戶、身心障礙或失能者、有家族疾病史等等，且各縣市規定不同，請民眾前往所在縣市的政府官網查詢，或到公家單位詢問。當心內容農場頻道不明 AI 生成的影片內容，並非可信任資訊管道。



網傳健保卡背面藏著黃金密碼的影片？



原始謠傳版本：



廣告 廣告

健保卡別只拿來看病！背面藏著「黃金密碼」，符合這3種條件，政府每年補助「幾千元」！很多人都不知道！#省錢 #中老年 #健保卡 #補助金 #生活智慧



主要在社群平台流傳相關影片：





查證解釋：





健保卡的黃金密碼：成人預防保健、癌症篩檢、自負額補助、居家照護？



（一）衛福部國健署指出，為維護國人健康，早期發現慢性病、早期介入及治療，提供成人健康檢查服務， 30歲 以上未滿 40 歲民眾每 5 年 1 次，40 歲以上未滿 65 歲民眾每 3 年 1 次，55 歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年滿 35 歲以上者、65 歲以上民眾每年 1 次，服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等



（二）網傳影片中提到大腸癌篩檢與 LDCT 肺癌篩檢，在大腸癌的部分，國健署運用菸品健康福利捐，補助 45 到 74 歲民眾、40 到 44 歲具家族史民眾，每 2 年 1 次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡到健保特約醫療院所檢查。



而 LDCT 肺癌篩檢補助是自 2022 年開始實行，是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家，國健署補助肺癌高風險族群每 2 年 1 次免費 LDCT 檢查服務，民眾可前往配合的醫院詢問並預約，醫院名單請參考「辦理醫院名單及聯絡資訊」。



（三）針對健保費自付額補助，衛福部中央健康保險署有整理各級縣市的相關政策，年滿 70 歲以上中低收入老人及極重度、重度身心障礙者，衛福部社會及家庭署全額補助，中度身心障礙者補助二分之一，輕度障礙者由各縣市政府補助四分之一。



原住民族委員會全額補助特定身分原住民、勞保局全額補助失業被保險人、衛福部社會及家庭署全額補助中低收入戶未滿 18 歲兒童及少年、內政部新住民發展基金全額或半額補助特定身分新住民、僑務委員會半額補助清寒僑生。



除此之外，各縣市政府均有不同的補助政策，請民眾依所在縣市查看相關資訊；整體來說，自付額補助主要是提供給經濟狀況及身心狀況不佳的民眾，而長輩不是只要年滿一定歲數就可獲得補助，還須符合所得總額、設籍時間等情況。



（四）根據衛福部中央健康保險署發布的資訊，居家醫療照護總共有 7 大服務，包括居家醫療整合計畫、一般居家照護、呼吸居家照護、安寧居家療護、居家精神復健、到宅牙醫醫療服務、在宅急症照護等等。



網傳影片中提到的是居家醫療整合計畫，由健保特約醫事服務機構組成整合性照護團隊，提供含括「居家醫療」、「重度居家醫療」及「安寧療護」三照護階段，並依其執業人員專長提供各階段之服務項目。



各照護階段的收案條件不同，需經照護團隊醫事人員評估有明確醫療需求，因失能或疾病特性致外出就醫不便才可申請，每年需支付健保點數 600 點，以及按照各照護階段支付訪視費、藥費、檢查費等等。





網傳影片出自 AI 內容農場頻道



檢視發布網傳影片的 YouTube 頻道「銀髮講堂」，其於 2025 年 11 月 7 日成立，可以看到它的影片都有高度一致的模板，釣魚式標題、情緒化敘事、來源不明是標準配備，這些都是內容農場的特徵。









此外，雖然影片開頭都會有人出現，但其實是使用 AI 生成的，可以看到片中人物眨眼頻率過於頻繁、手部動作不自然等；今年影音網站大量出現利用 AI 技術製作虛假內容的頻道，建議民眾避免觀看，這並非可信任的資訊來源。











結論



網傳影片宣稱健保卡背面藏著「黃金密碼」並提及多項老人福利措施，雖然衛福部確實有推出成人預防保健、癌症篩檢、自負額補助、居家照護等政策，但網傳影片的細項說明有誤，且影片來源是不可信的 AI 內容農場頻道。



資料來源：



衛生福利部國民健康署 -

成人預防保健

大腸癌篩檢簡介

全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢

114年擴大肺癌篩檢服務 新年從健康開始

辦理醫院名單及聯絡資訊

各級政府辦理保險對象健保費補助項目一覽表

居家醫療照護整合計畫