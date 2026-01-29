【易誤解】去東南亞或印度不要喝天然椰子汁以免染立百病毒？誤解描述！疾管署宣導避免食用椰棗汁

網傳「去東南亞或印度旅遊愛喝『天然椰子汁』的要注意了」、「疾管署緊急預告列第五類法定傳染病，千萬別貪喝這一杯」。但根據疾管署官網宣導、疾管署於媒體上的公開澄清，都可以證實疾管署所指的是「椰棗汁」而非「椰子汁」，這個部分傳言為錯誤訊息。此外，疾管署目前是針對孟加拉全境、以及印度二個州，並非傳言說的「東南亞、印度」這樣擴大範圍的說法，這個部分傳言為易誤導訊息。



去東南亞或印度不要喝椰子汁以免染立百病毒？



原始謠傳版本：



去東南亞或印度旅遊愛喝「天然椰子汁」的要注意了！ 被這病毒纏上「人生強制登出率」高達58%？ 疾管署緊急預告列第五類法定傳染病，千萬別貪喝這一杯... . 大家最近出國旅遊的心都在蠢蠢欲動，尤其泰國、印度這些熱帶國家，路邊來顆現剖椰子汁根本是標配。但修但幾勒！現在這杯天然飲料可能變成「孟婆湯」。 . 疾管署證實，印度爆發「立百病毒（Nipah Virus）」，這玩意兇得很，不是開玩笑的。全球累計下來，這病毒的致死率（也就是領便當的機率）高達58%！目前疾管署已經把印度喀拉拉州列為「黃色注意」警戒，更準備把它列入第五類法定傳染病。 . 為什麼喝椰子汁會中招？聽完你可能會有陰影。 這病毒的天然宿主是「蝙蝠」（特別是果蝠）。你想想，蝙蝠在樹上吃水果、尿尿、流口水，如果你喝的椰子汁、椰棗汁剛好是蝙蝠「加料」過的，又或是吃到蝙蝠咬過的水果，那就真的芭比Q了。 . 雖然現在泰國還沒傳出疫情，但因為印度遊客多，泰國那邊已經繃緊神經在機場加強檢測了。疾管署副署長也出來喊話：「熱的、熟的比較安全！」出門在外，生冷的食物真的先忍忍，不要為了嚐鮮拿自己的健康開玩笑。 . 不少網友看到這消息都嚇傻：「這根本是真實版《全境擴散》吧」、「以後看到現剖椰子都有陰影了」。說真的，與其在那邊賭運氣，不如乖乖喝包裝飲料或是煮熟的東西。 . 畢竟出國玩是為了充電，不是為了讓人生提早畢業。最近有計畫去孟加拉、印度南部的朋友，記得避開蝙蝠出沒的區域，更別去喝什麼生椰棗汁了。 . 如果是你，去熱帶國家還敢挑戰路邊的現剖椰子水嗎？還是寧願喝超商罐裝保平安？ #阿福 (示意圖／AI生成，僅作為新聞說明輔助使用)



並在社群平台流傳：





查證解釋：





（一）椰棗汁 ≠ 椰子汁 傳染源是果蝠



傳言提到「去東南亞或印度旅遊愛喝『天然椰子汁』的要注意了！」。MyGoPen 查詢疾管署官網「立百病毒感染症」（Nipah Virus Infection），提到立百病毒傳染方式主要分為「動物傳人」、「食物傳播」以及「人傳人」三類：



（1）動物傳人：

立百病毒可藉由果蝠（狐蝠屬）及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物的口鼻分泌物或其組織所感染。



（2）食物傳播：

食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的「水果」或「生椰棗樹汁」等，也可能導致感染。



（3）人傳人：

有限的人與人之間的傳播。家人、照護者、社區接觸者及醫療人員若近距離接觸患者的體液、分泌物或排泄物，均可能受到感染。



由上述資料可知，疾管署官版的衛教是「生椰棗樹汁」、並非「椰子汁」。



公視於 1 月 26 日報導「立百病毒納第 5 類傳染病 感染症狀與預防方式一次看」，也提到：



（1）立百病毒的宿主果蝠，果蝠主要是透過「椰棗」傳播病毒，提醒民眾前往印度西孟加拉省、喀拉拉邦或孟加拉等疫情流行地區時，應避免食用或飲用未煮熟的「椰棗」和「椰棗樹汁」，或是食用可能遭果蝠污染的水果。

（2）疾管署表示，椰子外層被硬殼包覆，果蝠很難污染「椰子水」，只有在極端情況下，才可能發生剖開椰子後才遭果蝠污染的情況，實際上也還沒有出現過相關案例。



此外，NOWnews 於 1 月 26 日報導「立百病毒有什麼症狀？出國還能喝椰子水？疾管署 7 大 QA 一次看」，提到：



（1）網傳應避免生飲「椰子汁」，疾管署表示，是椰棗汁（Date Palm Sap），生鮮椰棗樹汁主要是農民割傷椰棗樹幹、採集樹汁的過程被帶立百病毒的果蝠污染所致。

（2）有關生飲椰子汁的問題，疾管署表示，只要飲用、食用被果蝠污染的食物或飲料就有感染的風險，旅遊在外，還是以熟食、熱食較安心，不只避免感染立百病毒，也可以降低許多食媒傳染病的風險。



由上述資料可知，疾管署不只在官網的衛教是指「生椰棗樹汁」，後來也公開澄清「椰棗汁」不同於「椰子汁」，傳言誤把正確的「椰棗汁」、說成錯誤的「椰子汁」。

















（二）疫情流行區才要特別注意 並非全部的東南亞



傳言還提到「最近有計畫要去東南亞或南亞旅遊的朋友」，但民視報導「印度爆立百病毒！網傳出國別喝椰子水 疾管署急澄清」，「只有前往疫情流行地區，包括「印度」西孟加拉邦（West Bengal State）、喀拉拉邦（Kerala），以及「孟加拉」等地旅遊或停留者，才需要注意飲食安全，並非所有出國旅遊者都必須避免生飲椰子汁」。



疾管署已於 1 月 27 日正式公告「預告『立百病毒感染症』列為第五類法定傳染病」，並同步發出致醫界通函「因應國際間立百病毒感染症疫情，籲請醫界朋友加強詢問TOCC，如遇具立百病毒感染症流行地區旅遊史之疑似個案，必要時可採檢送驗」，而其實早在 2023 年 8 月疾管署臉書「疾病管制署 - 1922 防疫達人」就曾經貼文宣導，立百病毒 1999 年首度出現在東南亞，「可能成為下一個席捲全球的新興傳染病」，提醒民眾前往相關地區時要提高警覺。

















結論



總結而言，立百病毒的高風險傳染源是果蝠喜歡的「椰棗汁」、並非網傳的「椰子汁」，但因為生食椰子汁的風險不只是立百病毒、也包括其他食媒性傳染病，因此疾管署除了澄清防治立百病毒的重點是「椰棗汁」之外，也提醒民眾前往「疫情流行區」時，都應避免生飲、生食。



衛教資源：



疾管署官網 - 「立百病毒感染症」