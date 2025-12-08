【易誤解】商品條碼看產地？4是台灣？6是中國？錯誤解讀！僅代表註冊國非原產地

網傳「這口訣真好記」的訊息，內容聲稱民眾要購買商品，可以檢視產品條碼，如果是 4 開頭，即為台灣或日本製產品；韓國是 8，中國則是 6。經查證，傳言提到的商品條碼為 GS1 條碼，該條碼僅能代表品牌廠商所在的國家或地點，並不能作為識別商品原產地的依據，例如台灣 GS1 條碼為「471」開頭，如果一家公司申請了條碼，但是委託中國代工廠製作產品，即使條碼是「471」，產品的原產地仍會顯示為「中國」。傳言誤解 GS1 條碼代表的意義，容易造成民眾誤解。

商品條碼「4」開頭是台灣製？「6」開頭是中國製？



太棒了， 這口訣真好記 台灣有4、日本有4 韓國歐8， 看到阿6仔請放回架上



MyGoPen 檢視網傳訊息所附圖片，可以找到 Threads 用戶「suzuya_mai3120」於 2025 年 11 月 30 日的貼文，內容提到「條碼的國家代碼標示」，聲稱台灣跟日本是 4 開頭，中國是 6 開頭，韓國則是 8 開頭，從數字即能判斷商品的產地。



以「商品條碼、產地」等關鍵字進行搜索，財團法人中華民國商品條碼策進會公布的「前置碼國家代碼一覽表」，內容提到企業一旦申請註冊成為 GS1 國際條碼的合法使用廠商，將派授一特定之 GS1 公司前置碼（GS1 Company Prefix）；此公司前置碼是由 GS1 國家代碼和公司代碼二者組合而成，由各國在地之唯一 GS1 會員國組織所負責核發，如 GS1 Taiwan 是 GS1 在台推動有關業務的唯一權責單位。



根據下方的代碼表，可以看到日本（GS1 Japan）是 450 - 459 與 490 - 499；台灣（GS1 Taiwan）是 471；中國大陸（GS1 China）是 690 - 699；韓國（GS1 South Korea）是 880。傳言提到的各項數字，即為各國 GS1 的代碼。



不過該篇文章也有提到「GS1 國際條碼（GTIN）的前 2 位或 3 位數字，乃是 GS1 總會特定統一規範的國家識別代碼，以表示該製造廠商或公司營業登記註冊所在之國家或地區，但是必須注意此國家識別代碼不代表商品的實際生產（製造）國家。」



GS1 Taiwan 在 2022 年 6 月 11 日發布的重要公告，再度提到國際條碼得授權與使用，是以商品品牌的所有人，或是擁有產品規格決定權的公司或機構為依據，按其公司所在國家地逕向各國在地的 GS1 組織提出申請，並不考慮商品產自何地，或是由誰代工製造。



文章也強調「消費者在選購商品時，並不適合單純以國際條碼的國碼來變是產品產地，較正確的作法是從產品包裝上的產地資訊來進行確認。」









由於申請產品條碼，並不考慮商品是產自何地或是由誰製造，條碼背後可能代表幾種角色：



1. 製造商或供應商：由公司本身製造的商品、或是在海外製造，但是品牌仍是屬於此一製造商或供應商。

2. 進口商或批發商：商品是在海外製造，但品牌是屬於此進口商或批發商；或是商品經過進口商或批發商引進後，進行包裝外觀或內容的更改，或重新分裝或組合包裝。

3. 零售商：商品為 OEM 委外製造（Original Equipment Manufacturer），但品牌是屬於此零售商。



因此，假如一件從中國大陸或是其他國家生產的商品進口至台灣，它的國際條碼，有可能經過台灣廠商，或是經由第三國廠商的重新包裝處理，再轉入台灣，故其國際條碼標示，可能是各國的供應商、進口商、批發商、零售商向當地GS1 組織申請取得，並印製在商品上。





條碼舉例說明



簡單來說，假如有一家台灣的 A 公司，向 GS1 Taiwan 申請條碼為「471 2345」，A 公司因成本考量，將商品外包給中國的代工廠生產，地點可能在廣東或福建，A 公司會提供自己的 GS1 條碼給代工廠印刷，變成「471 2345 678901」。



而當商品進入台灣時，即會出現產地是中國，但條碼是「471」開頭的產品，部分消費者可能會誤以為這就是「洗產地」的手段，但事實上，GS1 條碼從來只標示註冊國，不代表產品原產地。





結論



總結來說，商品上的 GS1 條碼，僅能代表該品牌廠商所在的國家或地點，並不能作為識別商品原產地的依據，網傳訊息容易造成民眾誤解。



GS1 Taiwan -

前置碼國家代碼一覽表

重要公告：各項市售商品包裝上國際條碼所顯示前三碼（國碼）僅代表該品牌廠商所在國地，不能作為識別商品產地之用