【易誤解】商品條碼看產地？4是台灣？6是中國？錯誤解讀！僅代表註冊國非原產地
網傳「這口訣真好記」的訊息，內容聲稱民眾要購買商品，可以檢視產品條碼，如果是 4 開頭，即為台灣或日本製產品；韓國是 8，中國則是 6。經查證，傳言提到的商品條碼為 GS1 條碼，該條碼僅能代表品牌廠商所在的國家或地點，並不能作為識別商品原產地的依據，例如台灣 GS1 條碼為「471」開頭，如果一家公司申請了條碼，但是委託中國代工廠製作產品，即使條碼是「471」，產品的原產地仍會顯示為「中國」。傳言誤解 GS1 條碼代表的意義，容易造成民眾誤解。
商品條碼「4」開頭是台灣製？「6」開頭是中國製？
原始謠傳版本：
太棒了， 這口訣真好記 台灣有4、日本有4 韓國歐8， 看到阿6仔請放回架上
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 檢視網傳訊息所附圖片，可以找到 Threads 用戶「suzuya_mai3120」於 2025 年 11 月 30 日的貼文，內容提到「條碼的國家代碼標示」，聲稱台灣跟日本是 4 開頭，中國是 6 開頭，韓國則是 8 開頭，從數字即能判斷商品的產地。
以「商品條碼、產地」等關鍵字進行搜索，財團法人中華民國商品條碼策進會公布的「前置碼國家代碼一覽表」，內容提到企業一旦申請註冊成為 GS1 國際條碼的合法使用廠商，將派授一特定之 GS1 公司前置碼（GS1 Company Prefix）；此公司前置碼是由 GS1 國家代碼和公司代碼二者組合而成，由各國在地之唯一 GS1 會員國組織所負責核發，如 GS1 Taiwan 是 GS1 在台推動有關業務的唯一權責單位。
根據下方的代碼表，可以看到日本（GS1 Japan）是 450 - 459 與 490 - 499；台灣（GS1 Taiwan）是 471；中國大陸（GS1 China）是 690 - 699；韓國（GS1 South Korea）是 880。傳言提到的各項數字，即為各國 GS1 的代碼。
不過該篇文章也有提到「GS1 國際條碼（GTIN）的前 2 位或 3 位數字，乃是 GS1 總會特定統一規範的國家識別代碼，以表示該製造廠商或公司營業登記註冊所在之國家或地區，但是必須注意此國家識別代碼不代表商品的實際生產（製造）國家。」
GS1 Taiwan 在 2022 年 6 月 11 日發布的重要公告，再度提到國際條碼得授權與使用，是以商品品牌的所有人，或是擁有產品規格決定權的公司或機構為依據，按其公司所在國家地逕向各國在地的 GS1 組織提出申請，並不考慮商品產自何地，或是由誰代工製造。
文章也強調「消費者在選購商品時，並不適合單純以國際條碼的國碼來變是產品產地，較正確的作法是從產品包裝上的產地資訊來進行確認。」
由於申請產品條碼，並不考慮商品是產自何地或是由誰製造，條碼背後可能代表幾種角色：
1. 製造商或供應商：由公司本身製造的商品、或是在海外製造，但是品牌仍是屬於此一製造商或供應商。
2. 進口商或批發商：商品是在海外製造，但品牌是屬於此進口商或批發商；或是商品經過進口商或批發商引進後，進行包裝外觀或內容的更改，或重新分裝或組合包裝。
3. 零售商：商品為 OEM 委外製造（Original Equipment Manufacturer），但品牌是屬於此零售商。
因此，假如一件從中國大陸或是其他國家生產的商品進口至台灣，它的國際條碼，有可能經過台灣廠商，或是經由第三國廠商的重新包裝處理，再轉入台灣，故其國際條碼標示，可能是各國的供應商、進口商、批發商、零售商向當地GS1 組織申請取得，並印製在商品上。
條碼舉例說明
簡單來說，假如有一家台灣的 A 公司，向 GS1 Taiwan 申請條碼為「471 2345」，A 公司因成本考量，將商品外包給中國的代工廠生產，地點可能在廣東或福建，A 公司會提供自己的 GS1 條碼給代工廠印刷，變成「471 2345 678901」。
而當商品進入台灣時，即會出現產地是中國，但條碼是「471」開頭的產品，部分消費者可能會誤以為這就是「洗產地」的手段，但事實上，GS1 條碼從來只標示註冊國，不代表產品原產地。
結論
總結來說，商品上的 GS1 條碼，僅能代表該品牌廠商所在的國家或地點，並不能作為識別商品原產地的依據，網傳訊息容易造成民眾誤解。
資料來源：
GS1 Taiwan -
前置碼國家代碼一覽表
重要公告：各項市售商品包裝上國際條碼所顯示前三碼（國碼）僅代表該品牌廠商所在國地，不能作為識別商品產地之用
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 20
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 1071
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 224
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 6
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 131
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 171
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 2 小時前 ・ 8
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 463
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 94
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 21
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 112
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他幫護航臉書慘被灌爆
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，恐造成影響；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會淚崩道歉；對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 106
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 9