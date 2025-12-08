【易誤解】單純皰疹病毒害失智？大腦退化的祕密連結？缺乏研究背景脈絡！醫師詳解
網傳「嘴角的小水泡，與大腦退化的祕密連結，以及預防的方法」貼文，提到唇皰疹病毒藏在神經，一旦再活化，會攻擊記憶中樞。但專家表示，傳言本於提醒民眾皰疹病毒的危害比一般人想的更久、更嚴重，傳言立意良善，但是只講單一研究的研究，缺乏對疾病更正反並論、更宏觀全面的衛教，傳言為缺乏背景脈絡的易誤解貼文。
單純皰疹害失智？
原始謠傳版本：
唇皰疹病毒藏在神經,一旦再活化,會攻擊記憶中樞。日常壓力、睡不好、免疫差時最容易中招是大腦提早退化的重要警訊
並在社群平台流傳：
查證解釋：
（一）相關研究眾多 正相關、不相關的結論都有
傳言提到參考出處為「HSV-1 as a Potential Driver of Alzheimer’s Disease. Pathogens (2025)」（HSV-1作為阿茲海默症潛在驅動因素），MyGoPen 查詢該研究，該研究是一篇綜述論文、認為 HSV-1 與阿茲海默症之間存在關聯，但 MyGoPen 查詢網路上的公開資料，「科學的養生保健」站長、加州大學舊金山分校（UCSF）醫學院教授林慶順於 2025 年 11 月 24 日發表「唇皰→阿茲海默？」文章，提到 HSV-1是 Herpes Simplex Virus-1 的縮寫，中文翻譯成「單純皰疹病毒1型」，這個病毒會引發「唇皰疹」，該文整理了近年來醫學界相關的研究成果：
日期
論文
型式
結論
2025 年 10 月
綜述回顧
病毒（＋）
2025 年 9 月
統合分析
病毒（–）
2025 年 7 月
人體實驗
藥物（–）
2021 年 10 月
隊列研究
病毒（–）
2018 年 4 月
隊列研究
病毒（＋）
由上述資料可知，相關的研究眾多、正反結論都有，傳言只講其一，不講其二、其三、其四，傳言說「最新的科學證據顯示」，傳言只講自己想講的那一部分，缺乏疾病的宏觀整體背景，以及醫學研究進展脈絡，傳言為只凸顯局部事實的錯誤訊息。
（二）HSV-1 害失智要有特定條件
傳言提到「唇皰疹病毒藏在神經，一旦再活化，會攻擊記憶中樞」、「每活化一次，就有可能引發局部神經發炎、增加類澱粉蛋白與 tau 蛋白的堆積」。MyGoPen 實際諮詢台北榮總神經醫學中心副主任、台灣臨床失智症學會常務理事傅中玲，她表示單純皰疹病毒、特別是 HSV-1，具有神經侵犯性（neurotropic），在初次感染後、例如唇皰疹痊癒後，病毒並不會消失，而是會沿著周圍神經纖維逆行，進入並潛伏在三叉神經節（trigeminal ganglia）等感覺神經節中。當宿主免疫力下降、面臨壓力、發燒等情況，病毒會被「喚醒」或再活化（reactivation），然後沿著神經再次向下傳播，導致症狀復發。
傅中玲指出，雖然病毒主要潛伏在周圍神經節，但在極少數情況下，它可能直接入侵中樞神經系統，引起「皰疹性腦炎」（Herpes Simplex Encephalitis，HSE），這是一種嚴重的、可致命的疾病，並對記憶中樞、特別是「顳葉」造成嚴重損害；而傳言出處的這個研究推測病毒的週期性再活化即使沒有引起急性腦炎，也可能在大腦中引發慢性神經炎症、氧化壓力以及類澱粉蛋白（Aβ）和 Tau 蛋白的積聚，這些正是阿茲海默症（AD）的病理標誌。因此，雖然不是直接「攻擊中樞」，但其潛伏與再活化被認為是潛在的、阿茲海默症的驅動因素（potential driver of AD）。
但傅中玲強調，雖然 HSV-1 本身是一種普遍的現象，但是 HSV-1 與失智症的關聯並不是所有感染者都會發生的「普遍情況」，HSV-1 只有在特定條件下，例如病毒再活化頻率高、帶有 ApoE ε4 基因等遺傳易感性，或與其他病毒協同作用時，才被認為是潛在的、主要的風險因素，也就是說，科學界傾向於將 HSV-1 視為阿茲海默症發展中的一個重要「共因子」（cofactor）或「催化劑」（catalyst），而不是唯一的「原因」（cause）。
由上述專家說法可知，傳言說的「唇皰疹病毒藏在神經、將來攻擊記憶中樞」並非普遍情況，而是要有特定條件，HSV-1 和阿茲海默症有關、但「不是唯一原因」，傳言不講前因後果、缺乏背景脈絡，只講雖然正確、但是只是片段的訊息，傳言「說法」錯誤。
「潛在風險因子」的論點逐漸佔上風
傅中玲指出，雖然近年來的研究各有論點，有的認為正相關、有的認為並無關聯，但支持「皰疹病毒是潛在風險因子，且疫苗或抗病毒藥物有保護作用」的論點，在證據強度上正在逐漸佔據上風，尤其是在流行病學研究和大型資料分析方面。不過這也可視為「發表偏差」，做出沒關係的研究（negative study）可能沒發表、或是比較不容易被接受。
傅中玲解釋，儘管如此，目前醫界的主流共識仍為：皰疹病毒感染、尤其是反覆發作或未經治療的，是失智症的潛在風險因子之一，但它很可能需要與其他因素，例如遺傳基因 ApoE4 的共同作用才會發揮作用。
（三）避免反覆發作、誘發阿茲海默症推進
傳言提到「特別提醒帶有 APOE4 基因的人，比較容易讓病毒穿越血腦障壁，如果皰疹頻繁，那大腦的風險會被放大」，「應該避免皰疹，做好睡眠、運動、營養、心理」。傅中玲表示，單純皰疹病患看待這個議題時，應該採取務實的預防與警覺態度，並且將重點放在「避免皰疹反覆發作」，因為科學界推測，不是病毒潛伏本身、而是病毒的週期性再活化（Reactivation）會引起神經發炎或觸發阿茲海默症的病理進程。台灣全國性族群隊列研究針對 HSV 感染使用抗病毒藥物治療，能大幅降低失智風險，這暗示了控制病毒活性、也就是避免或縮短反覆發作，是保護大腦健康的關鍵。
傅中玲建議，患者應該找出導致皰疹再活化的個人誘因，例如壓力、日曬、免疫力下降、感冒、月經等等，盡量避免這些誘因，保持規律作息、充足睡眠，並學習有效的壓力管理技巧；在皰疹發作初期，有刺痛感、發癢等前兆時，就立即使用「處方級」的抗病毒藥膏或口服藥物，以迅速抑制病毒複製和再活化，而反覆嚴重發作的病患，則可考慮和醫師討論是否長期低劑量預防性用藥。
傅中玲指出，皰疹病毒雖然被視為失智症的「共因子」或「催化劑」，但是單一因子無法決定一切，失智症的風險主要還是由其他因素，像是心血管健康、遺傳、生活方式等等共同決定，因此還是建議民眾應該減低目前已確認的「失智 14 項危險因子」，維持健康的生活型態，應該更加警覺失智症狀、但不要過度焦慮。
此外，傅中玲也提醒，其實不只單純皰疹會這樣，「帶狀皰疹」（Herpes Zoster，HZ）與失智症（Dementia）的關係也是失智症的研究議題，帶狀皰疹病毒的「再活化」，也被科學界推測與失智風險的增加有關，包括在英國和澳洲進行的「自然實驗」等多項大型研究，都提供有力證據顯示接種帶狀皰疹疫苗與降低罹患失智症的風險有顯著關聯，接種疫苗可能使長者在數年內，罹患失智症的機率降低約 20%，雖然兩者之間的確切因果機制仍在研究中，但流行病學數據強烈支持帶狀皰疹病毒的再活化是失智症的一個潛在風險因素，所以接種帶狀皰疹疫苗是一種具有潛在護腦效益的預防措施。
結論
總結而言，傳言提到最新研究認為唇皰疹好了後，皰疹病毒還是會潛伏在神經系統，等著人體免疫下降時、沿著神經攻擊大腦。但專家表示，相關研究多年來都有，「最新研究」的說法易造成誤導、以為是什麼新發現，更何況這些研究的結論正、反都有，傳言只講最近這一篇、正相關的結論，卻避而不談更多其他研究，似有偏向某一立場的嫌疑。
即使傳言所講的正相關結論，也是目前醫界主流的共識，但是 HSV-1 要能達到傳言所說的對腦的侵害，必須要有反覆活化、基因易感性、其他病毒協同作用等等，傳言這個部分為過於簡化、誇大部分事實的錯誤說法。
衛教資源：
台中榮總 - 單純皰疹
台大醫院神經部 - 帶狀疱疹（皮蛇）
諮詢專家：
台北榮總神經醫學中心副主任 - 傅中玲
