【易誤解】在納骨塔擁有塔位需要繳房屋稅？死人也不放過？課徵對象為經營納骨塔的業者

網傳「納骨塔位都要繳稅了？」的圖片及訊息，內容聲稱納骨塔跟停車位、市場攤位等相同，雖然不計入「戶數」，但需要繳納房屋稅。經查證，網傳訊息出自聯合新聞網的報導《納骨塔要繳納房屋稅》，內文即提到「納骨塔雖然有財產價值、民眾手上會有持分，但屬特定用途建築且不屬於住家用房屋，並非供納稅義務人實際居住，因此跟停車位一樣，不納入囤房稅戶數計算。」可以得知假如有納骨塔需繳納房屋稅，課徵對象應為納骨塔所有權人（房屋持有人），不是擁有塔位或牌位的民眾，網傳訊息如果只看標題不看內容，容易誤解實際情況。

網傳台灣持有塔位要繳房屋稅？



原始謠傳版本：



台灣政府好棒棒！ 活人的錢A不夠， 現在連死人的錢都想要賺？ 那你們怎麼不直接下去賺！



主要流傳這樣的圖卡：









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到好房網於 2026 年 1 月 1 日刊登的文章，內容來自聯合新聞網、經濟日報的報導《納骨塔要繳納房屋稅》，內容提到：



「房屋稅2.0上路後，房屋所有人的非自住住家用房屋進行採全國持有的總戶數（全國歸戶）方式計算。財政部賦稅署表示，納骨塔雖然有財產價值、民眾手上會有持分，但屬特定用途建築且不屬於住家用房屋，並非供納稅義務人實際居住，因此跟停車位一樣，不納入囤房稅戶數計算。」



以「納骨塔、房屋稅」等關鍵字進行搜索，可以找到 2025 年 12 月 29 日屏東縣政府財稅局發布的新聞稿，內容是有關「納骨塔」及「市場攤位」是否計入納稅義務人全國持有房屋戶數。



財稅局表示，依財政部 2025 年 5 月 22 日台財稅字第 11404575420 號函釋規定，單獨建物所有權狀之停車位或公共設施，屬另登記於同建築執照或使用執照之其他主建物下之共有部分，係供區分所有權人共同使用且不具住宅性質相同，因此納骨塔及市場攤位不納入囤房稅戶數計算。



文中也提到，雖然上述項目不計入「戶數」，但它們仍需要繳納房屋稅。例如，市場攤位如供營業使用，應按營業用稅率課徵房屋稅，仍會收到房屋稅單。



簡單來說，所謂的「繳納房屋稅」，對象並非「擁有牌位或塔位的納稅義務人」，因為民眾雖然有持分，但特定用建築不是住家用房屋，納稅人也沒有住在裡面，自然不需要繳稅。



假如需要繳房屋稅，課徵對象應為「經營納骨塔的業者」，也就是建物所有權人，不過根據《房屋稅條例》第 15 條第 1 項第 3 款規定「私有房屋有下列情形之一者，免徵房屋稅：專供祭祀用之宗祠、宗教團體供傳教佈道之教堂及寺廟。但以完成財團法人或寺廟登記，且房屋為其所有者為限。」











結論



總結來說，在房屋稅 2.0 上路後，民眾在納骨塔擁有祭祀祖先牌位或塔位，並不需要因此繳納房屋稅，網傳訊息容易造成民眾誤解。



資料來源：



聯合新聞網 - 納骨塔要繳納房屋稅

財政部稅務入口網 - 納骨塔及市場攤位，也要計入納稅義務人全國持有房屋戶數嗎？

Facebook - 文鼎地政士聯合事務所

法務部全國法規資料庫 - 《房屋稅條例》第 15 條



