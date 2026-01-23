【易誤解】政院修法退伍校級軍官赴陸須申請？誤解草案內容！退役軍官無須申請許可

網傳「養老金歸零警告」的影片及訊息，內容聲稱根據行政院最新公布的《兩岸人民關係條例》修正法案，台灣退伍校官只要赴陸就須申請許可，否則違法將取消終身俸。經查證，行政院於 2025 年 12 月 26 日通過《兩岸人民關係條例》修正法案，傳言將「第 9 條第 3 項」與「第 9 條之 3」混為一談，第 9 條第 3 項是新增「現任」簡任第十職等公務員及警監四階以下警察，赴陸須向所屬機關申請許可，與退役校級軍官無關。第 9 條之 3 則新增總統、副總統，以及校級軍官等，不得有妨害國家尊嚴之行為，或出席大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動。兩者規範的對象及內容並不相同。修正草案尚未在立法院排審，無論是否通過，都不會出現「曾任校級以上軍官，赴陸須向所屬機關申請，否則取消月退俸」的情況發生，網傳訊息不正確。

廣告 廣告



新修法退役軍官赴陸須申請許可？



原始謠傳版本：



【台灣新聞】養老金歸零警告！退伍校官赴六慘遭瑣定？賴政府這招太狠了！



或這個版本：



退伍校級軍官赴中需申請 藍立院黨團批違憲：明顯不當擴權近日有退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴中不論事由，全面改為申請制，否則重罰或取消月退俸。國民黨立院黨團今（5日）表示，此舉已明顯逾越《兩岸人民關係條例》之授權，涉及不當擴權。當兩岸兵凶戰危之際，政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權在內部找敵人，不只無能更是可悲。面對賴政府違法亂紀的作為，必須為基層退伍國軍向政府表達最嚴正的抗議。



主要流傳這段影片：





並在社群平台流傳：















查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到鏡新聞於 2026 年 1 月 5 日的報導，內容提到國民黨立院黨團近日收到民眾陳情，表示有退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴中不論事由，全面改為申請制，否則重罰或取消月退俸，認為此舉已明顯逾越《兩岸人民關係條例》之授權，涉及不當擴權。



首先，傳言所述之內容，是行政院提出的修正草案，尚未正式在立法院排審，更遑論三讀通過，成為正式法案。



行政院於 2025 年 12 月 26 日舉行第 3984 次會議，公布的書面資料顯示，為確保國家安全及公共秩序，防止中共對臺統戰、滲透及分化，分別擬具《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》（以下簡稱《兩岸人民關係條例》）部分條文修正草案、《社會秩序維護法》（以下簡稱《社維法》）部分條文修正草案等 2 項法案，請核轉立法院審議。



預定修正的草案內容，可見大陸委員會於同日在官方 Facebook 的貼文，此次修法重點包括：





《兩岸人民關係條例》第 9 條第 3 項



「臺灣地區公務員，國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員，應向內政部申請許可，始得進入大陸地區。 但簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全、利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區，不在此限；其作業要點，於本法修正後三個月內，由內政部會同相關機關擬訂，報請行政院核定之。 」



修正為



「臺灣地區公務員，國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員，應向內政部申請許可，始得進入大陸地區。但簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全、利益或機密之公務員及警察人員應向所屬機關申請許可，機關首長應向直屬上級機關申請。」



簡單來說，10 職等及警監 4 階以下，未涉及國家安全、利益或機密的公務員及警察，原本赴陸不須向內政部申請許可，新草案則規定應向所屬機關申請許可。





《兩岸人民關係條例》第 9 條之 3



「 曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務 副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。



前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」



「曾任總統、副總統、國家安全會議諮詢委員、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長或副首長、駐外機構或行政院於香港或澳門設立或指定機構館長、副館長、少將以上人員或校官領有月退除給與人員，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，或出席大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動。



前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」



草案僅修正《兩岸人民關係條例》第 9 條之 3的「適用對象」及「違法行為」，罰則部分沒有變動，仍是依第 91 條第 6 至 9 項進行裁處。









上述可知，《兩岸人民關係條例》第 9 條第 3 項與第 9 條之 3 的適用對象並不同，第 9 條第 3 項是「現任」，第 9 條之3 是「曾任」，兩者有所區別。因此，無論修正草案通不通過，都不會出現「曾任校級以上的軍官，赴陸需要向所屬機關申請」的情況發生。



陸委會於 2026 年 1 月 5 日也發布新聞稿，澄清「本次兩岸條例修法對於已退伍的校官赴陸沒有增加申請制，只有禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動。」陸委會在 Facebook 的貼文，也有提供 2025 年 1 至 10 月赴陸申請為 233 人次，其中 32 人次不予許可；現行全國軍公教人數約 62 萬人，約有 2.8 萬人列管，占比 4%。









補充：有關第 9 條之 3 第 2 項提到的「妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」，MyGoPen 簡單說明，「向大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌」屬於明確列舉的違法行為；「或其他類似之行為」為不確定法律概念，如何認定及法律解釋權，須由行政機關或法院審查。





結論



總結來說，傳言把《兩岸人民關係條例》第 9 條第 3 項與第 9 條之 3 混為一談，兩者規範的對象並不同，退役校級軍官赴陸，並不需要申請許可，網傳訊息容易造成民眾誤解。



資料來源：



鏡報 - 退伍校級軍官赴中需申請 藍立院黨團批違憲：明顯不當擴權

行政院 - 第 3984 次會議

Facebook - 大陸委員會

法務部全國法規資料庫 - 《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第 91 條

中華民國大陸委員會 - 針對國民黨立院黨團今日的錯誤說法，陸委會指出，本次兩岸條例修法對於已退伍的校官無涉赴陸申請問題

法律百科 - 不確定法律概念



延伸閱讀：



【易誤解】持中國定居證將喪失台灣身分？居住證也是？兩證件不同！居住證不在禁止範圍內

【誤導】網傳移民署稱14萬名中配需補交喪失原籍證明？實際僅約1萬人須補件