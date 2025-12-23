【易誤解】柬埔寨開始拆中文招牌？泰柬衝突影響？無直接關聯影片！違反柬埔寨法規遭移除

網傳「柬埔寨怎麼了」的影片及訊息，畫面顯示柬埔寨有多個地區的中文招牌遭到拆除，聲稱是 2025 年 12 月泰柬邊境衝突升溫後，柬埔寨政府突然開始掃蕩中文招牌。經查證，網傳影片大多是在 11 月中拍攝，這些廣告看板通常是因為違反柬埔寨法規，例如高棉文字體過小，或是翻譯有問題等才遭下架，還有部分是因為招牌帶有賭博或詐騙網站的 QR Code 或廣告，因此被柬埔寨政府勒令拆除，沒有證據顯示 11 月拆除廣告招牌的畫面，與 12 月泰柬衝突升溫有關，網傳訊息容易造成民眾誤解。

柬埔寨拆中文招牌與泰柬衝突升溫有關？



原始謠傳版本：



柬埔寨这是怎么了？开始拆除中文广告牌 #泰柬边境冲突 #柬埔寨 #泰国



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附影片，發現是由多個片段組合而成，其中 0：04 秒處倒下的招牌，下方有一串電話號碼「0717900668」，以此進行關鍵字搜索，可以找到 Facebook 用戶「ឆាលី ប៉ោយប៉ែត」於 2025 年 11 月 10 日發布的影片，經檢視後，確認與網傳片段相同。









記者檢視廣告看板上的微信 QR Code，可以找到名為「金边紫荆花图文广告～老机场店」的用戶，顯示該段影片是在柬埔寨首都金邊拍攝。



以「柬埔寨、拆招牌」等關鍵字進行搜索，可以找到「Cambodia Nation Media中文」、「柬单网58cam.com」、「柬埔寨头条 TNAOT」等 Facebook 粉專，皆於 2025 年 11 月中發布貼文，提到西哈努克市（施亞努市）政府宣布整治市區廣告招牌，含有非法二維碼或違法網站廣告，須立即拆除。



以上述粉專貼出的廣告招牌圖片進行反搜，可以找到 Facebook 用戶「Sorm Pheaktra News」於 11 月 13 日的貼文，有放出原始圖片，施亞努市政府拆除的招牌分為兩種，一種是含有違法網站廣告的招牌；另一種阻礙交通、影響用路安全的直立式招牌。



從原始圖片中，可以看到這些招牌左上角皆有「9Y 国际」的圖示，以此進行關鍵字搜索，發現是一個博彩網站。柬中時報（The Cambodia China Times）高棉文網站於 11 月 11 日貼出柬埔寨警方清除招牌的照片，也都有像是「U8 国际」、「9999.com」、「H.CC」等賭博網站的圖示。









根據柬埔寨商業部及旅遊部於 2019 年 9 月發布的第 257 號聯合公告（Joint Prakas），內容提到任何取得營業執照的企業、公司或商家，招牌中的高棉文必須放在最上方（第一行），字體大小必須是其他語言（如中文、英文）的兩倍，招牌上的名稱必須與註冊的企業名稱完全一致，禁止隨意翻譯或更改。



柬埔寨於 2022 年頒布的《產品與服務商業廣告管理》第 232 號子法令，第 9 條法規也再度重申廣告看板中，高棉文的位置與大小，違反者可能面臨書面警告、暫停或撤銷營業執照等處分。











結論



總結來說，網路上流傳拆招牌的影像，是因為違反柬埔寨法規，含有賭博網站廣告或是放置在路邊，影響交通而遭移除，且大多是在 11 月中流傳，泰柬衝突則是於 12 月 7 日後開始明顯升溫，沒有證據顯示兩者有直接關聯，網傳訊息容易造成民眾誤解。



