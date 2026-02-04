【易誤解】白宮官員稱美國將以7千億美元買下格陵蘭？缺乏背景說法！美國與丹麥仍未有共識

網傳「白宮高級官員爆料」的訊息，內容聲稱美國正在敲定一項 7,000 億美元收購格陵蘭島的方案，還會給予島上約 57,000 居民每人 10 萬元，總計需花費約 7,060 億美元。經查證，有關 7,000 億美元的傳聞，出自 NBC News 的報導，他們引述的是「三位不具名知情人士」的說法；支付島上居民一定金額，出自路透社的獨家報導，消息來源也是「四名不具名知情人士」，皆非傳言提及的「白宮高級官員」，網傳訊息敘述過於簡化，容易造成民眾誤解。

白宮官員爆料購買格陵蘭方案？



原始謠傳版本：



白宮高級官員爆出，美國正在敲定一項高達 7000 億美元的現金收購方案，以從丹麥手中直接購買格陵蘭島，此外還將向該島約 57000 名居民每人一次性支付 10 萬美元—總計近 7060 億美元。



並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 以「Greenland、700 billion」等關鍵字進行搜索，可以找到 NBC News 於 2026 年 1 月 14 日的報導，內容提到據「三位知情人士」（three people familiar with the cost estimate）透露，如果美國總統川普要實現購買格陵蘭島的目標，可能需要支付高達 7,000 億美元，與傳言前半段大致相同，不過後半段內容並無提及。



NBC News 的報導還提到，知情人士透露，7,000 億美元的金額，是由「學者與美國前官員」（scholars and former U.S. officials）共同制定，並非傳言提到的「白宮高級官員」。



在此之前，路透社（Reuters）於 1 月 12 日首先獨家報導，川普欲向格陵蘭人付錢促使他們加入美國，當時內文引用的是「四位知情人士」（according to four sources familiar with the matter）的說法，其中兩人提到具體金額與支付方式還在討論，估計可能在 1 萬至 10 萬美元之間。



上述可知，傳言提到的「7060 億」，即為 NBC News 報導的 7,000 億，加上格陵蘭總人口數約 57,000 人，每人支付 10 萬元，金額約等於 7060 億美元。



不過，無論是 NBC News 還是路透社的報導，引用的都是不具名的消息人士說法，並非川普政府或是白宮高級官員的公開言論，傳言敘述容易造成民眾誤解。



雖然美國欲對格陵蘭出手（武力奪取、金錢購買等）的討論仍持續不休，但截至 2 月 2 日，美國與丹麥籍格陵蘭官員的談判會議仍在持續，對於格陵蘭問題的解決方案，尚未達成共識。





結論



總結來說，有關「7060 億美元購買格陵蘭」的說法，並非出自白宮高級官員，而是不具名的消息人士，美國政府至今仍在與丹麥協商，還沒有最終解決方案出爐，網傳訊息容易造成民眾誤解。



