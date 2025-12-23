【易誤解】網傳成田機場將台灣與中國分開標示？屬實但混用他國照片與AI生成圖

網傳「成田機場把『台灣』與『中國』徹底分開」的訊息和多張照片。經查證，確實日本成田機場將台灣與中國分開標示，但目前部分網傳照片混用了義大利米蘭瑪爾彭薩機場的畫面和 AI 生成圖，為易誤解訊息。



網傳成田機場的各種告示照片？



原始謠傳版本：



成田機場把「台灣」與「中國」徹底分開!小粉紅怒…



主要在社群平台流傳這些照片：





查證解釋：





網傳照片是否為真實畫面？



檢視網路上主要流傳的照片，共有 4 張，查核記者將其依序編號並查證如下：





照片一



透過 Google 反搜，可查找到多篇社群貼文（一、二、三）均有相似照片，根據貼文內容可知，其應為義大利米蘭瑪爾彭薩機場的自助通關看板，有民眾指出，看板上原先使用中華民國國旗，但因遭到中華人民共和國抗議，被改為白底藍字 TWN。











照片二



以 Google 反搜，查找到《自由時報》、《民視新聞網》有相關新聞，綜合報導，台灣旅客（Threads 帳號「yixian___li」）在日本成田機場的旅客引導公告上發現，我國被明確標示為「台灣 Taiwan」，旁邊放上青天白日滿地紅國旗，下面則是中華人民共和國的國旗和標示。











照片三、四



透過 AI 檢測工具 AI or Not、Hive Moderation 偵測照片三、四，結果顯示均為 AI 生成畫面，並非真實照片。

















結論



日本成田機場確實將台灣和中國分開標示，但網傳的 4 張照片中有 1 張是義大利米蘭瑪爾彭薩機場的看板，2 張是 AI 生成圖，為易誤解訊息。



資料來源：



自由時報 - 日本成田機場「台上中下」神操作曝光！ 5.6萬人狂讚：最新辱華現場

民視新聞網 - 成田機場「台灣國旗死壓中國」！他見「辱華現場壓不住」笑瘋：小粉紅要氣炸鍋