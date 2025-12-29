【易誤解】網傳手搖飲料焦糖色素的危害？製程中產生物的致癌疑慮？關於焦糖色素描述過於簡略

網傳「焦糖色素可能產生 4-甲基咪唑、是致癌物，不建議給孩子喝到吃到」等內容的貼文。經查證，根據台中榮總、衛福部等具代表性機構的公開衛教、法律條文，關於焦糖色素，約每天喝 18 杯黑糖飲料，所含焦糖色素才可能超出安全攝取量，食藥署訂有相關的限用規定，只准用於哪些食品品項、以及限量標準。傳言為誇大部分事實的易誤解資訊。



網傳手搖飲焦糖色素的危害？



原始謠傳版本：



內分泌醫生一再宣導 高糖飲料除了抑制生長激素 還有變胖的風險 有些飲料含有焦糖色素 也不建議給孩子喝到吃到 #焦糖色素是什麼 焦糖色素是糖類經加熱產生的色素 由於成本低、增加外觀顏色 大量被用在化學醬油、可樂、手搖的波霸 泡麵、滷味、糖漿、黑糖餅乾、黑啤等等 添加銨鹽的焦糖色素用在醬油居多 部分外食餐廳的化學醬油屬於這類 添加亞硫酸的焦糖色素用在飲料居多 部分手搖店用的化學糖漿屬於這類 #為什麼焦糖色素對人體不好 焦糖色素在製程中 可能產生「4-甲基咪唑」（4-MEI） 動物實驗顯示長期攝取有致癌疑慮 林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海提到 國際癌症研究機構IRC認為 「4-甲基咪唑」（4-MEI）屬於二級致癌物 會做麵包的人就知道 黑麥麵包並不是咖啡色 而是淡淡的淺咖啡色 深咖啡色的黑麥麵包 要注意成分是否有焦糖色素 儘量給孩子喝水跟天然飲品 買東西看到成分有焦糖色素 不只不要給孩子 大人也儘量少吃吧！ 貼文是為了重視成分的媽媽寫 尊重每個人的飲食選擇 希望大家盡可能吃的健康

並在社群平台流傳：





查證解釋：





（一）焦糖色素是合法食品添加物 第 3、4 類特別規範



傳言提到「焦糖色素在製程中可能產生『4-甲基咪唑』（4-MEI）」。MyGoPen 查詢發現，台灣曾於 2018 年發生手炒黑糖手搖飲被檢舉有焦糖色素的事件，MyGoPen 查詢網路上具有代表性的公開資料，根據 2019 年台中榮總營養室的衛教：



（1）傳統焦糖是蔗糖 + 水、加熱製成，製法相當費工且成本高，因此將糖加入酸、鹼或鹽類一同加熱製作，就能加速反應，而有色澤更漂亮、香氣更濃郁、穩定性高、成本又低的焦糖色素。

（2）焦糖色素應用的範圍很廣，例如：醬油、黑醋、沙士、可樂、布丁、糕餅等，只要需要呈現黑亮色澤的食物，都可能見到焦糖色素的身影。

（3）目前並無研究顯示少量攝取焦糖色素會立即造成健康危害，除非大量且長期食用，約每天喝 18 杯黑糖飲料才可能超出安全攝取量。人體也有代謝這些物質的能力；如果還是不放心，建議平常多喝水、多吃蔬果、多運動，有助加速代謝、排除廢物。



此外，衛福部官網顯示，2013 年 7 月當時仍為衛生署食藥局、目前為衛福部食藥署，就已經公告「食品藥物管理局預告訂定焦糖色素規格標準及其使用限量，維護民眾健康」，針對焦糖色素提出相關規範，包括：



（1）依焦糖色素的製程可分為 4 類，其中第 3 類及第 4 類焦糖色素可能於製程中生成 4-MEI，因此修正《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》，特別在規格標準中針對第 3 類焦糖色素的 4-MEI 含量規格訂為每公斤 200 毫克以下，第 4 類焦糖色素4-MEI 含量規格訂為 250 毫克/公斤以下；與聯合國食品法典委員會、歐盟及紐澳等國際間法規一致。

（2）參考聯合國食品法典委員會的規定，就第 3 類及第 4 類焦糖色素訂定在不同食品的使用範圍及限量標準；業者應選購符合規格標準的產品，並遵守使用規定。



由於上述公告為「預告」，MyGoPen 查詢全國法規資料庫，根據 2025 年 5月最新修正、現行的《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》，焦糖色素確實是合法的食品添加物，在共 17 大類的食品添加物當中，屬於第 9 大類的「著色劑」，並針對使用食品範圍及限量，訂有詳細的使用規範及限制。



由上述資料可知，焦糖色素為合法的食品添加物，而傳言提到、有「4-甲基咪唑」疑義的，其實僅限第 3、4 類焦糖色素，而且已訂有標準，限制使用範圍、限制使用量，傳言「焦糖色素在製程中可能產生『4-甲基咪唑』」，並未提及焦糖色素的細分類，把所有焦糖色素通通講成同一類，忽略主管機關的管理、規定，傳言為易誤解資訊。











（二）「4-甲基咪唑」為 2B 級致癌物 與 2A 的風險差很多



傳言提到「動物實驗顯示長期攝取有致癌疑慮」、「林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海提到，國際癌症研究機構 IRC 認為 4-甲基咪唑屬於二級致癌物」。



MyGoPen 查詢傳言所說的國際癌症機構，傳言說是 IRC，但正確應為 IARC（International Agency for Research on Cancer，國際癌症研究機構），傳言引用時，講的出處的中英文名稱不夠精確。









傳言說「4-甲基咪唑屬於二級致癌物」，MyGoPen 查詢 IARC 官網，IARC 將致癌物分為 4 級，4-甲基咪唑為 2B 級，2B 是指「Possibly carcinogenic to humans」，根據臺灣食藥署的官版翻譯，中文為「對人類可能有致癌性」，意思是「雖然和 2A 類一樣有動物實驗的證據，但還不確定致癌機制，因此 B 類證據比 A 類薄弱」。



而 2A 級則為「對人類極有可能有致癌性」（Probably carcinogenic to humans），意思是「雖然在人類流行病學研究上的證據有限，但於動物實驗上確定是致癌物，也有發現細胞的致癌機制」。由於 2A、2B 差很大，傳言並沒有將「4-甲基咪唑」是 2B 級講清楚，只含混的說是第 2 級，易造成誤解。









資料來源：食藥署 食藥好文網 - 化學殘留、疑似致癌物讓人心惶惶？劑量才是關鍵！—食安基本功（上）











結論



總結而言，第 3 類、第 4 類焦糖色素，「可能」在製程中產生「2B 級人類可能致癌物」，傳言並未交代這些一層一層的分類和定義，只講「焦糖色素在製程中可能產生致癌物 4-甲基咪唑」，「4-甲基咪唑是第二級致癌物」，傳言為過度簡略、跳躍，缺乏背景、脈絡、細節的易誤解資訊。



衛教資源：



台中榮總 什麼是焦糖色素?