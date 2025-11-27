【易誤解】網傳新冠又來了？這5種症狀要當心？過期訊息！缺乏時間脈絡的疫情資訊
網傳「《新冠又來了！》」貼文，提到「這次病毒換了新花樣，不發燒也能中招」、「五個不起眼的症狀是信號」、「持續頭暈、藏在腸胃、在嗓子裡、全身痠痛、吃飯沒味道」。MyGoPen 在一天內收到將近 600 次的查詢，但相關內容並非最新消息、而是今年 5 月的舊聞，而且內容更早在 2020 年疾管署就已經公開衛教，民眾關心疫情、立意良善，但轉傳舊聞、誇大內容的重要性，會使民眾誤判、恐慌，提醒民眾應以疾管署官網訊息為準，不要輕信、轉傳來路不明或缺乏時間脈絡的疫情資訊。
新冠又來了？說 5 種症狀要當心的訊息？
原始謠傳版本：
新冠又來了！這次可能不發燒，出現這5種症狀要當心。 還記得三年前新冠剛出現時，發燒咳嗽的場面嗎？這次病毒換了新花樣，不發燒也能中招。 門診最新資料顯示，很多人感染後體溫正常，卻突然病情加重。 下面這5個不起眼的症狀，可能是病毒找上門的信號： 第一個要注意的是持續頭暈。 早上起床天旋地轉，工作時腦袋發昏，這種暈和低血糖不同，是病毒攻擊神經系統的表現。 最近不少患者因為頭暈查出陽性，耽誤了最佳治療時間。 第二個症狀藏在腸胃裡。 突然拉肚子、吃不下飯、噁心想吐，別急著怪食物不乾淨。新冠病毒現在會攻擊腸道黏膜，最早可能從消化系統開始發作。如果身邊有人感染，出現腸胃問題要立刻警惕。 第三個信號在嗓子裡。 說話聲音突然沙啞，喉嚨像卡著東西，喝再多水也沒用。 這種嗓子幹癢和感冒不同，不會紅腫疼痛，卻是病毒進入呼吸道的早期警報。 第四個表現是全身酸痛。 明明沒運動卻腰酸背痛，胳膊腿像被人打了一頓。 這種酸痛是身體免疫系統正在對抗病毒，千萬別當成普通疲勞。 第五個特徵最容易被忽略。 吃飯嘗不出味道，聞不到香味，連咖啡都喝不出苦味。 雖然現在完全失去味覺的少了，但吃東西感覺變淡就要注意。 為什麼這次特別危險？因為病毒學會隱藏了。不發燒讓人放鬆警惕，帶著病毒照常上班聚餐，傳染更多人。 更麻煩的是，就算症狀輕，也可能留下後遺症， 有人康復後三個月，還感覺累得提不起勁。 遇到這些情況怎麼辦？先別慌也別拖。記錄每天的身體變化，同時做三件事： 1、減少外出接觸他人。 2、每天開窗通風三次。 3、多吃雞蛋牛奶補充蛋白質。 如果三個症狀同時出現，立刻做抗原檢測。這次疫情變化告訴我們，對抗病毒不能只盯著體溫計；身體發出的小信號，往往是健康警報。 轉發提醒家人朋友，早發現早應對，才能守住健康防線。
並在社群平台流傳：
查證解釋：
（一）非近期訊息！早在今年 5 月就已經流傳
傳言提到「《新冠又來了！》這次可能不發燒，出現這五種症狀要當心！」，包括「持續頭暈、藏在腸胃、在嗓子裡、全身痠痛、吃飯沒味道」。MyGoPen 查詢網路上的公開資料，發現傳言的內容其實出自 2025 年 5 月 21 日《聯合新聞網》報導的「中鏢都不知道！新冠病毒變「超低調」 醫曝最新5症狀：肺部恐現毛玻璃」，該報導中引述胸腔暨重症醫師黃軒的臉書，報導中提到：
（1）新冠病毒2025版「性格大改變」，變得超低調，患者發燒比例不到 4 成，很多人誤以為只是感冒或腸胃炎，但其實早就感染，甚至肺部還可能出現「毛玻璃」狀的病變。
（2）新冠病毒改玩「潛行」模式，三大特徵：愈易傳、愈會逃、愈輕微，新型變異株KP.2、JN.1、XBB等「FLiRT 家族」比舊株更容易人傳人，就算得過新冠、打過疫苗，也可能再次中鏢。
（3）5 個訊號燈：腹瀉、全身乏力、頭痛、咳嗽輕微乾癢、嗅覺變鈍，需要仔細留意才能發現。
與傳言提到的「持續頭暈、藏在腸胃、在嗓子裡、全身痠痛、吃飯沒味道」完全符合，只是順序、用字不同。網路上也可以查到當時的台視新聞「新冠病毒『性格大變』喉嚨不痛也可能染疫！」也有報導，提到的 5 個新症狀是「腹瀉，還有全身無力、頭痛、喉嚨輕微乾癢，以及嗅覺變遲鈍」，內容也高度符合。
可見傳言出處確實為五月的報導，而出處都是當天 5 月 21 日黃軒的臉書貼文，傳言的說法並非最近的新消息，而是五月的舊聞冷飯熱炒，因為最近天氣變冷，進入流感、新冠的流行季，而又開始流傳。傳言為舊聞新傳的過期不實資訊。
（二）疾管署疫報：國內疫情目前處低點波動
傳言提到「新冠又來了！這次可能不發燒」、「門診最新資料顯示」、「為什麼這次特別危險？」，傳言的說法似乎是指最近，但 MyGoPen 查詢疾管署官網，最新疫情為 11 月 25 日的「近期天氣變化大，請民眾務必落實衛生好習慣，符合公費流感及新冠疫苗資格民眾請儘速接種」，其中提到：
（1）國內新冠疫情目前處低點波動，本周、今年第 47 周的新冠門急診就診計 1173 人次，前一周、也就是第 46 周相比為持平，主流變異株為 NB.1.8.1。目前全球流行變異株以 XFG 占比最高，其次為 NB.1.8.1，鄰近的中國、香港、日本、韓國以 NB.1.8.1 占比為高。
（2）本周第 47 周的重症病例以 65 歲以上長者占 61%、及具慢性病史者占 78% 為多，重症當中 97% 未接種本季新冠疫苗，提醒民眾新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，尚未接種的公費對象應儘速完成新冠疫苗接種。
（3）近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。
此外，疾管署上周的疫報則顯示當周第 46 周新冠門急診為 1161 人次，較前一周、也就是第 45 周下降 9.9%。
由上述疾管署公開資料可知，最近新冠疫情是在「低點波動」、而相關的衛教也沒有改變。傳言近日熱傳，傳言「這次」、「最新」意指是最近的事，傳言這個部分為錯誤資訊。
（三）疾管署早在 2020 年 4 月就公開衛教相關症狀
傳言提到「這次病毒換了新花樣」。但疾管署「傳染病與防疫專題」中「新冠併發重症」，「臨床表現與嚴重程度」欄位下，提到「乾咳、倦怠」、「肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉」、「嗅覺或味覺喪失」、「少數會嚴重肺炎」，傳言所說的「5 個訊號燈：腹瀉、全身乏力、頭痛、咳嗽輕微乾癢、嗅覺變鈍」都涵括在內，而疾管署該網頁頁面顯示的最後更新日期為「2020 年 4 月 27日」，可見相關症狀並非新知，早在 2020 年疫情剛開始時，就已經納入相關的官版衛教中，傳言有關「這次新冠」、「最新門診」、「還記得三年前新冠剛出現時，發燒咳嗽的場面」等意指最新疫情、最新症狀的說法，為錯誤資訊。
結論
總結而言，傳言將今年 5 月已經出現的貼文冷飯熱炒，而其中的內容更早在 2020 年就已經出現在疾管署官網上，並非新知、新聞；5 月份原貼文的醫師基於臨床經驗善意提醒，但轉傳的民眾不知時序、不明前因後果，傳言本身內容沒錯，但是為缺乏時序脈絡「過期舊聞」的錯誤訊息。
衛教資源：
疾管署 - 新冠併發重症
