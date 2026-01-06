【易誤解】網傳花椰菜上的黑點代表發霉？顯微鏡拍攝的影片？斑點可能代表各種不同情況！專家詳解

網傳「花菜放大 花菜上的黑點能吃嗎？」影片，片中以顯微鏡觀察花椰菜的黑點，看到霉菌、真菌孢子、菜蟲、蟲卵等等，傳言說花椰菜有大面積黑點不要吃。但專家表示，花椰菜上的黑色可能包括「黑斑病」、「黑點」、「黑色素」，傳言沒有釐清這 3 種問題的差異，只講「花椰菜上的黑點不要吃」，但實務上一般民眾看到的，其實是碰撞受傷所造成的氧化、形成的「黑色素」，傳言說法易造成誤解。



花椰菜黑點代表是發霉的影片？



原始謠傳版本：



廣告 廣告

#菜花#蔬菜 #健康#科普#显微镜下的世界



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





（一）花椰菜上的黑斑、黑點、黑色素 不能混為一談



傳言提到「實體顯微鏡放大後發現黑點的地方產生了不少霉菌」、「光學顯微鏡放大的霉菌，發現不少真菌孢子」。MyGoPen 致電諮詢曾任中興大學植物病理學系主任，目前為該系名譽教授的曾德賜，他表示青花菜、花椰菜的食用部位叫做「花蕾」（Flower Buds），或是叫做「花球」，花蕾上的「黑斑」是「真菌感染」，而「黑點」是生長過程中的「生理性」病害，而民眾最常見的反而是花蕾碰撞受傷的「黑色素」：





（1）黑斑病（Alternaria Head Rot）：真菌感染



曾德賜強調，民眾要特別注意的反而是「黑斑」，黑斑跟上述的黑點並不一樣，「黑斑」通常顏色沒「黑點」那麼深，黑斑的顏色比較偏黑褐色、暗褐色，周邊不太規則、看起來毛毛的，一旦感染真菌，有一些腐生細菌也會夾帶混入，造成花蕾上更多的感染、造成病斑範圍的擴大，就像搶匪搶了商店，小偷也跟著跑進去偷東西，就是細菌搭了真菌的便車做壞事的意思；曾德賜強調，要防治這些真菌、細菌並不難，黑斑病的病原會侵入組織，導致花蕾更進一步地腐爛，這樣的花椰菜就不要吃了、應該要丟掉。





（2）黑點（Pepper Spot / Gomashio）：發育過程中沒長好的壞死組織



曾德賜表示，花椰菜上也會有像芝麻一樣的小黑點、也稱為「芝麻病」，黑點比較局限、顏色變化不大，深黑色為主，周邊也比較規則，通常也不會再擴大，因為黑點是組織在發育形成的過程中，組織分裂的時候缺乏某些元素、通常是「硼」，導致細胞壁不完整，組織壞死、氧化而留下黑點、黑色素，通常花莖內部也會有黑點、甚至導致花莖中空，這些黑點雖然不是什麼大問題，但是如果太多黑點也會影響口感，對民眾來說看到這樣的黑點，把它切掉即可。



MyGoPen 也曾於 2024 年 12 月提出「【錯誤】白菜表面有黑點是發霉病害？不要吃？不實說法！專家詳解」查核報告，該報告中曾德賜同樣提到「同為十字花科的大白菜，上面有黑點是常見生理障礙，叫做『黑點病」或『芝麻病』，基本上不會造成影響、可以安心食用」。





（3）黑色素（Melanin）：因碰撞、受傷而氧化反應，導致褐變



曾德賜指出，民眾買花椰菜回家之後放在冰箱幾天，花蕾有時會出現一小坨小一坨的黑褐色的色素，這其實是產銷過程中脆弱的花蕾受到擠壓、碰撞所造成的「靠傷」、就像人體的延遲性「瘀青」，或是冰箱內冷凝的水滴滴在花蕾上，這些受傷的部位發生「酵素性褐變」（Enzymatic Browning），也就是細胞壁破裂使得內部的「多酚氧化酶」與空氣中的氧氣產生生化反應，形成深色的黑色素（Melanin），但這種變色只會發生在受損的部位、花蕾的表層，花蕾仍能維持原本的硬度、也不會有異味，這樣的黑色素更是沒有什麼問題，民眾把它切掉就好。



曾德賜表示，傳言影片說「黑點」是發霉，但其實花椰菜上各種斑斑點點可能有上述 3 種情況，傳言卻不講清楚這 3 種情況，會讓民眾誤以為全部都是真菌感染、發霉的「黑斑病」。



曾德賜補充表示，對民眾來說，分辨不同的斑斑點點其實並不難，「黑斑」只要有雨水或是灑水，就會擴散、傳染，但如果是「黑點」，黑點不會擴散，因為黑點就是當初在發育過程的時候沒長好的地方而已，曾德賜更強調，「黑斑」的花椰菜在市面上應該看不到，已經早在層層產銷的過程中被淘汰，同樣的如果花椰菜上有很多發育沒長好的「黑點」，賣相不佳也同樣賣不出去，臺灣的消費者不喜歡「醜蔬菜」，更何況這些生病的、看起來長得髒髒的蔬菜。









照片來源：黑斑病（Vegetables by Bayer）、黑點（臉書 鮮享農YA - 農糧署）





（二）根蟎不是菜蟲 傳言錯誤



傳言影片說「黑點是蟲卵嗎？」、「發霉的地方必定會出現一些小可愛，有小可愛的地方必定有蟲卵」，傳言說的「小可愛」影射與菜蟲、蟲卵有關，但曾德賜表示，畫面中移動的其實是「蟎」，例如農業部官網就宣導「根蟎」是花椰菜常見的蟲害，「根蟎平時潛藏在土壤內，會造成植株枯萎」，蟎並不是菜蟲，在有黑斑的位置這些植食性蟎的主要食物應該是真菌，並不是跟人類搶食花椰菜的花蕾部位，對蟎來說真菌才是多汁美味的食物，傳言將蟎、菜蟲混淆。





（三）傳言影片的顯微鏡並無照相功能 畫面經過不實剪接



傳言提到「先用實體式顯微鏡觀察」、「再用光學顯微鏡觀察看看有沒有蟲卵」。曾德賜指出，影片中的兩台顯微鏡，不管是實體顯微鏡、或是光學顯微鏡，都是普通的顯微鏡，是沒有照相設備的顯微鏡，這樣的傳統顯微鏡是無法拍照、錄影的，影片中出現的霉菌、真菌孢子，甚至蟎在移動的畫面，應該是剪接自別的來源，至少不是畫面中出現的那兩台顯微鏡可以產生的畫面。



曾德賜表示，一般人有實體顯微鏡已經非常不錯了，一台要價上萬元，如果要具備有照相功能，至少 10 幾萬起跳，這樣的設備並不是一般人的玩具，而是專業實驗室才會有的配備，即使傳言影片是來自實驗室，但至少也不會是影片中那兩台顯微鏡能拍出來的，有照相設備的顯微鏡上面會鎖著一台照相機，而且還有一條延長線，或是一個控制器在旁邊，以方便觀察的人一邊觀察一邊拍照，而現代的顯微鏡為了方便大家，只要加裝轉接頭（Adapter）就能把手機放上去，利用手機的鏡頭拍照錄影，此外，傳言影片的景深也不對，倍數高的顯微鏡景深淺、不會看到蟎跑來跑去，流傳影片的畫面應該是亂湊的。











結論



總結而言，傳言影片說花椰菜上的黑點是發霉，顯微鏡下看到霉菌、真菌孢子、菜蟲、蟲卵，但專家表示，花椰菜上的黑斑、黑點、黑色素，原因不同、型態各異，傳言不講清楚這些差異、只講霉菌，會讓人誤以為這 3 種情況都是霉菌、引發恐慌，傳言為錯誤資訊。



衛教資源：



農業部 農業主題館 花椰菜黑斑病



諮詢專家：



中興大學植物病理學系名譽教授 - 曾德賜



延伸閱讀：



【錯誤】白菜表面有黑點是發霉病害？不要吃？不實說法！專家詳解