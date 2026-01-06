【易誤解】網傳花椰菜上的黑點代表發霉？顯微鏡拍攝的影片？斑點可能代表各種不同情況！專家詳解
網傳「花菜放大 花菜上的黑點能吃嗎？」影片，片中以顯微鏡觀察花椰菜的黑點，看到霉菌、真菌孢子、菜蟲、蟲卵等等，傳言說花椰菜有大面積黑點不要吃。但專家表示，花椰菜上的黑色可能包括「黑斑病」、「黑點」、「黑色素」，傳言沒有釐清這 3 種問題的差異，只講「花椰菜上的黑點不要吃」，但實務上一般民眾看到的，其實是碰撞受傷所造成的氧化、形成的「黑色素」，傳言說法易造成誤解。
花椰菜黑點代表是發霉的影片？
原始謠傳版本：
#菜花#蔬菜 #健康#科普#显微镜下的世界
主要流傳這段影片
並在社群平台流傳：
查證解釋：
（一）花椰菜上的黑斑、黑點、黑色素 不能混為一談
傳言提到「實體顯微鏡放大後發現黑點的地方產生了不少霉菌」、「光學顯微鏡放大的霉菌，發現不少真菌孢子」。MyGoPen 致電諮詢曾任中興大學植物病理學系主任，目前為該系名譽教授的曾德賜，他表示青花菜、花椰菜的食用部位叫做「花蕾」（Flower Buds），或是叫做「花球」，花蕾上的「黑斑」是「真菌感染」，而「黑點」是生長過程中的「生理性」病害，而民眾最常見的反而是花蕾碰撞受傷的「黑色素」：
（1）黑斑病（Alternaria Head Rot）：真菌感染
曾德賜強調，民眾要特別注意的反而是「黑斑」，黑斑跟上述的黑點並不一樣，「黑斑」通常顏色沒「黑點」那麼深，黑斑的顏色比較偏黑褐色、暗褐色，周邊不太規則、看起來毛毛的，一旦感染真菌，有一些腐生細菌也會夾帶混入，造成花蕾上更多的感染、造成病斑範圍的擴大，就像搶匪搶了商店，小偷也跟著跑進去偷東西，就是細菌搭了真菌的便車做壞事的意思；曾德賜強調，要防治這些真菌、細菌並不難，黑斑病的病原會侵入組織，導致花蕾更進一步地腐爛，這樣的花椰菜就不要吃了、應該要丟掉。
（2）黑點（Pepper Spot / Gomashio）：發育過程中沒長好的壞死組織
曾德賜表示，花椰菜上也會有像芝麻一樣的小黑點、也稱為「芝麻病」，黑點比較局限、顏色變化不大，深黑色為主，周邊也比較規則，通常也不會再擴大，因為黑點是組織在發育形成的過程中，組織分裂的時候缺乏某些元素、通常是「硼」，導致細胞壁不完整，組織壞死、氧化而留下黑點、黑色素，通常花莖內部也會有黑點、甚至導致花莖中空，這些黑點雖然不是什麼大問題，但是如果太多黑點也會影響口感，對民眾來說看到這樣的黑點，把它切掉即可。
MyGoPen 也曾於 2024 年 12 月提出「【錯誤】白菜表面有黑點是發霉病害？不要吃？不實說法！專家詳解」查核報告，該報告中曾德賜同樣提到「同為十字花科的大白菜，上面有黑點是常見生理障礙，叫做『黑點病」或『芝麻病』，基本上不會造成影響、可以安心食用」。
（3）黑色素（Melanin）：因碰撞、受傷而氧化反應，導致褐變
曾德賜指出，民眾買花椰菜回家之後放在冰箱幾天，花蕾有時會出現一小坨小一坨的黑褐色的色素，這其實是產銷過程中脆弱的花蕾受到擠壓、碰撞所造成的「靠傷」、就像人體的延遲性「瘀青」，或是冰箱內冷凝的水滴滴在花蕾上，這些受傷的部位發生「酵素性褐變」（Enzymatic Browning），也就是細胞壁破裂使得內部的「多酚氧化酶」與空氣中的氧氣產生生化反應，形成深色的黑色素（Melanin），但這種變色只會發生在受損的部位、花蕾的表層，花蕾仍能維持原本的硬度、也不會有異味，這樣的黑色素更是沒有什麼問題，民眾把它切掉就好。
曾德賜表示，傳言影片說「黑點」是發霉，但其實花椰菜上各種斑斑點點可能有上述 3 種情況，傳言卻不講清楚這 3 種情況，會讓民眾誤以為全部都是真菌感染、發霉的「黑斑病」。
曾德賜補充表示，對民眾來說，分辨不同的斑斑點點其實並不難，「黑斑」只要有雨水或是灑水，就會擴散、傳染，但如果是「黑點」，黑點不會擴散，因為黑點就是當初在發育過程的時候沒長好的地方而已，曾德賜更強調，「黑斑」的花椰菜在市面上應該看不到，已經早在層層產銷的過程中被淘汰，同樣的如果花椰菜上有很多發育沒長好的「黑點」，賣相不佳也同樣賣不出去，臺灣的消費者不喜歡「醜蔬菜」，更何況這些生病的、看起來長得髒髒的蔬菜。
照片來源：黑斑病（Vegetables by Bayer）、黑點（臉書 鮮享農YA - 農糧署）
（二）根蟎不是菜蟲 傳言錯誤
傳言影片說「黑點是蟲卵嗎？」、「發霉的地方必定會出現一些小可愛，有小可愛的地方必定有蟲卵」，傳言說的「小可愛」影射與菜蟲、蟲卵有關，但曾德賜表示，畫面中移動的其實是「蟎」，例如農業部官網就宣導「根蟎」是花椰菜常見的蟲害，「根蟎平時潛藏在土壤內，會造成植株枯萎」，蟎並不是菜蟲，在有黑斑的位置這些植食性蟎的主要食物應該是真菌，並不是跟人類搶食花椰菜的花蕾部位，對蟎來說真菌才是多汁美味的食物，傳言將蟎、菜蟲混淆。
（三）傳言影片的顯微鏡並無照相功能 畫面經過不實剪接
傳言提到「先用實體式顯微鏡觀察」、「再用光學顯微鏡觀察看看有沒有蟲卵」。曾德賜指出，影片中的兩台顯微鏡，不管是實體顯微鏡、或是光學顯微鏡，都是普通的顯微鏡，是沒有照相設備的顯微鏡，這樣的傳統顯微鏡是無法拍照、錄影的，影片中出現的霉菌、真菌孢子，甚至蟎在移動的畫面，應該是剪接自別的來源，至少不是畫面中出現的那兩台顯微鏡可以產生的畫面。
曾德賜表示，一般人有實體顯微鏡已經非常不錯了，一台要價上萬元，如果要具備有照相功能，至少 10 幾萬起跳，這樣的設備並不是一般人的玩具，而是專業實驗室才會有的配備，即使傳言影片是來自實驗室，但至少也不會是影片中那兩台顯微鏡能拍出來的，有照相設備的顯微鏡上面會鎖著一台照相機，而且還有一條延長線，或是一個控制器在旁邊，以方便觀察的人一邊觀察一邊拍照，而現代的顯微鏡為了方便大家，只要加裝轉接頭（Adapter）就能把手機放上去，利用手機的鏡頭拍照錄影，此外，傳言影片的景深也不對，倍數高的顯微鏡景深淺、不會看到蟎跑來跑去，流傳影片的畫面應該是亂湊的。
結論
總結而言，傳言影片說花椰菜上的黑點是發霉，顯微鏡下看到霉菌、真菌孢子、菜蟲、蟲卵，但專家表示，花椰菜上的黑斑、黑點、黑色素，原因不同、型態各異，傳言不講清楚這些差異、只講霉菌，會讓人誤以為這 3 種情況都是霉菌、引發恐慌，傳言為錯誤資訊。
衛教資源：
農業部 農業主題館 花椰菜黑斑病
諮詢專家：
中興大學植物病理學系名譽教授 - 曾德賜
延伸閱讀：
【錯誤】白菜表面有黑點是發霉病害？不要吃？不實說法！專家詳解
其他人也在看
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 36
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 100
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 101
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 23 小時前 ・ 12
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 313
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 124
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 5 天前 ・ 9
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 168
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 23
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 145
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37
阿嬤叮嚀「要死的人才穿襪子睡覺」 醫解答：虛寒體質才適合！
寒流來襲，關於睡覺是否該穿襪子的討論再度引發熱議。中醫師樓中亮指出，穿襪入睡並非人人適合，虛寒體質者可藉此保暖提升睡眠品質，但手腳易發熱或習慣將腳伸出被外者則不建議。此說法源於一名女網友分享兒時被阿嬤責罵的經歷，引發眾多網友共鳴。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
失智阿公坐輪椅曬太陽 突起身「1句話」網飆淚：沒有忘記愛
台灣已是超高齡化社會，失智議題極為迫切。一名網友在社群平台示，她就學期間都是阿公接送，阿公失智後，某天她推阿公曬太陽，阿公在得知當時是下午4點時，突然急著從輪椅起來，並說要快點去接孫女（即網友）下課。女網友瞬間因「失智的阿公仍記得她」，而泣不成聲。該文有3.6萬人按讚，有網友表示，「失智症患忘記了很多事情，就是沒有忘記愛。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
全球首例 中國超車歐美 正式對「隱藏式門把」頒布禁令
中國政府近期正式宣布，將從 2027 年 1 月 1 日起禁止新車安裝純電控的「可伸縮」或「齊平式」門把。值得關注的是，中國是全球第一個針對這種設計頒布明確禁令的國家。 諷刺的是，雖然歐洲向來以汽車安全法規嚴謹著稱，但目前無論是美國亦或是歐洲標準僅要求「碰撞後車門必須能打開」，並未直接禁止特定設計。而中國工信部（MIIT）這次則是直接從設計源頭「強制規範」，要求所有 3.5 噸以下的車輛，無論內外都必須配備 實體機械解鎖功能。 致命的設計？小米 SU7 事故成導火線 為什麼這項政策會引發如此大的關注？關鍵就在於近兩年多起嚴重的意外事故。 除了特斯拉在美國面臨多起因電控門鎖失效導致的意外事故與訴…CarFun玩車誌 ・ 23 小時前 ・ 7