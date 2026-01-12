易讀手冊也有城鄉落差？從數據談智能障礙者的資訊平權之路

文：王蕙美（中正大學碩士生）

易讀（Easy to Read）旨在強調所有人無論背景或障礙身分，都能平等獲取資訊；而易讀手冊是易讀概念的產品，是智能障礙者參與社會的輔具，一本本的工具書帶著使用者到達從未去過的場館、理解複雜的法規、認識申請的條件......等，手冊的內容相當多樣性。

易讀手冊的使用者比想像中廣泛，衛生福利部社會及家庭署（2022）表示主要使用者雖然為心智障礙者，但對於兒童、非母語者和長者都會產生益處；王亭涵（2019）研究發現將易讀手冊搭配導覽員解說也有所幫助，例如面對非中文使用者的外籍看護，當導覽員使用圖像並放慢語速解說時，他們也能理解臺灣歷史，以及長者們可以透過圖文搭配現場實景，更明確此次參訪目的。

廣告 廣告

易讀手冊對智能障礙者重要的特點在於「社會參與」，使用者閱讀易讀手冊，能夠增加對該領域的認識與知識。郭惠瑜（2023）易讀服務成果報告中，智能障礙青年（智青）們表示博物館易讀簡介淺顯易懂，人事物說明清楚，以及選舉指南易讀版，讓人提前知道投票流程，減少許多慌亂感。

易讀專區便利使用者下載，卻缺乏製作者的合作平台

紙本易讀手冊通常放置於出版場館內供民眾索取，電子易讀手冊多統整在易讀專區，是一個線上資料庫。易讀專區是衛福部社家署所設立的網站，會定期蒐集國內各政府單位製作的易讀資訊，及國內外重要的指引手冊，並整理成11項分類。

2025年的3月至7月，易讀專區中增加2本易讀手冊；且從最初2015年只出版1本手冊，到2024年當年出版59本，逐年增加的數量，可知每年確有持續更新易讀手冊，讓使用者吸收多元、較新的題材，具有持續推動性。

但由於出版一本易讀手冊的籌備過程需花費一年左右，因此手冊內容更新的速度上仍有可以討論的空間，是只能放恆久不變的資料嗎？立即性的資訊何去何從？

再者，目前易讀專區只有易讀手冊，單純提供下載使用；但專區的使用者也有一些願意投入手冊製作的企業、組織團體或個人，一手冊製作者於報告訪談回饋：「專區應多包涵到手冊合作之廠商與資源，例如：插畫家、印製廠商、智青們」。

從易讀專區中較難發掘曾經合作易讀的廠商聯絡資訊與外部資源，聯絡資訊也鮮少，這讓所有願意投入易讀手冊的人員難以互相交流，導致製作手冊的經驗僅侷限於部分身心障礙機構或少數廠商中。

實務者指出：城鄉的刺激差異，影響智能障礙者的發展

在作者的課堂報告訪談中，一易讀手冊負責人提及曾到其他縣市參與課程時，意識到不同縣市的智青儘管障礙程度相同，但能力似乎有些落差，負責人推測是縣市的交通工具有差異性，而交通伴隨的刺激多寡影響到智青的能力。

「社會參與」的刺激對於智能障礙者是重要的，但協助其拓展刺激的易讀手冊卻無法滿足每個縣市智青的需求。

截止至114年7月8日，作者整理易讀專區中共228本易讀手冊的發行單位，但由於範圍廣泛，以下只以政府單位做系統性的整理與舉例。

從政府單位統整表（表1）可看到縣市之間的發行數量相差甚大，部分類別的手冊通用於不同縣市，例如：防災類、醫療與健康類；但多數手冊無法通用，例如：文化觀光類手冊，內容多為該縣市的交通工具搭乘指示或獨有景點；在缺乏高鐵與火車的易讀手冊的情況下，外地的智青會遇到跨縣市移動的挑戰，也鮮少機會到其他縣市接觸捷運、輕軌等非普及交通工具。

以下用兩種類別作差異性舉例：

（一）交通：台北市與台中市的智青可依靠捷運易讀手冊拓展生活圈，到達新博物館、認識新的人事物；但嘉義縣市未有公車易讀手冊，智青需依靠家人帶領或社工訓練，才有機會習得能力，抵達新地點。

（二）社會福利：桃園市的智青可依照就業服務易讀手冊指引，播打電話給北區或南區的職管員求職；但台中市未有相關手冊，智青無法透過手冊自行尋找職管員。

下表表1為「政府單位統整表」，資料來源：衛生福利部易讀專區，為筆者自行整理。

政府單位

易讀手冊數量（本）

政府單位

易讀手冊數量（本）

宜蘭縣政府 1 嘉義市政府 2

新北市政府 9 嘉義縣政府 1

臺北市政府 39 臺南市政府 19

桃園市政府 8 高雄市政府 8

新竹縣政府 2 屏東縣政府 10

新竹市政府 2 花蓮縣政府 7

台中市政府 12 臺東縣政府 3

彰化縣政府 2 金門縣政府 12

雲林縣政府 2 澎湖縣政府 5

可發現，不同地區的智青所具備的能力將產生地區差異，且差異性恐隨著政府單位的作為多寡逐漸增大。

期許地方政府除了多推廣已發行的易讀手冊外，也應積極推動屬於該地區的易讀手冊，支持每個地區的智能障礙者都有同等的機會參與社會、拓展生活圈，智青可以被賦能、可以具有主導權，這是屬於智青的權利。

小結：線上搭配實體能創造雙重收穫

本文針對智能障礙者易讀服務的兩部分做出討論。

一是有關易讀專區的資訊只集中給使用者，卻無法滿足製作者間的互助合作。

若第一部分更加完善，製作者將有機會透過線上或實體的分享交流，匯集各個地區曾經合作過易讀手冊的機構、印製商或插畫家等，集中成一資料庫，讓有製作易讀手冊需求的個人或組織，皆可透過資料庫裡的連絡資訊協尋有意願的合作方。

二是關於縣市之間易讀手冊的發展落差，以及落差影響區域間智能障礙者的能力發展差距。

若各縣市能將具有地區性的、無法共用的易讀手冊產出，像是高雄市的捷運、嘉義縣的景點，或台東縣的長照機構，此能彌補大類別之間的小差異性；若政府繼續發展共通性的易讀手冊內容，像是防災事項、國家歷史，或社會福利介紹，此能大範圍的總結各個地區的小差異性。

線上網站與實體區域的同步發展，易讀服務將能同時滿足使用者所需，並獲得更多層面的關注與討論。

延伸閱讀

魚豊《一百公尺。》：百米之內只有自己，體育競技漫畫反映的日本時代精神

當90%學生選擇「認知卸載」，我們是否正走向人類智力的死亡螺旋？