易讀手冊也有城鄉落差？從數據談智能障礙者的資訊平權之路
文：王蕙美（中正大學碩士生）
易讀（Easy to Read）旨在強調所有人無論背景或障礙身分，都能平等獲取資訊；而易讀手冊是易讀概念的產品，是智能障礙者參與社會的輔具，一本本的工具書帶著使用者到達從未去過的場館、理解複雜的法規、認識申請的條件......等，手冊的內容相當多樣性。
易讀手冊的使用者比想像中廣泛，衛生福利部社會及家庭署（2022）表示主要使用者雖然為心智障礙者，但對於兒童、非母語者和長者都會產生益處；王亭涵（2019）研究發現將易讀手冊搭配導覽員解說也有所幫助，例如面對非中文使用者的外籍看護，當導覽員使用圖像並放慢語速解說時，他們也能理解臺灣歷史，以及長者們可以透過圖文搭配現場實景，更明確此次參訪目的。
易讀手冊對智能障礙者重要的特點在於「社會參與」，使用者閱讀易讀手冊，能夠增加對該領域的認識與知識。郭惠瑜（2023）易讀服務成果報告中，智能障礙青年（智青）們表示博物館易讀簡介淺顯易懂，人事物說明清楚，以及選舉指南易讀版，讓人提前知道投票流程，減少許多慌亂感。
易讀專區便利使用者下載，卻缺乏製作者的合作平台
紙本易讀手冊通常放置於出版場館內供民眾索取，電子易讀手冊多統整在易讀專區，是一個線上資料庫。易讀專區是衛福部社家署所設立的網站，會定期蒐集國內各政府單位製作的易讀資訊，及國內外重要的指引手冊，並整理成11項分類。
2025年的3月至7月，易讀專區中增加2本易讀手冊；且從最初2015年只出版1本手冊，到2024年當年出版59本，逐年增加的數量，可知每年確有持續更新易讀手冊，讓使用者吸收多元、較新的題材，具有持續推動性。
但由於出版一本易讀手冊的籌備過程需花費一年左右，因此手冊內容更新的速度上仍有可以討論的空間，是只能放恆久不變的資料嗎？立即性的資訊何去何從？
再者，目前易讀專區只有易讀手冊，單純提供下載使用；但專區的使用者也有一些願意投入手冊製作的企業、組織團體或個人，一手冊製作者於報告訪談回饋：「專區應多包涵到手冊合作之廠商與資源，例如：插畫家、印製廠商、智青們」。
從易讀專區中較難發掘曾經合作易讀的廠商聯絡資訊與外部資源，聯絡資訊也鮮少，這讓所有願意投入易讀手冊的人員難以互相交流，導致製作手冊的經驗僅侷限於部分身心障礙機構或少數廠商中。
實務者指出：城鄉的刺激差異，影響智能障礙者的發展
在作者的課堂報告訪談中，一易讀手冊負責人提及曾到其他縣市參與課程時，意識到不同縣市的智青儘管障礙程度相同，但能力似乎有些落差，負責人推測是縣市的交通工具有差異性，而交通伴隨的刺激多寡影響到智青的能力。
「社會參與」的刺激對於智能障礙者是重要的，但協助其拓展刺激的易讀手冊卻無法滿足每個縣市智青的需求。
截止至114年7月8日，作者整理易讀專區中共228本易讀手冊的發行單位，但由於範圍廣泛，以下只以政府單位做系統性的整理與舉例。
從政府單位統整表（表1）可看到縣市之間的發行數量相差甚大，部分類別的手冊通用於不同縣市，例如：防災類、醫療與健康類；但多數手冊無法通用，例如：文化觀光類手冊，內容多為該縣市的交通工具搭乘指示或獨有景點；在缺乏高鐵與火車的易讀手冊的情況下，外地的智青會遇到跨縣市移動的挑戰，也鮮少機會到其他縣市接觸捷運、輕軌等非普及交通工具。
以下用兩種類別作差異性舉例：
（一）交通：台北市與台中市的智青可依靠捷運易讀手冊拓展生活圈，到達新博物館、認識新的人事物；但嘉義縣市未有公車易讀手冊，智青需依靠家人帶領或社工訓練，才有機會習得能力，抵達新地點。
（二）社會福利：桃園市的智青可依照就業服務易讀手冊指引，播打電話給北區或南區的職管員求職；但台中市未有相關手冊，智青無法透過手冊自行尋找職管員。
下表表1為「政府單位統整表」，資料來源：衛生福利部易讀專區，為筆者自行整理。
政府單位
易讀手冊數量（本）
政府單位
易讀手冊數量（本）
宜蘭縣政府 1 嘉義市政府 2
新北市政府 9 嘉義縣政府 1
臺北市政府 39 臺南市政府 19
桃園市政府 8 高雄市政府 8
新竹縣政府 2 屏東縣政府 10
新竹市政府 2 花蓮縣政府 7
台中市政府 12 臺東縣政府 3
彰化縣政府 2 金門縣政府 12
雲林縣政府 2 澎湖縣政府 5
可發現，不同地區的智青所具備的能力將產生地區差異，且差異性恐隨著政府單位的作為多寡逐漸增大。
期許地方政府除了多推廣已發行的易讀手冊外，也應積極推動屬於該地區的易讀手冊，支持每個地區的智能障礙者都有同等的機會參與社會、拓展生活圈，智青可以被賦能、可以具有主導權，這是屬於智青的權利。
小結：線上搭配實體能創造雙重收穫
本文針對智能障礙者易讀服務的兩部分做出討論。
一是有關易讀專區的資訊只集中給使用者，卻無法滿足製作者間的互助合作。
若第一部分更加完善，製作者將有機會透過線上或實體的分享交流，匯集各個地區曾經合作過易讀手冊的機構、印製商或插畫家等，集中成一資料庫，讓有製作易讀手冊需求的個人或組織，皆可透過資料庫裡的連絡資訊協尋有意願的合作方。
二是關於縣市之間易讀手冊的發展落差，以及落差影響區域間智能障礙者的能力發展差距。
若各縣市能將具有地區性的、無法共用的易讀手冊產出，像是高雄市的捷運、嘉義縣的景點，或台東縣的長照機構，此能彌補大類別之間的小差異性；若政府繼續發展共通性的易讀手冊內容，像是防災事項、國家歷史，或社會福利介紹，此能大範圍的總結各個地區的小差異性。
線上網站與實體區域的同步發展，易讀服務將能同時滿足使用者所需，並獲得更多層面的關注與討論。
延伸閱讀
魚豊《一百公尺。》：百米之內只有自己，體育競技漫畫反映的日本時代精神
當90%學生選擇「認知卸載」，我們是否正走向人類智力的死亡螺旋？
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 155
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 50
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
「沉默刺客」林昀儒開年逆勢奪冠 中媒：男子隊敲響警鐘
WTT杜哈冠軍賽林昀儒4-0完封南韓張禹珍，一路連克強敵奪冠，引發中媒檢討聲浪，《搜狐體育》今天評論林昀儒開年拿下冠軍，宣稱中國桌球「男隊敲響了警鐘」，並且開出「男隊亟需學習的功課」。太報 ・ 5 小時前 ・ 81
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 23 小時前 ・ 3
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 75
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 7
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 4 小時前 ・ 955
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 4 小時前 ・ 243
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 23 小時前 ・ 4
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 85
告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝
告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 4 小時前 ・ 4