易騙難教？港仙股陷阱死灰復燃？金管會祭「終極忠告」

財經中心／師瑞德報導

金管會警告，詐團利用社群平台偽造美股、港股資訊，引誘投資人上當，前9個月申訴達439 件。行政院雖證實10月詐騙財損已大幅減少 49.9%，但詐團正投資 AI 提升精準度。官方強調，民眾應具備「查證精神」，不貪高報酬，不加入陌生群組，以免成為詐團眼中的「肥羊」。圖為警方阻止民眾匯款給詐騙集團。（圖／資料照片）

金管會近日再度針對境外股票投資詐騙發出嚴正警示，提醒民眾提防假冒名人、專家或俊男美女的詐騙手法，避免因誤信所謂「高報酬」、「內線交易」、「穩賺不賠」而受騙上當。根據金管會統計，2025年前9個月共接獲439件與投資詐騙相關的申訴案件，雖比去年全年787件和2023年的941件略為減少，但仍處於高原期，顯示詐騙手法持續變化、風險不容忽視。

港仙股老招再包裝殺進美股市場

金管會指出，近期詐騙集團透過網路社群、通訊軟體甚至交友平台，以虛構身份與偽造網頁，引導投資人開設委託帳戶，購買美股、港股或其他境外小型股。這類股票股權集中、成交量低，易於炒作。詐團先行進場推升股價，讓投資人短期內產生獲利錯覺，再乘機鼓吹加碼，隨即反向倒貨出場，使得股價暴跌、投資人血本無歸。這類行為與過去一度流行的「港仙股」詐騙如出一轍，且如今已蔓延至美股與其他外國交易所市場，手法更具隱蔽性。

金管會強調，許多詐騙平台的網頁極為擬真，甚至仿冒合法券商或金控集團的介面與名稱，讓人難以分辨真偽。呼籲民眾在接觸任何投資資訊、加入群組或下載投資應用程式前，務必提高警覺，審慎查核來源，切勿因一時貪念誤入陷阱。許多投資人因缺乏警覺，反而成為詐騙集團眼中的「肥羊」，成為宰割對象。

雖然2025年1至9月的申訴件數439件，較前兩年同期略有下降（2023年整年為941件，2024年為787件，2022年為636件），但金管會強調，下降幅度有限，仍反映投資詐騙在社會上具有持續性與高度變異性，政府雖透過多管齊下宣導防詐，但源頭難以遏止，投資人自我保護才是關鍵。

Google與Meta合作下架詐騙廣告

金管會也同步與Google、Meta等科技平台合作，針對疑似詐騙的廣告內容進行通報與下架。根據規劃，2025年6至9月的下架數據將於近日公布，並將一併補齊前期（1至5月）資料及歷年同期對照。金管會亦會持續將新的詐騙型態及非法投資平台名單公布於「非法證券期貨警示專區」，提供民眾第一手查核依據。

民眾如接獲疑似詐騙訊息或加入可疑群組，可撥打金管會投資服務專線(02)27373434或165反詐騙專線查詢。官方也強調，若有任何關於開戶、交易平台或商品資訊的不明確之處，應優先與合法券商聯繫，切勿透過不明來源網頁或第三方連結操作。

金管會再次重申，無論詐騙是否變形、是否轉至境外市場，只要投資人具備「查證精神」，不貪高報酬、不輕信話術、不加入陌生群組，就能有效阻絕風險、守住財富。投資沒有穩賺不賠的保證，唯有慎思明辨，才能遠離詐騙圈套。

165與金管會專線提供防詐協助

行政院打詐指揮中心今（19）日也針對詐騙議題發出最新說明，強調民意調查中民眾對詐騙問題的關注雖高，但應以客觀數據評估施政成效。根據內政部警政署與指揮中心統計，2025年10月全國詐騙案件受理量為13,673件，較2024年同期的18,150件減少24.6%；同期詐騙財損金額亦由去年的120億7,961萬元降至60億4,400萬元，減幅高達49.9%。案件數與財損均大幅下降，顯示政府近年來強化跨部會合作、推動「源頭防制、即時阻斷、下游追查」等策略，已逐步產生具體成效。

行政院指出，目前平均每月逾8,000名詐騙集團成員遭起訴，顯示執法機關加強辦案力度，但詐騙犯罪仍屬一場「不對稱戰爭」。詐團不僅投資AI技術提升詐騙精準度，更可能試圖透過社群媒體操弄輿論、製造政府打詐無力的錯覺，進而削弱政府信用、動搖社會信任。因此指揮中心呼籲媒體在報導詐騙議題時，應參照165打詐儀表板等公開數據，秉持專業與平衡原則，不應只依憑單點案例而忽略整體趨勢改善。

