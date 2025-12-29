昔上小S節目！張越河遭控硬上女大生 發聲明駁：與事實嚴重不符

新生代男模張越河近日遭一名女大生指控不顧女方拒絕性侵得逞，而他29日發表正式聲明，嚴正駁斥相關指控內容與事實嚴重不符，已嚴重損害其名譽、形象及工作權益，強調絕無違反女方意願發生性行為，目前案件已進入偵查程序。

張越河29日發出聲明駁斥硬上女大生。（圖／翻攝自張越河IG）

張越河29日發文。（圖／翻攝自張越河Threads）

此外，張越河1月曾在節目《小姐不熙娣》擔任來賓，與主持人小S演情境劇時，因疑似要公主抱對方時誤觸胸部，讓小S直呼：「搞什麼東西，公主抱你個頭！我覺得我被羞辱到了。」一旁的鍾欣凌也不忍大喊「幹什麼啦！」但該爭議畫面當時被以為是節目效果，如今再度被網友翻出討論。

張越河曾與小S在《小姐不熙娣》演情境劇。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》）

張越河完整聲明如下：

大家好，我是越河。

針對近日A女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。

本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然A女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。

在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。

最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。

一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。

