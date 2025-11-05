昔不支持普發1萬 486喊「必領」原因曝光！

生活中心／李筱舲報導



普發一萬政策於今（5）日開放線上登記，許多民眾盼能早日拿到一萬元，甚至有人已規劃好要如何使用這筆錢。而昨日（4），向來直言、喜歡評論時事的電商網紅「486先生」陳延昶，在社群平台上分享自己對普發一萬政策的看法，他表示，雖然不支持政府普發一萬的政策，但錢還是要領，並說：「一萬元加減領、加減補，我也爽」。





昨（4）日網紅486先生在自己的臉書分表示「我不支持普發一萬，但我絕對會去領！」。（圖／翻攝「你好 我是陳延昶」臉書粉絲專頁）

電商網紅「486先生」昨（4）日在自己的臉書粉專分享一則「我不支持普發一萬，但我絕對會去領！」的短影片，他表示，自己並不支持普發一萬的政策，認為這2300多億元的金額拿來做國防預算或作為中低階層的照顧更為合適，接著又說：「經濟不好的人，你給他一萬塊，解決你這個月的燃眉之急，經濟收入還不錯的人，一家四口好了，一個月多4萬，去吃一頓飯，也差不多是這樣而已，這個意義性真的不大」，他認為就算多領這一萬塊，也不會變有錢，但最後問到他是否會去領一萬塊，486先生則激動回應：「我當然會啊！我一年繳好幾千萬，要退這個稅，也應該要退給我啊」、「政府立法決定要發，我當然要去領啊！」，並說：「一萬元加減領、加減補，我也爽」。

486先生不支持普發1萬仍會領 嗨喊：「加減領、加減補，我也爽」

電商網紅「486先生」表示普發10000元，加減領、加減補。（圖／翻攝「你好 我是陳延昶」臉書粉絲專頁）

而網友也在影片留言區回應：「不支持！但我還是會去領～不然每個月繳那麼多稅還便宜沒繳稅的人！」、「不領對不起列祖列宗啊！」、「不領的話又被藍白兩黨用財劃法挖走」、「10000元對中低階層可以多撐1個月了吧」、「原來你吃一頓飯四萬！」。「486先生」陳延昶是「486團購網」的創辦人，他工作認真且反應靈敏，讓他從白手起家做到年營收17億。另一方面，平時喜透過網路評論時事的他，幽默風趣及有話直說的個性，也讓他成為另類的KOL。

原文出處：486先生昔不支持普發1萬仍會領？親錄44秒片喊3句：「我也爽」!

