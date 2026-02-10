昔估值341億、10分鐘賣500萬桶！「1知名火鍋」瀕臨破產 跌落神壇原因曝

自嗨鍋昔日估值達75億人民幣，如今卻瀕臨破產。圖／翻攝自微博

現代人飲食習慣改變，不少人都會選擇便捷的方式用餐，2020年左右中國興起「自熱火鍋」風潮，只要把冷水倒入鍋中，就可收穫一碗小火鍋，過程不用插電、不用加熱，相當方便。而自熱火鍋中最知名的品牌之一為「自嗨鍋」，在創辦以來估值一度攀升至75億人民幣（約新台幣341億元），如今自嗨鍋的關聯公司杭州金羚羊企業管理顧問有限公司（下稱杭州金羚羊），傳出新增破產審查案件、負債1.4億人民幣（約新台幣6.3億元）的消息，實在令人唏噓。

自嗨鍋看準「懶人經濟」爆紅！昔估值達75億

根據《紅星新聞》報導，自嗨鍋曾是相當熱門的品牌之一，由「百草味」創辦人蔡紅亮於2018年創立。在疫情期間精準打擊顧客在家用餐的需求，憑藉「一人食」、「懶人經濟」的定位，再加上重廣告的行銷方式，成為市場黑馬。

2020年由於居家需求激增，自嗨鍋銷量暴漲，曾創下10分鐘賣500萬桶的紀錄，同年雙十一更在短短的21分鐘內，達到破億的銷售額。2018年至2021年間杭州金羚羊完成5輪融資，金額超過5.5億人民幣（約新台幣25億元），企業背後也有很多知名的投資機構，估值一度飆升到75億人民幣。

資金鏈出問題！自嗨鍋慘跌落神壇

至於自嗨鍋究竟為何跌落神壇？起因是2022年疫情退燒，居家飲食的需求降低，自嗨鍋的聲量也隨之減弱，銷售額從2021年的9.9億人民幣（約新台幣45億元）下滑至8.2億人民幣（約新台幣37億元）；再加上自嗨鍋曾鬧出食安問題，有消費者發現食材發霉，食用後出現腹瀉、嘔吐的症狀，以及自嗨鍋的方便性不如泡麵、價格昂貴、味道也不好吃等種種原因，才導致自嗨鍋逐漸淡出大眾視野。

事實上，創辦人蔡紅亮被爆出，曾在2023年時打算將自嗨鍋品牌賣給上市公司「味精大王」蓮花健康，但最終交易告吹。此後，自嗨鍋因資金鏈出現問題，被爆出拖欠大量廣告費。2024年因拖欠分眾傳媒1125萬人民幣（約新台幣5124萬元）的款項，導致杭州金羚羊被強制執行，蔡紅亮亦被法院採取限制消費措施。

今年2月8日杭州金羚羊被爆出新增破產審查案件，經辦法院為杭州市餘杭區人民法院。目前杭州金羚羊累計遭到執行的金額達到1.4億人民幣，同時還有多筆失信紀錄。如今蔡紅亮名下的企業紛紛註銷，只剩3家公司續存，昔日風光已不復存在，著實令人唏噓。



