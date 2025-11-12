昔偷吃人妻鬧醜聞！韓資深偶像再爆騷擾前女友 韓警：已移送檢方

崔正元因違反《跟蹤犯罪處罰法》遭韓警移送檢方調查。翻攝NAVER

男團UN出身的演員崔正元，因涉嫌跟蹤騷擾前女友，今（12日）經首爾中部警察署證實，將崔正元以違反《跟蹤犯罪處罰法》移送首爾中央地方檢察廳偵辦。

崔正元聲稱只是誤會

據警方調查，崔正元8月16日不滿前女友提出分手，前往對方住家並做出具威脅性的行為，當時傳出他持刀威脅對方。警方隨即替被害人申請「緊急應急保護令」，已在8月18日獲法院核准。該保護令規定加害者不得出現在被害人住家100公尺範圍內，也不能用電話或網路通訊方式聯絡。若違反，最高可處1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰金。

對此，崔正元曾澄清表示，「關於我持凶器威脅或進行跟蹤的說法完全不屬實，這部分我和女友都已明確否認。」只是該案件經警方調查後，最終仍被移交檢方。

崔正元（上）曾與全昭旻合拍愛情片《我的名字》。翻攝NAVER

崔正元連爆醜聞

崔正元2000年以男子雙人組合UN出道，推出多首熱門歌曲後轉戰戲劇圈，5年前還與全昭旻推出愛情片《我的名字》。但他2023年爆出偷吃人妻風波後，演藝活動瞬間停擺，沒想到又再爆出跟蹤前女友醜聞，再度因感情糾紛鬧上新聞版面。



