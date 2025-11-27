昔傳排入白營「不分區安全名單」...中配徐春鶯今爆涉犯詐欺遭檢調聲押禁見、等候開庭

2023年被傳出納入民眾黨「不分區立委安全名單」的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，今（27日）爆出涉犯詐欺案，遭新北地檢署搜索約談，並在凌晨依詐欺等罪嫌聲押禁見，目前徐春鶯已移送新北地方法院等候開庭。

對於徐春鶯遭聲押禁見，檢調並未進一步說明其涉入何種詐欺案，不過2021年徐就曾涉及「天擎生物科技」吸金案，當時該公司宣稱具提煉治療癌症的化療藥物之關鍵技術，假借增資名義，倒賣股票吸金上億元，而徐春鶯當時為該公司監察人。

曾因外傳民眾黨將把徐春鶯排入不分區立委安全名單，遭受外界大量非議，最後並沒出現在名單上。



徐春鶯生於上海，曾在上海市虹口區商業局轄下的國營綜合貿易公司任職，後續調往該市楊浦區商業局轄下的國營綜合貿易公司，初期曾任工會幹部，之後轉任人事科科員與科長。



徐春鶯是於1993年以中配身份依親來台，並自2011年開始陸續擔任社團法人台灣新住民發展協會的常務理事、理事長，以及國民黨新住民工作委員會委員、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長、台北市新住民事務委員會委員等工作。

(圖片來源：三立新聞網)

