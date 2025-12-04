昔傳欠債700萬！陳致遠合體林秀琴鬆口「還款進度」

前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴4日出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，談到近況夫妻倆透露目前在教會上班，過去因創業失敗背負的債務在持續還款中「都有在減少。」一旁的寇乃馨也補充「教會很支持致遠他們，希望能讓他們安心地在教會服事」。

陳致遠（右）、林秀琴（左）4日出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（圖／記者郭竹倩 攝）

陳致遠（左）、林秀琴（右）4日出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會。（圖／記者郭竹倩 攝）

林秀琴曾在《小明星大跟班》分享與陳致遠創業後負債的過程。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 YouTube）

至於夫妻倆目前的經濟狀況，陳致遠僅低調表示目前都還算夠用，「上帝給的都夠用。」不想因為私事模糊活動焦點。

回顧此事，林秀琴2022年曾在中天節目《小明星大跟班》中分享，陳致遠自棒球界退休後，兩人陸續經營酒吧、燒烤店及原住民餐廳等3間店，卻因展店太快、人力吃緊、員工素質差及食材成本高漲等問題，導致一度負債累積到700萬元，清償後仍背負300多萬元債務。

廣告 廣告

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

中職/2026年賽程出爐！3/28猿象大巨蛋開幕戰

中職/林書逸遭中信兄弟戰力外 傳同意加盟富邦悍將

中職/高志綱驚爆外遇網紅林倪安！獅隊：違反隊規最重開除