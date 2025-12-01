昔傳病危加護病房搶救！本土劇男星暴瘦15公斤首現身 最新病況曝

娛樂中心／綜合報導

洪毛9月25日驚傳突發重病送醫。（圖／民視提供）

本土劇男星洪毛（紅毛，吳義文）9月25日驚傳突發重病送醫，不僅肝指數飆到8000多，甚至一度發出病危通知，情況十分危急。經過2個多月休養，他瘦了15公斤，日前與蘇晏霈、林柏妤、賴芊合一起參加車友婚禮，氣色看起來相當不錯。

洪毛當時透過臉書報平安，「抱歉讓大家擔心了，我目前還在住院治療，醫院的醫療團隊非常專業且細心」，同時向粉絲承諾自己會盡快戰勝病魔，重回螢光幕前。據了解，洪毛的肝指數一度飆到8000多，同時併發膽囊炎，病情嚴重到讓他失去時間感，直到朋友前去醫院探望，他才意識到自己已經躺了整整5天。

洪毛（右起）大病一場後難得露面，與林柏妤、賴芊合、蘇晏霈參加車友婚禮。（圖／翻攝自臉書）

如今蘇晏霈昨（1日）在臉書分享洪毛近況，從照片來看他整個人瘦了一大圈，下顎線也變得明顯，精神和氣色還算不錯，身體恢復情況良好。蘇晏霈寫道：「車友結婚一定要來祝福噠！沾沾喜氣，我跟芊合趁機摸了新娘裙擺，毛哥（洪毛）跟柏魚（林柏妤）冷靜派的啥都沒做，毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好叮（盯）他的，他瘦了15公斤呀。｣

