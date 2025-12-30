昔傳與曹西平不合多年！包偉銘聞噩耗連問「是真的嗎？」 親揭兩人互動內幕

曹西平（左）與包偉銘（右）曾共同主持節目《來電50》，兩人關係一度備受外界關注。（翻攝自臉書/曹西平的粉絲愛團、包偉銘）

66歲資深藝人曹西平昨（29日）被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處臥室，消息曝光後震撼演藝圈。曾與曹西平共同主持節目《來電50》的包偉銘，過去一度傳出與曹西平心結未解，對於這位昔日搭檔驟然離世，包偉銘坦言一時難以接受，反覆詢問：「真的嗎？是真的嗎？」

曹西平、包偉銘真的不合嗎？ 昔日搭檔關係再被關注

曹西平與包偉銘曾是同期出道的藝人，也一起主持過綜藝節目，長年被視為演藝圈話題組合。外界曾盛傳兩人「王不見王」，但包偉銘在聽聞曹西平離世後，仍不掩惋惜之情，感嘆兩人其實私下互動並不少。

廣告 廣告

包偉銘表示，從年輕時期一路走來，無論是在工作現場或私下相處，都能感受到曹西平直率、真性情的一面，也感謝對方陪伴自己走過青春歲月，最後以「一路好走，當個快樂的天使」送別老友。

不合關鍵從何而來？ 婚禮通知與公開發言成轉折點

回顧兩人關係轉變，曹西平過去曾在節目中親自提及，包偉銘結婚時僅透過臉書公告，讓他感到未受到應有尊重；後續包偉銘曾在公開場合提及龍千玉丈夫為「曹南平」，也讓曹西平相當不悅，成為雙方心結的重要原因。

靠白冰冰牽線破冰？ 曹西平生前已表態「早已放下」

這段被外界視為「王不見王」的關係，於2018年出現轉機。2018年，在白冰冰牽線下，包偉銘與曹西平曾同台互動，被視為正式破冰。曹西平當時受訪也直言，相關恩怨早已放下，希望外界不要再反覆追問。

更多鏡週刊報導

曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光

快訊／曹西平驟逝深夜陳屍住處 「驚傳親哥不願出面處理」遺體送板橋殯儀館

有片／「15秒入圍畫面字幕藏玄機惹淚」全球百大最帥哥出爐！于朦朧首入榜衝第5名 榜首遭中共封殺